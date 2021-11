Si bien MediaTek estaba logrando ser el foco de las noticias por su cada vez más fuerte competencia frente a Qualcomm, en esta ocasión su popularidad se ha tornado en un arma de doble filo. Y es que según detallan los últimos informes, parece ser que algunos de los últimos modelos del fabricante taiwanés contarían con un fallo de seguridad importante que habría expuesto el audio de miles de dispositivos Android.

Así lo ha compartido la empresa especializada en ciberseguridad Check Point, quienes habrían descubierto esta vulnerabilidad a través de una investigación utilizando métodos como la ingeniería inversa sobre el software de un Redmi Note 9 5G, localizando dos partes afectadas en sus procesadores: la unidad de procesamiento de Inteligencia Artificial (APU) y un procesador digital de señales de audio (DSP).

Una vulnerabilidad que podría haber sido explotada para obtener acceso al audio del dispositivo en cualquier momento, escuchando a escondidas las conversaciones de sus usuarios.

Por otra parte, según recogen desde AndroidPolice, por el momento no existe un listado con los posibles dispositivos o chips de la compañía que podrían haber sido afectados por esta vulnerabilidad, que por el momento apunta a todos los procesadores MediaTek Dimensity con conectividad 5G, así como cualquier otro procesador de la marca que utilice la plataforma APU llamada Tensilica.

Una denominación que afectaría no sólo a los procesadores Dimensity, sino que podría ampliarse también a parte de la familia de los MediaTek Helio, algo todavía pendiente de confirmar.

Sin embargo, si posees un teléfono con uno de estos procesadores, ya no deberías tener nada que temer, ya que las últimas actualizaciones de seguridad recibidas durante el pasado mes de octubre habrían corregido y estas vulnerabilidades. Por lo que si todavía no lo has hecho, te instamos a no posponerlo.

No obstante, lo que queda ahora por valorar son las posibles vulneraciones ocurridas hasta esta fecha y su posible alcance, aunque aparentemente no se ha detectado ningún aprovechamiento.