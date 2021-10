SiFive se ha convertido, gracias a la arquitectura RISC-V, en una de las empresas más prometedoras del mundo de los semiconductores. No estamos hablando de una recién llegada, de hecho la compañía llega desde 2015 diseñando chips y comercializando soluciones RISC-V bajo un modelo «fabless» (no tiene fábricas propias), pero no empezó a generar un gran interés hasta 2018, cuando recibió una importante ronda de financiación de 50,6 millones de dólares.

Poco a poco, SiFive fue consiguiendo avances de gran calibre en el sector CPU, partiendo siempre de la base de la arquitectura RISC-V, entre los que podemos destacar, por ejemplo, el SiFive Performance P550, un chip que se considera como el más potente que existe basado en dicha arquitectura. Su rendimiento en términos de eficiencia, y de superficie ocupada (tamaño en el encapsulado), son dos claves que hacen que estos diseños estén generando tanto interés, hasta tal punto que, como vimos en su momento, la propia Intel quiso comprar a Si-Five por 2.000 millones de dólares.

Por si eso fuera poco, también vimos que Apple se estaba planteando utilizar procesadores RISC-V porque, al final, se trata de una arquitectura que está libre de royalties, y esto le permitiría ahorrar mucho dinero a medio y largo plazo. Actualmente, la compañía de la manzana utiliza la arquitectura ARM, y paga una cantidad determinada al gigante británico en concepto de licencias. Con RISC-V, no tendría que pagar nada.

Sé lo que estáis pensando, que sería raro ver a Apple utilizando sus propios diseños RISC-V, pero os digo una cosa, ¿no os parecía también rara la idea de ver al gigante de la manzana diseñando, y utilizando, sus propios chips ARM? Ya sabes, «nunca digas nunca».

SiFive va a lo grande con su próximo chip RISC-V

Uno de los problemas más importantes que tendría que afrontar Apple, en caso de que decidiera iniciar la transición a la arquitectura RISC-V, es su baja potencia bruta. Sí, es una arquitectura eficiente en todos los sentidos, pero su rendimiento está muy por debajo de lo que Apple necesita, una realidad que podría cambiar muy pronto, ya que SiFive ha confirmado que está trabajando en una nueva generación que podría superar el rendimiento de un chip Cortex-A78.

Por si alguien se ha perdido, os recuerdo que la arquitectura Cortex-A78 fue la gran novedad de ARM en 2020, y es la arquitectura que utilizan numerosos SoCs actuales de alto rendimiento, como el Exynos 2100, por ejemplo, que tiene un núcleo Cortex-X1, tres núcleos Cortex-A78 y cuatro núcleos Cortex-A55. Estoy seguro de que, con este sencillo ejemplo, habréis entendido a la perfección por qué decimos que SiFive tiene entre manos algo muy grande.

Según SiFive, está trabajando en el diseño de un nuevo procesador que será un 50% más potente, y que podrá superar al Cortex-A78 de ARM, como hemos anticipado. Ya tenemos claros algunos detalles importantes de este nuevo diseño CPU que, sin duda, merece la pena tener presentes.

Este nuevo chip RISC-V tendrá configuraciones de hasta 16 núcleos, será altamente escalable (podrá agruparse en bloques de hasta 128 núcleos), tendrá una frecuencia de hasta 3,5 GHz, contará con hasta 16 MB de caché L3 (1 MB por núcleo) y vendrá con hasta 2 MB de caché L2 (128 KB por núcleo). Podrán ajustarse para funcionar, sin problemas, en una gran cantidad de dispositivos, incluyendo desde smartphones y dispositivos de pequeño tamaño hasta PCs y servidores.

Si todo va según lo previsto, SiFive ofrecerá más información en diciembre de este año. Es muy interesante ver como está avanzando la arquitectura RISC-V, y es que ya no podemos considerarla como una «rareza» que intenta abrirse camino en un sector muy complicado, sino más bien como un diamante en bruto que ya está empezando a deslumbrar, y que podría acabar dando «la campanada» gracias a sus valores de eficiencia, libertad (es una arquitectura abierta, sin royalties) y rendimiento.