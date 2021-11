Tras las primeras declaraciones de Sony y Microsoft, es ahora Nintendo la que se une para expresar públicamente su rechazo ante la actual situación laboral de Activision Blizzard y su mejorable manejo de las acusaciones y acciones de acoso sexual en el entorno de trabajo, conocidas por parte de su presidente Bobby Kotick.

En un correo electrónico interno de la compañía obtenido y compartido por Fanbyte, el actual presidente de la división de Nintendo of America, Doug Bowser, declaraba que estaba angustiado por las acusaciones detalladas en la investigación de The Journal: «Junto con todos ustedes, he estado siguiendo los últimos desarrollos con Activision Blizzard y los continuos informes de acoso sexual y toxicidad en la empresa. Encuentro estas acusaciones angustiosas y perturbadoras. Van en contra de mis valores, así como de las creencias, valores y políticas de Nintendo«.

Adicionalmente, Bowser señala que ha estado en contacto con Activision y está en proceso de acceder a posibles «acciones». Aunque por desgracia, lo que esas acciones puedan llegar implicar no queda reflejado en esta carta.

Lo que sí menciona es que Nintendo está trabajando con Entertainment Software Association, un grupo de presión que representa tanto a Nintendo como a Activision, para fortalecer su postura sobre el acoso y el abuso en el lugar de trabajo, con un mensaje claro: «Todas las empresas de la industria deben crear un entorno en el que todos sean respetados y tratados como iguales, y donde todos comprendan las consecuencias de no hacerlo«.

Como bien decíamos, si bien Nintendo ha optado por una posición crítica aparentemente menos activa, cada vez son más los dedos que señalan a Activision Blizzard desde dentro y fuera de la compañía, y aunque ésta continúe defendiéndolo, todo apunta a que el tiempo Kotick como máximo cargo es algo cada vez más corto. Y es que las todavía crecientes peticiones de casi 2.000 empleados, se suma ahora una tendencia a la baja en el valor de la compañía en bolsa.