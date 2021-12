Cómo devolver y reembolsar juegos en Steam

Recién pasados el Black Friday y Cyber Monday, y con grandes ofertas navideñas como las de Steam a la vuelta de la esquina, sin duda estamos ante unas semanas en los que no faltarán las compras de videojuegos. Sin embargo, ya sean de otros o incluso para nosotros mismos, muchas veces estos regalos no suelen ser acertados.

Sin embargo, a diferencia de otros productos o tiendas, una de las grandes ventajas de esta plataforma de juegos es que no sólo podremos desprecintar el juego (principalmente por su formato intangible y digital), sino que podremos probar y disfrutar de estos juegos antes de devolverlos con los únicos requisitos de no superar las dos horas de uso o los 14 días desde su adquisición. De esta manera, contaremos con suficiente tiempo para comprobar si realmente nos gustan o no antes de decidir si los devolvemos o no.

Es por eso por lo que queremos recuperar este pequeño práctico en el que os explicaremos, paso a paso, todo el proceso que deberéis seguir si finalmente os decantáis por la devolución y queréis recuperar vuestro dinero.

Cómo solicitar la devolución y reembolso de un juego en Steam

Si bien podremos acceder tanto desde la página web de Soporte como a través del cliente de Steam, el proceso resulta algo más sencillo e intuitivo a través de la aplicación de escritorio. Desde aquí, tan sólo tendremos que buscar el juego en cuestión y seleccionar la opción de «Soporte» en la parte superior para acceder al listado de opciones para indicar el tipo de problema o motivo para la devolución.

Sin embargo, de cara a lograr el reembolso, solo las siguientes opciones serán válidas:

Ahora está disponible más barato

Problema técnico o de juego

No es lo que esperaba

Y es que si seleccionamos otra de las opciones disponibles, el mensaje de Steam cambiará, informándonos de que no se puede realizar el reembolso y ofreciéndonos la opción de ponernos en contacto con otra de las partes involucradas como la distribuidora o la desarrolladora.

Al hacer clic en cualquiera de las tres opciones válidas mencionadas anteriormente, accederá a un submenú que le hará más preguntas. A los efectos de esta guía, en nuestro caso he seleccionado que el juego «No es lo que esperaba», lo que nos llevó a un segundo menú en el que podíamos elegir directamente la opción del reembolso. Sin embargo, dependiendo de las opciones que vayamos seleccionando durante estos pasos, es posible que acabemos viendo diferentes alternativas y preguntas adicionales durante el proceso.

Por último, si bien Steam nos recomendará en primera instancia otras opciones de contacto para resolver nuestros problemas con el juego, finalmente podríamos optar al reembolso y devolución completa haciendo clic en «Me gustaría solicitar un reembolso».

Además, puede elegir dónde irá el monto del reembolso, pudiendo elegir el método de pago original o la cartera digital de Steam Wallet. Y es que si nuestra intención pasa por volver a gastar dinero en Steam, lo más recomendable sería optar por esta segunda opción, ya que no involucra a otras partes y resulta mucho más rápida.

Así pues, siempre que cumplamos con todo lo anteriormente establecido, deberíamos recibir el reembolso antes de cumplir una semana desde la solicitud. Adicionalmente, mencionar que para el caso de los juegos que recibamos directamente como regalo a través de Steam, el valor monetario se devolverá a la persona que realizó la compra, y no a nuestra cuenta.

Steam no hará una devolución o reembolso si…

Por desgracia, aunque lo hemos intentado en alguna ocasión, parece que Steam se toma muy en serio los requisitos de las dos horas de tiempo de juego o los 14 días desde la compra, sin haber logrado nunca recibir un reembolso en estos casos.

Además, otra cosa para recordar es que los juegos que obtuviste a través de claves promocionales, como las que ofrecen los desarrolladores en algunos de sus sorteos o pruebas gratuitas, estas no son aptas para el reembolso.

Por último, pero no menos importante, si bien Steam no ofrece ningún tipo de limitación sobre la cantidad de solicitudes de reembolso, si realizamos un número grande devoluciones en un periodo corto de tiempo (superando las 10 solicitudes en una misma semana), podríamos recibir un aviso de la plataforma informándonos de que se considerará el hecho que estemos abusando de esta opción, y que en caso de incurrir en un mayor número de solicitudes, se nos podría imponer restricciones en la cuenta.