La presencia de ASUS en el CES 2022 no ha pasado desapercibida para nadie, y es que el fabricante ha llegado con una han propuesta, en la que podemos ver que el gaming y el alto rendimiento tienen un gran peso. Ya te hemos hablado de muchas de las opciones de sus familias ROG (Republic Of Gamers) y TUF, así como de la tablet gaming ASUS ROG NR2201, un dispositivo con un rendimiento que no tiene nada que envidiar a no pocos portátiles de gaming.

Y todavía nos queda por contar, con propuestas tan interesantes como el ROG Zephyrus DUO 16 y el ROG Strix Scar, que además cuenta con una edición especial de 17 pulgadas con los componentes necesarios para ofrecer un rendimiento excepcional.

ASUS ROG Zephyrus DUO 16

Allá por octubre de 2020 tuvimos la oportunidad de probar el Rog Zephyrus DUO 15, una propuesta sorprendente en un portátil premium, con componentes de gama alta y que destacaba, sin duda, por su configuración de doble pantalla. Y hoy ha llegado su relevo con el ASUS ROG Zephyrus DUO 16, que actualiza su selección de componentes para seguir ofreciendo una opción tope de gama, que satisfará no solo a gamers, sino también a creadores de contenidos y otros usuarios que necesitan un gran rendimiento.

El principal cambio con respecto a su predecesor lo encontramos en su motor, y es que ASUS en esta generación ha cambiado Intel por AMD para llegar hasta un Ryzen 9 6980HX, el tope de gama de las APU presentadas hoy por AMD, con sus ocho núcleos y 16 hilos, velocidad de hasta 5 gigahercios y apto para el overclocking.

En lo referido a su apartado gráfico el Zephyrus DUO 16 tampoco se queda corto, y es que ASUS ha optado por otra novedad que también ha sido presentada hoy, la muy esperada GeForce RTX 3080 Ti Mobile, la propuesta tope de gama de NVIDIA para portátiles en este momento. El conjunto se apoya en 64 gigabytes de memoria DDR5 a 4.800 megahercios y hasta cuatro terabytes de almacenamiento SSD PCIe 4.0 en raid 0.

Otra de sus novedades más destacable la encontramos en la pantalla del modelo con la tecnología Dual Spec Panel, que ofrece una función realmente muy interesante, y es que permite alternar entre dos modos: 4K con una frecuencia de actualización de 120 hercios y FullHD, en cuyo caso la frecuencia de actualización se eleva hasta los 240 hercios. De este modo siempre podremos optar por el modo que más nos interese para lo que estemos haciendo en ese momento.

ASUS ROG Strix Scar

Aquí también nos encontramos con una actualización, con la que una familia que ya hemos probado en el pasado da un salto para adoptar los componentes más actuales y, de este modo, mantenerse como una de las mejores opciones del mercado en lo referido a rendimiento. Y sin duda lo ha conseguido, puesto que algunas de sus novedades, al igual que ocurre en el caso del Zephyrus DUO 16, también han sido presentados hoy mismo.

En versiones de 15,6 y 17,3 pulgadas, los dos saltos más significativos son la adopción de Alder Lake-H, los procesadores de duodécima generación para portátil presentados esta tarde por Intel, y que en el ASUS ROG Strix Scar puede llegar a ser hasta un Core i9-12900H. Como ya habrás deducido, de la mano de estos nuevos procesadores encontraremos también el soporte de las novedades más importantes de la duodécima generación para portátiles, como soporte de memoria DDR5, WiFi 6 y Thunderbolt 4.

La otra gran novedad que encontraremos en esta generación del ASUS ROG Strix Scar tiene que ver con su apartado gráfico, y es que al igual que ya hemos visto en el Zephyrus DUO 16, el tope de gama ahora nos ofrecerá una GPU NVIDIA GeForce RTX 380 Mobile. El conjunto se completa con hasta 64 gigabytes de memoria DDR5 y hasta 2 terabytes de almacenamiento SSD PCIe 4.0.

En cuanto a sus opciones de pantalla, podremos por 2.560×1.440 con una tasa de refresco de 240 hercios, o bien 1.920 x 1.080 y una frecuencia de actualización de 360 hercios.

ASUS ROG Strix Scar 17 SE

Para exprimir todavía más el rendimiento de sus componentes, ASUS nos propone una edición especial de la versión de 17 pulgadas, el ASUS ROG Strix Scar 17 SE, que para dicho fin cuenta con un sistema de disipación de calor de cámara de vapor, que se integra con el resto de funciones de disipación que encontramos en el resto de modelos.

Como puedes comprobar, la propuesta de ASUS en este CES 2022 ha sido más que sobresaliente, y sin duda ya estamos esperando la llegada de todos estos dispositivos al mercado, para poder empezar a probarlos.

Más información