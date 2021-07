El pasado mes de abril tuvo lugar la presentación de los Creative SXFI AIR GAMER, unos auriculares que, como su propio nombre indica, se dirigen al sector gaming, y que posicionan directamente dentro de lo que podemos considerar como gama media, ya que tienen un precio de 139,99 euros. Gracias a Creative España hemos podido probarlos durante varios días, y hoy, por fin, estamos listos para contaros todas sus claves.

Antes de entrar en materia quiero comentar un par de cosas. Estoy seguro de que nuestros lectores habituales habrán tenido una especie de «déjà vu» con los Creative SXFI AIR GAMER. No os preocupéis, es normal, ya que se trata de una puesta al día de los Creative SXFI GAMER que tuve la oportunidad de analizar a finales del año pasado, y que ciertamente lograron dejarme con un buen sabor de boca.

Ya os adelanto que en términos de diseño, y de ergonomía, los cambios son prácticamente nulos. Puede que esto os parezca negativo, pero nada más lejos de la realidad. Los Creative SXFI GAMER tenían una ergonomía fantástica y una excelente calidad de construcción, así que esto significa que los Creative SXFI AIR GAMER han heredado esos valores.

¿Significa esto que los Creative SXFI AIR GAMER no traen novedades relevantes? Pues no, la verdad es que estos auriculares traen cambios importantes, aunque estos se encuentran presentes a nivel técnico, es decir, a nivel de hardware. ¿Queréis descubrirlos? Pues poneos cómodos y acompañadnos, que os vamos a contar todo lo que debéis saber en este análisis.

Creative SXFI AIR GAMER, cuando el continuismo es el camino correcto

Seamos sinceros, cambiar por completo el diseño de un producto manteniendo, o reforzando, su atractivo y su nivel funcional puede ser muy difícil. Si a eso le añadimos, además, el tema de la ergonomía, la cosa se complica todavía más, y al final llegamos a un punto en el casi es preferible dejarnos llevar por el clásico «si algo funciona, no lo rompas«. Sí, me refiero al continuismo aplicado al diseño y a la ergonomía, algo que los Creative SXFI AIR GAMER han sabido convertir en un valor claro.

A nivel externo, las sensaciones que me han transmitido los Creative SXFI AIR GAMER son las mismas que tuve con los Creative SXFI GAMER, y esto es muy positivo. Su calidad de construcción raya a un gran nivel, gracias a la utilización de plástico de alta calidad, piel sintética (cuero proteico) y espuma viscoelástica. Tienen un diseño equilibrado que muestra su espíritu gaming, pero sin incurrir en estridencias, y mantienen el micrófono extraíble, lo que significa que podemos quitarlo o ponerlo en función de nuestras necesidades. Tanto por diseño como por calidad de construcción, los Creative SXFI AIR GAMER dan un perfil sobresaliente.

Sobre el tema del micrófono, hay que destacar que los Creative SXFI AIR GAMER vienen con dos opciones diferentes, el NanoBoom Mic, que es un micrófono de pequeño tamaño que apenas sobresale un poco cuando se conecta a los auriculares, y el CommanderMic, que es el micrófono principal y que tiene un cuerpo flexible para que podamos acomodarlo en función de nuestras necesidades. Este último cuenta con un sistema de cancelación de ruido.

Creative ha apostado por ese continuismo al que hemos hecho referencia, pero esto no quiere decir que no hayan aprovechado para introducir novedades, y es que los Creative SXFI AIR GAMER mejoran la ergonomía y la experiencia de uso a través de tres grandes claves:

Diseño inalámbrico y cableado : podemos utilizarlos sin cables con cualquier dispositivo compatible, a través del conector USB o recurrir al jack 3,5 para disfrutar de una compatibilidad universal.

: podemos utilizarlos sin cables con cualquier dispositivo compatible, a través del conector USB o recurrir al jack 3,5 para disfrutar de una compatibilidad universal. Controles táctiles integrados en el lateral de los auriculares : con ellos podremos controlar la reproducción de nuestra música favorita sin tener que movernos. Ya os adelanto que es una de las cosas que más me ha gustado.

: con ellos podremos controlar la reproducción de nuestra música favorita sin tener que movernos. Ya os adelanto que es una de las cosas que más me ha gustado. Piel sintética microperforada: esto permite una mayor transpiración y hace que la experiencia de uso sea más cómoda, sobre todo tras largas sesiones de uso. Todo un acierto por parte de Creative.

El tacto de las orejeras es sublime, y la combinación de diferentes tonos de negro mantiene el toque minimalista y elegante que ya tenían los Creative SXFI GAMER. En la cara externa de cada orejera tenemos un sistema de iluminación LED RGB que podemos personalizar sin esfuerzo a través de la aplicación SXFI Control. Dicha aplicación también nos permitirá sacar el máximo partido a estos auriculares, y disfrutar del sonido holográfico. La aplicación Creative SXFI GAMER es totalmente gratuita, muy fácil de instalar y de utilizar.

Sobre el tema de la iluminación LED RGB, sigo pensando que a estos auriculares el color que mejor les va es el rojo, aunque el azul tampoco les sienta nada mal. El abanico de botones que integra resulta bastante completo y tiene, además, una ranura para tarjetas microSD. Tras este primer contacto, estamos listos para entrar a ver sus especificaciones.

Creative SXFI AIR GAMER: Especificaciones

Auriculares de tipo circumaural cerrado (aíslan del exterior).

Controlador 50mm con imanes de neodimio.

Construidos en plástico y metal (diadema). Las orejeras utilizan piel sintética microperforada y espuma viscoelástica.

Conectividad USB-C, jack de 3,5 mm estéreo y Bluetooth 5.0. Funcionan de forma cableada e inalámbrica.

Sonido estéreo, 5.1 y 7.1 (24 bits y 96 kHz).

Ranura para tarjeta microSD.

Cable USB hecho de cobre reforzado y recubierto de kevlar.

Respuesta de frecuencia De 20 a 20.000Hz.

Impedancia de 32 Ω (auriculares).

Incluye dos micrófonos, el CommanderMic y el NanoBoom Mic.

Batería integrada con una autonomía de hasta 11 horas de uso.

Micrófono extraíble y regulable, con condensador de electreto, patrón polar unidireccional, respuesta de frecuencia de 100 a 16.000Hz y sensibilidad (CommanderMic) de -42 ± 3 dB (a 1kHz)-(NanoBoom Mic) -38 ± 3 dB (a 1kHz).

Alcance máximo: 10 metros en modo Bluetooth.

Iluminación LED RGB personalizable, controles táctiles en las orejeras.

Integración total por software, funciones exclusivas como GamerChat, sonido holográfico Super X-Fi, SXFI Battle Mode y SXFI inPerson.

Peso: 313.6g (con el micrófono NanoBoom Mic).

Creative SXFI AIR GAMER: Nuestra experiencia

Para empezar a disfrutar de los Creative SXFI AIR GAMER no necesitamos nada especial. Gracias al conector jack de 3,5 mm, estos auriculares funciona con cualquier dispositivo que integre dicho conector, lo que se traduce, a grandes rasgos, en una compatibilidad prácticamente universal. Así, podremos conectarlos a una Nintendo Switch, y también a un smartphone, a una tablet y a cualquier otro sistema que cuente con ese querido, y venerable, conector analógico.

Mención especial merece la ranura para tarjetas microSD, que nos permitirá disfrutar de nuestra música favorita en cualquier lugar sin tener que utilizar un reproductor independiente (smartphone, MP3, étc). Creo que es una característica sencilla pero muy interesante, y que añade un gran valor a los Creative SXFI AIR GAMER. Así, podemos llevar solo los cascos y una microSD con nuestra música favorita, y si vamos a necesitar el micrófono, podremos optar por el NanoBoom que, como anticipamos, tiene un tamaño mínimo y se integra perfectamente en el diseño de los auriculares.

Al conectarnos a través del jack de 3,5 mm disfrutaremos de un sonido estéreo muy bueno, aunque es importante tener en cuenta que bajo dicha interfaz no podremos disfrutar de todas las posibilidades que ofrecen los Creative SXFI AIR GAMER. ¿Qué significa esto? Pues que el conector jack representa un importante valor añadido en estos auriculares, pero que no es el «plato fuerte», es decir, no es su principal atractivo.

Si queremos que los Creative SXFI AIR GAMER den lo mejor de sí necesitamos la aplicación SXFI Control. Podemos descargarla de forma totalmente gratuita desde la web oficial de Creative, y a través de ella podremos ajustar y personalizar diferentes elementos, como por ejemplo el sonido holográfico, el ecualizador, la iluminación LED RGB y el modo de sonido que, en este modelo, nos da la opción de alternar entre el modo estéreo, el modo 5.1 o el modo 7.1. La interfaz es sencilla e intuitiva, así que no tendremos ningún problema. Por otro lado, los controles táctiles integrados responden a la perfección, y son todo un acierto, ya que complementan a la perfección el modo inalámbrico.

Antes de profundizar en el tema de la calidad del sonido, quiero hablar de la ergonomía. Los Creative SXFI AIR GAMER son muy cómodos, de hecho superan a los Creative SXFI GAMER en este sentido, ya que acumulan menos calor tras varias horas de uso gracias a la piel sintética microperforada. Mi experiencia con ellos ha sido muy buena en este sentido, y eso que, como muchos de nuestros lectores ya sabéis, utilizo gafas para trabajar.

La piel tiene un tacto muy suave y agradable, la presión que ejercen sobre la cabeza es suficiente para mantener los auriculares en su sitio, pero en ningún momento llega a molestar, y las opciones de ajuste, tanto en la diadema como en los micrófonos, ponen la guinda al pastel.

Excelente ergonomía, alta calidad de construcción y una compatibilidad casi universal que convierte a los Creative SXFI AIR GAMER en unos auriculares muy versátiles, ¿pero qué hay del sonido? Pues la verdad es que he tenido las mismas sensaciones que con los Creative SXFI GAMER, y sí, esto también es, en general, algo positivo. Los Creative SXFI AIR GAMER cuentan con sonido holográfico que podremos disfrutar a través de la aplicación SXFI Control que está disponible en Windows 10, y también en Android y iOS, una tecnología que puede marcar una diferencia importante, pero en casos concretos.

El sonido holográfico que ofrecen los Creative SXFI AIR GAMER trabaja de una manera perfectamente definida, ya que crea un sonido envolvente de alta calidad que nos permite identificar a la perfección el origen de cada sonido. Esto se traduce en un efecto posicional que, cuando se combina con el modo 7.1, logra resultados espectaculares en juegos y en ciertos contenidos multimedia, pero si lo activamos para reproducción contenidos de calidad inferior ocurre todo lo contrario, y el resultado no es nada bueno.

Al igual que ocurría con los Creative SXFI GAMER, el sonido holográfico da lo mejor de sí en juegos, ya que nos permite identificar de forma nítida el origen de cada sonido, y posicionarlo en el espacio virtual que crea esta tecnología.

Por ejemplo, en Resident Evil Village, el sonido holográfico me ayudaba a identificar desde qué lado me estaban viniendo los enemigos, a ubicarlos en una posición concreta, y mejoraba el realismo de las conversaciones y de los efectos de sonido. En otros títulos, como DOOM Eternal, añade un toque de contundencia y de calidad a la banda sonora, y también ayuda a posicionar un poco mejor a los enemigos a pesar del frenetismo de los combates.

En este sentido, destaca el «Battle Mode», un perfil que potencia el posicionamiento de los sonidos cuando se generan de forma simultánea, haciendo que estos se puedan percibir con mayor nitidez y claridad. Ofrece un resultado bastante bueno, y obvia decir que en juegos como DOOM Eternal, y en otros como Battlefield V, puede representar una importante ventaja.

Sí, el sonido holográfico funciona y representa un valor claro, pero esto no quiere decir que se ajuste bien a todos los contenidos, ni que debamos activarlo por defecto siempre que podamos. Para reproducir, por ejemplo, música en Youtube o archivos MP3, a veces es mejor optar por el modo estéreo, ya que nos dará una experiencia más natural y equilibrada, sin artificios.

Pasamos ahora a hablar del micrófono. Los Creative SXFI AIR GAMER vienen, como hemos dicho, con dos micrófonos. El Nano Boom Mic es una opción compacta que está pensada, principalmente, para cuando utilizamos los cascos de forma inalámbrica y no queremos tener que lidiar con un micrófono de gran tamaño. Es una solución modesta a nivel funcional, pero atractiva por su pequeño tamaño, y representa un buen valor añadido. Por contra, el CommanderMic es un micrófono más grande, y también más completo y de mayor calidad.

Ese micrófono será nuestra mejor opción si vamos a jugar o a utilizar los Creative SXFI AIR GAMER de manera cableada. Ofrece una calidad notable, podemos ajustarlo fácilmente en función de nuestras necesidades, gracias a su cuerpo flexible, y reduce de forma considerable tanto el ruido ambiental como el impacto del «popeo» que se produce al pronunciar ciertas consonantes, como la «s».

No quiero pasar por alto la función GamerChat, una opción muy interesante que nos permite utilizar una fuente de sonido externa para el chat en un juego. Así, por ejemplo, podemos reproducir el sonido del juego por los auriculares, y el chat a través de una aplicación en nuestro smartphone. Sí, funciona con Nintendo Switch.

Notas finales: Un paso en la dirección correcta

A pesar del marcado continuismo que vemos en los Creative SXFI AIR GAMER, lo cierto es que Creative ha sabido introducir mejoras interesantes en estos nuevos auriculares. Si nos dejamos llevar por el diseño, podríamos pensar que estos son simple renombre de los Creative SXFI GAMER, pero nada más lejos de la realidad, representan un avance importante frente a aquellos.

Los Creative SXFI AIR GAMER ofrecen una alta versatilidad en lo que a conexiones se refiere, ya que pueden funcionar tanto por USB Type-C como mediante el clásico jack de 3,5 mm, y además ofrecen un modo inalámbrico basado en Bluetooth 5.0 que nos permitirá utilizarlos sin problema incluso en exteriores. Si no queremos llevar con nosotros el smartphone o un reproductor par escuchar música no hay problema, podremos utilizar la ranura para tarjetas microSD y llevar nuestra música favorita directamente en los auriculares.

Creative ha mantenido el diseño, pero ha mejorado la ergonomía. Los Creative SXFI AIR GAMER son muy cómodos, y gracias al nuevo acabado en piel sintética microperforada retienen menos calor, lo que se traduce en una mejor experiencia de uso incluso con temperaturas elevadas, y tras largas sesiones de uso. Sobresalientes en términos de ergonomía, compatibilidad y soporte.

Por lo que respecta al sonido, los Creative SXFI AIR GAMER están prácticamente al mismo nivel que los Creative SXFI GAMER. El sonido holográfico sigue presente, y sí, es un valor interesante, pero que se limita a escenarios muy concretos. Como dije anteriormente, da lo mejor de sí en juegos, y fuera de este tipo de aplicaciones generan un efecto artificioso que no termina de gustarme. En modo estéreo, la calidad de sonido que ofrecen es muy buena.

En líneas generales, los Creative SXFI AIR GAMER han sido una muestra de buen hacer por parte de Creative. Presentan algunos detalles mejorables, pero me han dejado sensaciones muy positivas. Personalmente, creo que son una opción a tener en cuenta si buscamos unos auriculares versátiles, con un nivel de compatibilidad prácticamente universal, capaces de ofrecer una buena calidad de sonido y de voz, pero tenemos un presupuesto ajustado y no podemos ir más allá de los 140 euros.