Continuando con la celebración del 20 aniversario Xbox, Microsoft acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva serie en formato documental llamada «Power On: The Story of Xbox», que contará de seis episodios que estarán completamente disponibles para el público de todo el mundo.

Este documental está planteado para llevar a los fans a través de la historia y los hitos de la marca Xbox, desde sus inicios como una submarca dentro de Microsoft, a través de los múltiples desafíos y críticas que enfrentó como el ya inmortalizado «Anillo Rojo de la Muerte», su primer intento de compra de Nintendo, el auge y evolución de sus consolas, y mucho más.

Además, esta mini serie estará disponible en hasta 30 idiomas, incluyendo subtítulos e incluso descripciones de audio para las personas con discapacidades visuales o auditivas.

Así pues, disponible desde hoy mismo, actualmente podemos encontrar este documental de Xbox disponible en una amplia gama de servicios, incluidos YouTube, Redbox, IMDbTV, The Roku Channel, Microsoft Películas y TV, y otras plataformas como Twitch, donde será retransmitda en su totalidad a partir de este jueves 16 de diciembre a las las 19:00 (hora de la península española).

Por otra parte, buscando impulsar todavía más este afán coleccionista de sus fans, Microsoft ha adelantado ya que cada capítulo contará con sus propias impresiones de póster de alta calidad, cada una de las cuales estará disponible en la Tienda Xbox Gear. Aunque eso sí, cabe destacar que no se tratará de piezas comunes, ya que contarán con unos precios bastante restrictivos; aunque por el momento Microsoft no ha adelantado si existirá un número de unidades limitadas de los mismos.

A continuación os dejamos con el primer capítulo, nombrado «Los Renegados», en el que se narran los inicios humildes de la que es ahora una de las principales marcas de sistemas de juegos de todo el mundo.



De manera adicional, la celebración del 20 aniversario de Xbox continúa con la experiencia del museo digital de Xbox presentado recientemente, con una experiencia de tres partes que nos permitirá visitar el museo de Xbox, el museo de Halo y el museo Mi Xbox, en los que podremos revisar los hitos de la compañía, nuestros hitos personales de jugador, e incluso recibir algunas recompensas exclusivas.