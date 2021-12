La historia de la informática está llena de anécdotas interesantes, y la serie de procesadores AMD K7 Athlon Thunderbird se ganó, por méritos propios, un lugar privilegiado en dicha historia. Como nos recuerdan desde TechSpot, esta generación sufrió un recorte mediante láser para separar los puentes de caché L1, lo que hacía que los usuarios no pudieran cambiar el reloj del multiplicador. Los AMD K7 fueron, además, una de las generaciones más importantes en la historia de AMD.

Como ya habrán intuido nuestros lectores más avanzados, esto implicaba que la serie AMD K7 Athlon Thunderbird venía con el multiplicador bloqueado, y que por tanto no era posible practicarles overclock, ¿pero por qué hizo esto AMD? La respuesta la encontramos en la picaresca de las tiendas de la época, que aprovechaban los procesadores con multiplicador desbloqueados para subirlos de frecuencia, y comercializarlos como si fueran modelos superiores, cobrando por ellos un precio mucho más alto.

A priori, ese corte mediante láser parecía una manera totalmente efectiva, e insuperable, de poner fin a ese tipo de prácticas, pero el ingenio humano no tardó en hacer acto de presencia, y pronto se descubrió que era posible volver a conectar los puentes de caché L1 utilizando un material que fuese mínimamente conductivo. Sí, bastaba con un material conductivo para unir ambos puentes, y un simple lápiz acabó convirtiéndose en una solución económica, pero muy eficaz, ya que el grafito es un material conductor.

El encapsulado de cerámica del AMD K7 Athlon Thunderbird fue también muy importante

Este es otro dato fundamental para entender cómo era posible utilizar un lápiz de grafito para unir los puentes de la caché L1. Como recordarán algunos de nuestros lectores, los procesadores no siempre han utilizado el diseño actual basado en un PC y un IHS metálico. El AMD K7 Athlon Thunderbird, y otros muchos modelos anteriores, utilizaban un encapsulado cerámico, lo que hacía que se pudiera crear con gran facilidad un puente para conectar la caché L1, como se puede ver en la imagen adjunta.

No era complicado, pero la verdad es que daba bastante miedo realizar este proceso, incluio a pesar del encapsulado de cerámica del AMD K7 Athlon Thunderbird, ya que teníamos que «conectar los puentes frotando el lápiz hacia adelante y hacia atrás sobre estos unas veinte veces, hasta que quede un color negro oscuro, y no el color dorado normal». También teníamos que asegurarnos de que los puentes están conectados, pero de que no se tocan entre sí.

Con el paso del tiempo, este método dejó de ser viable, ya que AMD transicionó a un diseño de CPUs basado en PCB e IHS, lo que hizo que ese corte por láser ya no se pudiera resolver con un simple lápiz. Si queréis más información sobre este tema, os invito a echar un vistazo a este artículo, donde encontraréis una guía de cómo se overclockeaba un procesador AMD Athlon XP basado en PCB, y con dicho corte por láser.