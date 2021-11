MediaTek Dimensity 2000: una bestia en AnTuTu

De todos los SoC que esperamos para 2022, sin duda alguna el MediaTek Dimensity 2000 está en la lista de los más interesantes. Y es que no solo serviría para confirmar que MediaTek va a pelear bastante duro por situarse en la cima, en lo referido al rendimiento, de este mercado. Y es que, no lo olvidemos, la compañía taiwanesa viene de pasar unos años bastante complicados, en los que tuvo que abandonar la gama alta, pero con el Dimensity 1000 empezó a firmar una esperada recuperación, que prosiguió con el Dimensity 1200, y que podría culminarse de la mano de su tope de gama para 2022.

Como ya te hemos ido adelantando, el MediaTek Dimensity 2000 será producido por TSMC y estará fabricado en proceso de 4 nanómetros, con una CPU dividida en tres bloques:

Un núcleo Cortex-X2 a 3 gigahercios.

Tres núcleos Cortex-A710 a una frecuencia no concretada (2,8 o 2,6 gigahercios, probablemente).

Cuatro núcleos Cortex-A510 a 2 gigahercios.

Junto a la CPU, para el apartado gráfico, contará con una GPU Mali-G710 MC1.

Aunque todavía no está claro cuando será presentado este MediaTek Dimensity 2000, cada vez hay más señales que apuntan a que ya no tendremos que esperar demasiado, sino solo hasta finales de este 2021 o a principios de 2022. Y no solo porque sean unas fechas clave para ello, pues muchos fabricantes aprovecharán dichas fechas para adelantar sus planes para el, en ese momento, recién estrenado 2022. Faltar a esas fechas puede tener consecuencias negativas.

MTK Dimensity 2000 AnTutu 1000000+! pic.twitter.com/qbRUFcOjvI — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2021

Pero, más allá de la importancia de las fechas, tenemos otra razón por la que pensar que el MediaTek Dimensity 2000 ya no tardará mucho en ser presentado, y es que, según muestra en un tweet el popular filtrador Ice universe, ya habría podido probar un dispositivo que lo integra. Y, aunque este tipo de informaciones siempre hay que tomarlos con reservas, parece que el nuevo SoC de MediaTek podría ofrecer un rendimiento espectacular.

Más concretamente, según podemos ver en las imágenes facilitadas por Ice universe, el dispositivo equipado con el MediaTek Dimensity 2000 habría roto una barrera de lo más significativa, obteniendo una puntuación de 1.002.220 en AnTuTu. Una marca que, a la espera de los futuros Snapdragon 898 y Exynos 2200, nos predispone a esperar un salto de lo más acusado en el rendimiento de los SoC dirigidos a los tope de gama del año que viene.

No obstante, y como indicaba antes, hay que tomarse estos resultados con ciertas reservas. Y es los mensajes de aviso de AnTuTu en las capturas tienen sentido, pues hablamos de un integrado nuevo, y dado que se tratará de un prototipo, tiene sentido que no se permita la conexión del software a sus servidores para subir y validar lo datos. No obstante, todavía tendremos que esperar al menos unas semanas, hasta que el muy esperado (y ahora todavía más) MediaTek Dimensity 2000 debute oficialmente, y podamos confirmar, finalmente, si su rendimiento es tan espectacular como nos indica esta filtración.