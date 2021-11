Intel ha iniciado la distribución de los Alder Lake para portátiles a los fabricantes de equipos. Serán los siguientes en llegar al mercado tras el lanzamiento de los modelos de sobremesa y junto a las versiones con multiplicador bloqueado que también se comercializarán a comienzos de 2022, irán completando la duodécima generación de procesadores Core.

Los Alder Lake para portátiles (Alder Lake-P) son aún más importantes para los OEM que los lanzados hasta ahora para sobremesas bajo la serie S. Si la venta de sobremesas (montados por los fabricantes) ha caído en picado durante la última década, el gran grupo de portátiles que incluye convertibles y 2 en 1, ha seguido creciendo en los últimos años, fueron el PC estrella durante los confinamientos por el COVID y son los que verdaderamente sostienen el mercado del ordenador personal.

Teniendo en cuenta que Intel tiene más del 80% de CPUs x86 móviles, es lógico que Gregory Bryant, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la división Client Computing Group, le haya dado la bienvenida en Twitter: «Hemos comenzado a vender los procesadores móviles de alto rendimiento«:

Another incredible 12th Gen @intel Core milestone: today, we began shipping our high-performance mobile processors to customers! Congratulations to our Intel teams around the globe for their hard work & commitment in delivering this product. #IntelCore pic.twitter.com/72Glbo4qZo

— Gregory M Bryant (@gregorymbryant) November 22, 2021