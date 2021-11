«Emergencia Nacional» en Europa por la nueva ola de COVID-19

Una nueva ola de COVID-19 arrasa Europa aumentando las alertas y restricciones especialmente en los países del Norte y del Este con menores tasas de vacunación. Como ejemplo, Austria, cuyo gobierno acaba de emitir una orden de confinamiento masivo y la vacunación obligatoria para toda la población. Es el primero de la UE que emite este tipo de decreto global, pero no será el único.

Si esperabas una Navidad como «las de antes», tendrás que esperar a mejor ocasión. Europa registra un impresionante aumento de contagios a las puertas del complicado invierno y nuevas restricciones se van a imponer en todo el continente. La OMS y la Agencia Europea del Medicamento han pedido a los Gobiernos que deben aumentar los porcentajes de vacunación, sobre todo en el segmento de población de 20-40 años.

La incidencia de casos se ha disparado en Europa las últimas semanas, 230 por 100.000 habitantes, la más alta de cualquier otra región mundial. Y si contáramos a Rusia la cifra se dispararía. El país de Putin es un caos absoluto, van para 10 millones de contagios y la cifra de muertos diarios es la más alta del planeta: 1.247 en las últimas 24 horas. Escandaloso. Se van a imponer nuevas medidas de «pases sanitarios» obligatorios en lugares públicos y transporte con pruebas de PCR.

Nueva ola de COVID-19: la pandemia no ha terminado

En cuanto a los datos de UE, se ha registrado un aumento del 5% de fallecimientos por COVID-19 y la tendencia es claramente al alza. Incluso países tan potentes como Alemania, con distritos por encima de 500 ya están teniendo problemas de saturación en UCIs y en plantas. Van a obligar al personal «sensible» a vacunarse y a imponer otras limitaciones. En otros como Portugal, los hospitales están bajo presión por el número de internados, con 2.500 nuevos casos de infectados diarios, la cifra diaria más alta registrada desde finales de agosto.

Mucho peor en Francia, registrando 10.000 casos diarios en la última semana. De momento se evita el confinamiento, pero no se descarta junto a nuevas restricciones. Se calcula en 1.000 hospitalizaciones diarias de aquí a enero. Otro de los ejemplos es República Checa. Tras registrar 22.479 nuevos contagios, la cifra más alta de casos diarios desde el primer brote de la pandemia en marzo de 2020, el gobierno ha impuesto el cierre de restaurantes, bares o acceso a eventos para los no vacunados.

En Dinamarca los contagiados no paran de crecer y las autoridades ya avisan de un posible saturación hospitalaria, mientras que en Países bajos obligan a mostrar el Certificado Europeo para acceder a comercios no esenciales. En Reino Unido el Gobierno de Johnson también ha avisado de que no descarta imponer limitaciones sociales ante el aumento de contagios.

Austria se lleva la palma y esta misma mañana ha decretado un nuevo confinamiento nacional durante al menos 20 días con cierre total de restaurantes, cultura, eventos y comercios excepto los de bienes esenciales. Además, su gobierno ha impuesto la obligatoriedad de vacunarse a todos los austríacos y también a los residentes. Es la primera nación europea que adopta tal medida.

En cuanto a España, los datos son algo «mejores» aunque preocupa el aumento de todos los parámetros en las últimas semanas. 6.315 nuevos casos en las últimas 24 horas y 29 fallecimientos, aunque la incidencia acumulada a 14 días sigue subiendo y se sitúa en 104 casos por cada 100.000 habitantes. Sin duda la gran tasa de vacunación (de las mayores del mundo) está ayudando a capear el temporal de la nueva ola de COVID-19 en Europa, la sexta y según los científicos agravada por el mayor grado de contagio de la variante Delta.

Perno no podemos relajarnos lo más mínimo. La tendencia no es buena. Las autoridades sanitarias advierten que la pandemia no ha terminado (todavía nos costará muchas vidas) e insisten en que la mascarilla, la distancia social y la ventilación siguen siendo un arma esencial contra el coronavirus. ¿Invierno complicado y Navidades en familia? Puede ser que estemos en la recta final, pero esta pesadilla aún continúa. Responsabilidad amigo.