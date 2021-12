Lejos de la calidad de sus juegos, Nintendo lleva ya tiempo en el punto de mira de diversos tribunales, debido a las polémicas surgidas alrededor de sus mandos joy-con, su cruzada contra los emuladores, y las políticas de la Nintendo eShop. Y es que de hecho esta última ha vuelto a ser el foco, tras la reapertura de un caso en Alemania.

A principios de este año, el Tribunal Regional de Frankfurt desestimó una petición de la Organización de Consumidores Alemana y el Consejo Noruego de Consumidores, en la que se solicitaba a Nintendo Europa que permitiese la devolución y reembolso de los juegos digitales pre-comprados, un «derecho» que por el momento sigue sin estar presente y que se considera podría estar vulnerando el derecho de los consumidores europeos.

Así pues, bajo estos argumentos, las organizaciones demandantes escalaron la queja al Tribunal Superior de Frankfurt, el cual parece haber desestimado la decisión del anterior a favor de Nintendo.

Concretamente, la Organización de Consumidores Alemana señala la ineficacia de este servicio de reembolso al no permitir probar el producto antes de decidir si cumple o no con lo prometido a nivel comercial: «La descarga disponible después del pedido anticipado no contenía ningún juego utilizable. Hasta la fecha de lanzamiento, el juego no tiene valor para el comprador y el contrato de Nintendo no se ha cumplido de ninguna manera«, explican en su comunicado.

Se ha logrado que el Tribunal Superior de Frankfurt finalmente fallase en contra de Nintendo, permitiendo que las reservas de juegos digitales de Nintendo Switch cuenten ahora con un nuevo plazo de devolución y reembolso que permitirá cancelar las pre-compras hasta siete días antes del lanzamiento del juego.

Aunque a ojos de estas instituciones, la desarrolladora todavía estaba lejos de cumplir, buscando mejorar todavía más los derechos de los usuarios. No obstante, todavía queda por ver cómo podría afectar o no la sentencia de una nueva resolución frente a la búsqueda de unos cambios permanentes en la política de devoluciones de la Nintendo eShop.