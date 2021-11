Spotify y Netflix se alían para traernos las mejores bandas sonoras

Spotify y Netflix han anunciado una nueva asociación destinada a llevar contenido con temática de Netflix a su página de inicio de Spotify. Disponible a partir de hoy, actualmente ya podemos encontrar en Spotify el bautizado como «Netflix Hub», una pequeña página en la que los fans podrán encontrar las canciones de algunas de sus series y programas favoritos.

Accediendo a través de este enlace directo, podremos encontrar y cantar la música detrás de algunos de sus programas favoritos de Netflix, todo en un solo lugar.

Para iniciar esta nueva experiencia, Spotify ha presentado una experiencia de álbum mejorada para la nueva película de acción de Netflix, The Harder They Fall. Tanto los cinéfilos como los entusiastas de la música disfrutarán de la mirada detrás de las escenas de la creación de la banda sonora de la película, dirigida por Jay-Z, y de los revestimientos de audio exclusivos del álbum de artistas destacados como Kid Cudi, Koffee y Ms. Lauryn Hill. Los oyentes pueden acceder a estas funciones únicas de Spotify a través de Canvas, Storylines y Clips de listas de reproducción.

Aunque quizás mas interesante es el contenido especial dedicado a la segunda parte de la temporada final de La Casa De Papel. Y es que no sólo podremos encontrar las música de la serie, sino que contaremos con una lista de reproducción oficial del programa que irá incluyendo las pistas de los últimos episodios, así como una experiencia multimedia completa con nuevos videos del elenco. Además, los fans más dedicados también podrán llevar su conexión con el programa un paso más allá, con un cuestionario especial que nos permitirá descubrir y acceder a una lista específica de canciones para cada uno de los personajes de La Banda.

Así pues, también podremos encontrar algunas listas de reproducción oficiales de éxitos televisivos como Bridgerton y On My Block, así como a la banda sonora oficial de programas como Squid Game, Bruised o la recién estrenada reversión action live de Cowboy Bebop. Aunque no sólo contaremos con música, agregando otros contenidos igualmente relacionados con Netflix como los podcasts Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke, 10/10 (Recomendaría) y The Crown: The Official Podcast.