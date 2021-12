Justo ayer arrancaron las ofertas de invierno de Steam, una de las promociones más esperadas del año que, como de costumbre, durará dos semanas (del 22 de diciembre al 5 de enero). Valve, propietaria de Steam, ha mantenido el formato habitual, lo que significa que podremos encontrar una enorme selección con miles de juegos rebajados, y que los descuentos variarán en función de cada título en concreto.

Así, por ejemplo, en estas ofertas de invierno de Steam podremos encontrar juegos con un descuento del 15%, otros con descuentos de entre un 25% y un 50%, y también algunos con descuentos del 80% o más. También podremos filtrar ofertas en función de nuestro presupuesto, algo que es, sin duda, muy útil. En la portada de la tienda, justo en la mitad inferior, tenemos la sección «a menos de 10 euros», y debajo, veremos un botón con la opción de «a menos de 5 euros».

Sé lo que estás pensando, ¿y hay juegos interesantes por menos de 5 euros? Pues sí, y bastantes. Por solo 1,63 euros tienes el mítico Left 4 Dead, por 3,99 puedes llevarte Batman Arkham Knight y por 4,79 euros puedes conseguir la edición «Deluxe» de Mass Effect Andromeda. Este último tiene un descuento del 84%, y unas valoraciones mayormente positivas que confirman que, tras recibir múltiples parches, por fin quedó en el estado en el que debió llegar al mercado. Os confirmo que he aprovechado estas ofertas para comprarlo, ya que lo tenía pendiente.

Ofertas de invierno de Steam: Juegos interesantes por menos de 10 euros

Si podemos encontrar juegos atractivos por menos de 5 euros en las ofertas de invierno de Steam, está claro que también tendremos títulos de interés en el escalón superior, es decir, por entre 5 y 9,99 euros. Uno de los más llamativos en esta categoría es el genial The Witcher III, que está rebajado a 5,99 euros. También podemos conseguir Metro Exodus Enhanced Edition por 9,89 euros (recordad que esta edición requiere de una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos), y el fantástico Blasphemous por 6,24 euros.

Resident Evil 7 también está rebajado a 9,89 euros, Hellblade: Senua’s Sacrifice ha bajado a 7,49 euros, DOOM 2016 está rebajado a 5,99 euros y Gears 5 se puede comprar por 9,99 euros. La lista de juegos rebajados a menos de 10 euros es enorme, y entre ellos hay una gran cantidad de juegos triple A, y de títulos más modestos, muy interesantes, así que os recomiendo que echéis un vistazo con calma.

A título personal he aprovechado las ofertas de invierno de Steam para hacerme con Mass Effect Andromeda, como ya os he dicho, pero creo que voy a seguir picando en estos días, y que el próximo título en caer será Blasphemous, ya que le tengo ganas desde hace bastante tiempo, y lo he ido dejando demasiado. No descarto hacerme con alguno más, al fin y al cabo tengo muchos títulos pendientes, y estoy viendo precios muy buenos.

Os recuerdo, antes de terminar, que si no podéis permitiros comprar nada en las ofertas de invierno de Steam no hay problema, a través de este enlace encontraréis una sección dedicada a títulos gratuitos que podréis disfrutar sin tener que gastar un céntimo.