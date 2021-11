RISC-V podría debutar en smartphones el año que viene

Aunque de momento ARM lidera indiscutiblemente el segmento de los smartphones, la arquitectura RISC-V podría empezar a ponérselo complicado a medio plazo. No a corto, claro, porque aunque el sector tecnológico se mueve a velocidad de infarto en muchos aspectos, en este tipo de cambios, que suponen un enorme trabajo y la asunción de ciertos riesgos, los movimientos se ralentizan sustancialmente y, en consecuencia, cualquier paso adelante en ese sentido tiene una gran importancia, pues nos señala evolución en ese sentido.

Y parece que 2022 podría ser un año bastante importante en este sentido, ya que según podemos leer en Notebookcheck los primeros smartphones basados en RISC-V podrían debutar en el mercado el año que viene. No se mencionan marcas ni modelos, pero hay múltiples señales que apuntan en ese sentido. Ahora bien, las mismas voces que hablan de esta posibilidad, también plantean que como consecuencia de la escasez de chips, esto podría retrasase hasta 2023.

Sea como fuere, es decir, 2022 o 2023, lo que parece cada día más claro es que el esperado debut de RISC-V ya está cerca, y lo más probable es que una vez probada su efectividad por parte de los primeros fabricante que se atrevan a dar el salto, veamos movimientos muy interesantes por parte del resto de la industria. Y es que, como ya te contamos hace unas semanas, el nivel de madurez alcanzado por esta arquitectura libre ya está en condiciones de competir con ARM, con la diferencia, clave en estas circunstancias, de que los fabricantes no deben hacer pagos por licencias para emplear sus diseños.

Aunque en esa publicación, como ya indicaba antes, no se habla de fabricantes, ya hay algunos que han mostrado bastante interés en RISC-V. Por ejemplo, en mayo de este año supimos del interés de Huawei por esta tecnología y de manera más cercana, en septiembre, analizamos las razones por la que también Apple se mostraba interesado en adoptar esta arquitectura. En ambas empresas las motivaciones son distintas (si bien el ahorro en las licencias es una razón que interesa a todas) pero en todos los casos que ya haya trascendido su interés es una señal de que es algo que ya deben llevar cierto tiempo madurando.

No hay que esperar, eso sí, que RISC-V debute en el sector de los smartphones en la gama alta. Es cierto que ya puede ofrecer un rendimiento destacable, pero aún no a la altura de los tope de gama de Qualcomm, MediaTek, etcétera. Lo más probable es que el debut se produzca en la gama media, o puede que incluso en la de entrada, en las que la reducción de costes por no tener que pagar licencias a ARM supondrá, para esos fabricantes, una cierta ventaja competitiva.