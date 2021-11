GeForce Now amplía su catálogo con 8 juegos nuevos

NVIDIA sigue trabajando para mejorar, y ampliar, el catálogo de juegos al que podemos acceder en GeForce Now, una plataforma que, como sabrán muchos de nuestros lectores habituales, nos permitirá disfrutar, gracias al potencial de la nube, de nuestros títulos favoritos aunque nuestro PC no cumpla con los requisitos mínimos de aquellos. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de este tema en su momento, así que os invito a echar un vistazo a este artículo.

La última ampliación de juegos disponibles que nos ha confirmado NVIDIA supone la llegada a GeForce Now de un total de 8 títulos nuevos, que encontraréis listados a continuación. Justo al final de cada título veréis una referencia directa a la tienda en la que se encuentra disponible cada uno de ellos, para que no tengáis ninguna duda.

Combat Mission Cold War (Steam).

The Last Stand: Aftermath (Steam).

Myth of Empires (Steam).

Icarus (Steam).

Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition (Ubisoft Connect).

Core (Epic Games Store).

World of Tanks (Steam).

Lost Words: Beyond the Page (Steam).

Con la llegada de estos títulos, GeForce Now suma ya más de 1.300 juegos disponibles, y una parte de ellos son gratuitos, como por ejemplo League of Legends, Destiny 2 y muchos otros, entre los que podemos incluir aquellos que han estado disponibles, de forma gratuita, en la Epic Games Store. Esto representa un valor muy atractivo, sobre todo si tenemos en cuenta que GeForce Now sigue ofreciendo una modalidad gratuita con sesiones de una hora.

Consigue Crysis Remastered gratis con GeForce Now

En otro orden de cosas, NVIDIA también ha confirmado el inicio de una nueva promoción que nos permitirá conseguir Crysis Remastered totalmente gratis. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer? Pues es muy sencillo, todos los usuarios que se hagan con una suscripción de 6 meses a GeForce Now en su modalidad de acceso prioritario, o en la recién estrenada modalidad RTX 3080, se llevarán una copia gratuita de dicho juego. Así de simple.

Si ya estás suscrito a la modalidad RTX 3080, o si has efectuado una precompra, no te preocupes, NVIDIA no te va a dejar tirado, también recibirás una copia gratis de Crysis Remastered. No tiene mayor complicación, pero si te queda cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.

El precio de venta de Crysis Remastered es de 29,99 euros, y la suscripción de acceso prioritario durante seis meses tiene un coste de 49,99 euros. Los números son claros, y confirman que esta promoción vale mucho la pena. En el caso de que prefieras optar por la modalidad RTX 3080 de GeForce Now, el precio de 6 meses de suscripción es de 99,99 euros. Sí, es más cara, pero a cambio podrás jugar en 1440p con una tasa de 120 FPS y disfrutar, además, del trazado de rayos y el DLSS en tus juegos favoritos.