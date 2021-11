Ohio demanda a Facebook por los niños... y por las pensiones

Cada vez se ve más claro que el cambio de nombre no le ha servido a Meta para librarse de todo lo que arrastra por Facebook, el que en otros tiempos (hasta hace tres semanas) fuera su epicentro y razón de ser, pero que de repente ya no tiene tanta importancia (permite que me ría), tras la llegada del Metaverso. Bueno, la llegada de la presentación de un plan a futuro para construir un espacio virtual que redefinirá las relaciones humanas y blablablá… bueno, seguro que conoces la historia tan bien como yo.

Hay una teoría, y que cada vez me parece más creíble (aclaro que es teoría, no hay pruebas, es opinión), que apunta a que el cambio de nombre de Facebook y el anuncio del Metaverso podrían deberse a intentar limpiar un poco la imagen de la compañía, principalmente por el efecto que dicha crisis de reputación podría tener en las cotizaciones de sus títulos. Y a la vista del efecto del anuncio, parece que al menos a corto plazo sí que fue una medida efectiva:

Esto no debe hacernos perder la perspectiva, ojo, si revisamos cómo han rendido los títulos de Facebook a lo largo de los años, vemos que la evolución ha sido espectacular, razón por la que muchos fondos de inversión de varios tipos hayan invertido en la compañía. Eso sí, la crisis de reputación que se avecina, especialmente si las autoridades finalmente se ponen tan duras con la red social como parece que va a ocurrir, podemos ver cómo esta tendencia ascendente se revierte, de manera más o menos acusada.

Esto nos explica que el fiscal general de Ohio haya presentado una demanda contra Meta, en nombre del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de Ohio. ¿La razón? Según podemos leer en la demanda, publicada por The Verge, alega que Facebook engañó al público sobre los efectos que sus productos tienen en los niños, violando la ley federal de valores. La demanda persigue más de 100.000 millones de dólares en daños.

«Facebook dijo que estaba cuidando a nuestros hijos y eliminando a los trolls en línea, pero en realidad estaba creando miseria y división con fines de lucro«, afirmó el fiscal general de Ohio, Dave Yost. En una declaración previa, relacionó su actuación con la revelaciones recientes, tanto en relación con los efectos de Instagram en los niños. Algo que resultó todavía más indignante, habida cuenta de que Facebook ya estaba preparando un Instagram para niños, planes que al menos de momento han quedado en pausa, aunque no cancelado.

Las revelaciones de que Facebook sabía de este problema y prefirió mirar hacia otro lado, sin duda sumadas a las más recientes sobre su inacción frente a la desinformación, han penalizado la cotización de los títulos de la compañía, ocasionando a los inversores, entre los que se encuentra el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de Ohio, unas pérdidas de más de 100.000 millones de dólares, según el fiscal.