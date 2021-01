ASUS ROG Strix SCAR 17, análisis: objeto de deseo

El ASUS ROG Strix SCAR 17 es un portátil gaming que posiciona como uno de los grandes estandartes de lo que podemos considerar como gama alta entusiasta, gracias a su fantástico diseño, a su alta calidad de construcción y, como no, a sus especificaciones de hardware.

También es un buen ejemplo de la importante evolución que ha vivido el sector de los portátiles gaming. Hace unos cuantos años, comprar un portátil de este tipo obligaba al usuario a asumir importantes sacrificios en comparación con un PC gaming de escritorio, no solo por potencia, sino también por diseño, periféricos y vida útil.

Por ejemplo, con un PC gaming podías tener muchas opciones de personalización, utilizar un teclado mecánico, acceder a tecnologías de última generación exclusivas y disfrutar de un rendimiento muy alto que no se vería fuertemente limitado por el tema de la refrigeración y las temperaturas de trabajo.

ASUS ha sido una de las ensambladoras que mejor ha sabido afrontar esa realidad, y por ello creo que es justo darle el mérito que merece. Con el ASUS ROG Strix SCAR 17, la compañía taiwanesa ha dado forma a un portátil que realmente no tiene prácticamente nada que envidiar a un PC gaming de sobremesa, y lo mejor es que para lograrlo no ha tenido que hacer sacrificios ni en materia de diseño ni de calidad de construcción.

La semana pasada recibimos una unidad del ASUS ROG Strix SCAR 17, concretamente el modelo que viene equipado con una RTX 3070 Mobile, y durante estos últimos días hemos estado trabajando a plena máquina para poder ser de los primeros en compartir con vosotros un análisis completo. Obvia decir que esto no habría sido posible sin el buen hacer de ASUS España, a quien agradecemos que nos haya prestado esta unidad a tiempo para su análisis.

Estamos listos para entrar en materia, aunque antes de lanzarnos de lleno al análisis del ASUS ROG Strix SCAR 17 quiero invitaros a echar un vistazo a dos de sus componentes más importantes: su APU Ryzen 7 5800H, basada en Zen 3, y su GPU, una RTX 3070 Mobile, basada en la arquitectura Ampere.

ASUS ROG Strix SCAR 17: Zen 3 y Ampere se dan la mano

El corazón del ASUS ROG Strix SCAR 17 está formado por una APU Ryzen 7 5800H, un chip muy potente que integra todos los avances que ha traído la arquitectura Zen 3, aunque adaptados, obviamente, a las particularidades de un chip para ordenadores portátiles.

A nivel interno, la CPU del Ryzen 7 5800H cuenta con un bloque CCD, conocido popularmente como chiplet, que rompe la división en dos unidades CCX que habíamos visto en Zen 2. Esto quiere decir que sus ocho núcleos se integran en un diseño monolítico, y que pueden acceder al total de memoria caché L3 disponible. Es una mejora importante frente la arquitectura Zen 2, puesto que en aquella esos ocho núcleos se dividían en dos unidades CCX, y cada bloque solo podía acceder a un total de 4 MB de caché L3. Pero esto no es todo, la memoria caché L3 se ha doblado, pasando de 8 MB a 16 MB.

AMD también ha subido las frecuencias de trabajo, ha mejorado la gestión del sistema de alimentación para potenciar no solo la eficiencia, sino también el funcionamiento del modo turbo, clave para conseguir un buen nivel de rendimiento de forma sostenida, y no limitado a momentos puntuales, ha mejorado la controladora de memoria (soporta DDR4 hasta 3.200 MHz, o LPDDR4X a 4.266 MHz), ha reducido las latencias y ha afinado también el rendimiento de la GPU integrada, que en el Ryzen 7 5800H suma 512 shaders y puede llegar a los 2 GHz.

Gracias a la configuración de memoria de 16 GB a 3.200 MHz en doble canal que trae el ASUS ROG Strix SCAR 17 podríamos utilizar la GPU integrada para mover, incluso, títulos actuales, aunque obvia decir que no tiene sentido hacerlo, ya que este equipo viene con una potente RTX 3070 Mobile, una solución gráfica de gama alta sobre la que hablaremos más adelante.

Sin más preámbulos, vamos a repasar las especificaciones completas del Ryzen 7 5800H que monta el ASUS ROG Strix SCAR 17:

Arquitectura Zen 3 en proceso de 7 nm.

8 núcleos y 16 hilos a 3,2 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo (un núcleo activo).

4 MB de caché L2.

16 MB de caché L3.

TDP de 45 vatios (configurable).

GPU integrada Radeon Vega con 512 shaders a un máximo de 2 GHz.

Saltamos ahora a la gráfica dedicada. Como hemos dicho, el ASUS ROG Strix SCAR 17 viene con una RTX 3070 Mobile, configurada en su versión de 115 vatios. Este detalle es muy importante, ya que como os contamos en su momento, dicha solución gráfica puede venir con un TGP de entre 80 y 125 vatios. Esto significa, en resumen, que el modelo que monta el ASUS ROG Strix SCAR 17 es uno de los más potentes, pero también uno de los que mayor consumo tiene, y de los que más calor genera.

La RTX 3070 Mobile mantiene todas las claves con las que Ampere revolucionó el sector gráfico. Dobla el número de shaders por unidad SM frente a Turing, y viene equipada con núcleos tensor de tercera generación, especializados en tareas de inteligencia artificial, y núcleos RT de segunda generación, que están especializados en trazado de rayos, una tecnología que, como sabrán muchos de nuestros lectores, mejora el realismo gráfico al aplicarse a reflejos, transparencias, iluminación, sombras y oclusión ambiental.

Con la arquitectura Ampere, cada shader puede realizar dos operaciones por ciclo de reloj, la potencia de cálculo de intersecciones por triángulo se han doblado frente a Turing, y el rendimiento en tareas de inteligencia artificial se ha multiplicado en más del doble. Esta nueva generación también viene equipada con las tecnologías Resizable BAR, que permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica; soporte de Optimus y G-Sync, para que el usuario no tenga que renunciar a una buena autonomía y ni a una fluidez total; WhisperMode 2.0, que controla el nivel de ruido del sistema de refrigeración de forma inteligente; y NVIDIA Studio.

NVIDIA ha mantenido el proceso de fabricación de 8 nm, y en la RTX 3070 Mobile ha utilizado una versión recortada del núcleo gráfico GA104 que vimos en la RTX 3070 de escritorio. Me llama mucho la atención ver lo bien que ha podido ajustar NVIDIA las especificaciones, ya que la reducción de unidades SM frente al modelo de escritorio ha sido bastante modesto. Os dejo las especificaciones de ambas para que podáis comparar.

Especificaciones de la RTX 3070

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

5.888 shaders a 1.500 MHz-1.725 MHz.

184 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

184 núcleos tensor.

46 núcleos RT.

20,31 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TGP de 220 vatios.

Especificaciones de la RTX 3070 Mobile

Núcleo gráfico GA104.

5.120 shaders a 1.210 MHz-1.660 MHz.

160 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

160 núcleos tensor.

40 núcleos RT.

15,97 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de memoria de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6.

TGP de 115 vatios.

ASUS ROG Strix SCAR 17: primer vistazo

Tras esta breve, pero necesaria introducción, centrada en dos de los componentes más importantes del ASUS ROG Strix SCAR 17, estamos listos para pasar a analizar su diseño y su calidad de construcción. Lo primero que me llamó la atención nada más sacarlo de la caja es que, a pesar de que se trata de un portátil de 17 pulgadas, no da la sensación de ser excesivamente grande, es decir, no resulta aparatoso, de hecho durante estos días no he tenido problema para moverlo con una mano en más de una ocasión.

Las sensaciones que transmite el ASUS ROG Strix SCAR 17 al tacto son muy buenas. Se nota, desde el primer momento, que estamos ante un equipo de gama alta con un acabado «premium», y el diseño no se queda atrás. En este modelo, ASUS ha apostado por unas líneas angulosas muy marcadas, y las ha acompañado de una pantalla con unos bordes muy reducidos, un teclado perfectamente distribuido que aprovecha el espacio propio de un modelo de 17 pulgadas y una almohadilla táctil enorme, lo que hace que interactuar con el equipo, incluso sin ratón, sea una delicia.

Justo en la parte de la pantalla tenemos, en su zona inferior, una pegatina que nos deja ver algunas de las especificaciones clave del ASUS ROG Strix SCAR 17. Una de las más interesantes es la utilización de metal liquido como material de contacto para disipar el calor. Dicho material es más efectivo que la pasta térmica, y puede ayudar a reducir la temperatura de trabajo hasta en 16 grados más (frente a la pasta térmica).

En la zona del teclado tenemos una terminación en plástico de doble tono. Como podéis ver, una parte es transparente, lo que le confiere un toque bastante atractivo que, personalmente, me parece todo un acierto. En la tapa superior tenemos el logo ROG acabado en color metalizado, y una sección microperforada que rompe la monotonía del acabado liso dominante. Contamos, además, con dos piezas «Armor Cap» intercambiables que nos permitirán personalizar el equipo, y con un completo sistema de iluminación LED RGB que viene ubicado en el teclado, y también en la barra situada en la mitad inferior del chasis.

Y hablando del teclado, el ASUS ROG Strix SCAR 17 utiliza interruptores óptico-mecánicos, una característica que encaja dentro de esa idea de evolución, y de no renunciar a nada en un portátil gaming, que os di al principio del análisis. Estos interruptores ofrecen una experiencia sublime, tanto al escribir como al jugar, y nos permiten sentir cada pulsación de una manera verdaderamente única.

La calidad del sistema de iluminación LED RGB es sobresaliente, y como hemos anticipado podemos personalizarlo de una manera muy sencilla, gracias a la herramienta Armoury Crate de ASUS, que es totalmente gratuita, y que nos permitirá también monitorizar el estado del portátil, vigilar las temperaturas de trabajo, controlar otros aspectos importantes, como la tasa de uso de la CPU y de la GPU.

El modelo que hemos recibido para analizar está terminado en un elegante color negro, y viene configurado con una pantalla de 17 pulgadas de grado IPS capaz de ofrecer unos ángulos de visión de 178 grados. Su resolución es de 1.920 x 1.080 píxeles, tiene una tasa de refresco de 300 Hz (Adaptative Sync, compatible con G-Sync), un tiempo de respuesta de 3 ms y es capaz de reproducir un 100% del espectro de color DCI-P3.

En la parte trasera podemos ver las aperturas del sistema de refrigeración, y un conjunto de conectores que incluye un Gigabit LAN, un USB Type-A 3.2 Gen 1, un USB Type-C 3.2 Gen 2 y una salida HDMI 2.0b. El lateral izquierdo alberga dos conectores USB Type-A 3.2 Gen 1 y un jack de 3,5 mm. El portátil también cuenta con un conector Keystone 2. Para que disfrutemos al máximo de nuestros contenidos multimedia, el ASUS ROG Strix SCAR 17 viene con cuatro altavoces y soporta Dolby Atmos. Si queremos hacer llamadas y comunicarnos con nuestros compañeros de equipo no tendremos problemas, ya que cuenta con un micrófono bidireccional con cancelación de ruido a través de inteligencia artificial.

ASUS ROG Strix SCAR 17: especificaciones

Portátil gaming con pantalla de 17,3 pulgadas.

Panel de calidad tipo IPS, con resolución 1080p, tasa de refresco de 300 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms y Adaptative Sync (G-Sync compatible) que reproduce el 100% de los espectros de color sRGB y DCI-P3.

APU AMD Ryzen 7 5800H con 8 núcleos y 16 hilos a 3,2 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo.

Metal líquido como material térmico de contacto en la CPU.

GPU integrada Radeon Vega con 512 shaders.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 3070 Mobile con 8 GB de memoria gráfica.

16 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz en doble canal.

SSD PCIE Gen3 x4 de alto rendimiento con una capacidad de 1 TB.

Sistema de iluminación LED RGB totalmente personalizable, presente en el teclado y en la parte inferior del chasis.

Teclado óptico-mecánico con un ciclo de vida de 100 millones de pulsaciones.

Almohadilla táctil de gran tamaño.

Cuatro altavoces con sonido Dolby Atmos.

Micrófono bidireccional con cancelación de ruido mediante IA.

Conectores: Gigabit LAN, tres USB Type-A 3.2 Gen 1, un USB Type-C 3.2 Gen 2, salida HDMI 2.0b, jack de 3,5 mm y Keystone 2.

Sistema de refrigeración de cuatro ventiladores.

Batería de 90 Wh, hasta 12 horas de autonomía reproduciendo vídeo.

Compatible con recarga rápida: carga hasta el 50% de la batería en 30 minutos.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

Medidas: 395 x 282,1 x 23,4 mm.

Peso: 3 kilogramos. Existe una versión con pantalla de 15,6 pulgadas que pesa 2,5 kilogramos.

Windows 10 Pro de 64 bits como sistema operativo.

ASUS ROG Strix SCAR 17: nuestra experiencia

Una vez completado el clásico proceso de configuración de Windows 10, que no nos llevará más de unos minutos, estamos listos para empezar a usar el ASUS ROG Strix SCAR 17. Las sensaciones que transmite el teclado óptico-mecánico son realmente buenas, tanto que da la impresión de estar disfrutando de una experiencia verdaderamente única, tanto al escribir como al jugar. No tiene nada que ver con un teclado estándar, y desde luego marca una diferencia importante.

Lo mismo ocurre con la almohadilla táctil. Su generoso tamaño facilita enormemente las interacciones y la realización de cualquier tipo de movimiento, haciendo que el uso de un ratón solo sea imprescindible cuando vayamos a jugar, o a realizar tareas algo más complejas. La respuesta de dicha almohadilla es perfecta.

Con respecto al sistema de iluminación LED RGB, debo decir que me ha gustado mucho la implementación que ha realizado ASUS. En la parte del teclado, tenemos un sistema totalmente personalizable por tecla, y en la zona inferior del chasis nos encontramos con una barra de iluminación LED RGB que puede trabajar, además, como una especie de centro de notificaciones, mostrando, para ello, diferentes colores que iremos viendo en función de lo que haga el equipo.

En mi caso, la representación de colores que más me ha gustado ha sido el ciclo arcoíris, ya que queda realmente bien y no nos lleva a esa monotonía en la que podríamos incurrir al utilizar un color estático. Como siempre, esto es cuestión de gustos. Si vosotros tenéis otras preferencias no hay problema, podréis cambiar por completo la iluminación LED RGB a través del software «Armoury Crate», de ASUS. Dicho software también permite controlar y visualizar el estado del ASUS ROG Strix SCAR 17, y realizar numerosos ajustes, como podemos ver en las imágenes adjuntas.

La pantalla del ASUS ROG Strix SCAR 17 es sobresaliente. Estamos ante un panel de grado IPS, algo que se deja notar tanto en los excelentes ángulos de visión como en la reproducción del color, y su resolución 1080p casa perfectamente con el tamaño de la pantalla (17,3 pulgadas). La nitidez es muy buena, y tenemos espacio suficiente en el escritorio para trabajar con total comodidad.

El modelo del ASUS ROG Strix SCAR 17 que hemos analizado monta un panel con una tasa de refresco de 300 Hz y cuenta con Adaptative Sync (G-Sync compatible), algo que se deja notar en juegos, y que marca una diferencia enorme, ya que mantiene una sincronización perfecta a nivel de fotogramas por segundo y permite sacar el máximo partido a esa tasa de 300 Hz, sin tener que preocuparnos por los clásicos problemas de «stuttering» y «tearing».

Por lo que respecta al rendimiento, la experiencia trabajando con Windows 10 Pro es sublime. El equipo vuela, incluso cuando lo utilizamos en modo silencioso, aunque para aprovecharlo al máximo en juegos deberemos apostar por el modo turbo. El ASUS ROG Strix SCAR 17 integra un sistema de refrigeración de alto rendimiento que ha sido cuidado al milímetro, y esto hace que tanto la CPU como la GPU logren mantener un alto nivel de rendimiento incluso tras un cierto tiempo de uso continuado. No hay pérdida de rendimiento por acumulación de calor.

Sin embargo, cuando utilizamos el ASUS ROG Strix SCAR 17 a máxima potencia, y con el modo turbo activado, el ruido que generan los ventiladores es bastante elevado. Es algo comprensible, ya que tanto el Ryzen 7 5800H como la RTX 3070 Mobile que monta este equipo ofrecen un rendimiento muy alto, y generan una gran cantidad de calor que, al final, tiene que ser disipado de una manera efectiva.

Con respecto a la autonomía, el ASUS ROG Strix SCAR 17 puede llegar a las 10-12 horas de uso por carga de batería realizando tareas sencillas, siempre que reduzcamos el brillo de la pantalla y apaguemos el sistema de iluminación LED RGB. Al mover juegos, la autonomía se reduce de forma drástica, y ronda entre 1,5 y 2 horas. De nuevo, es totalmente comprensible, ya que tenemos toda una RTX 3070 Mobile trabajando a plena carga con una batería de 90 Wh.

ASUS ROG Strix SCAR 17: rendimiento

Pasamos ahora a ver de qué es capaz el ASUS ROG Strix SCAR 17. El modelo que hemos analizado es de gama alta, pero queda por debajo del tope de gama que ha anunciado ASUS, y que vendrá configurado con un Ryzen 9 5900HX y una GeForce RTX 3080 con 16 GB de memoria gráfica.

Como os anticipamos al analizar sus componentes más importantes, el ASUS ROG Strix SCAR 17 que hemos probado viene con un Ryzen 7 5800H, un chip de alto rendimiento con 8 núcleos y 16 hilos, y cuenta con una RXT 3070 Mobile, lo que significa que está preparado para mover cualquier juego actual de forma óptima, incluso con trazado de rayos activado.

Antes de entrar a ver los resultados de rendimiento en juegos, echaremos un vistazo a las clásicas pruebas de rendimiento sintético. Hemos mantenido el formato habitual, lo que significa que podréis ver los resultados de cada prueba de forma directa.

Como podemos ver en la imagen superior, el rendimiento en CPU-Z es excelente, tanto que el Ryzen 7 5800H es capaz de superar al Core i9 9900KF, un chip de alto rendimiento para escritorio. No hay duda de que AMD ha logrado algo grande con Zen 3, y que el Ryzen 7 5800H no ejercerá ningún cuello de botella importante.

En esta otra imagen, podemos ver la configuración a nivel de GPU que trae el ASUS ROG Strix SCAR 17. Tenemos, a la izquierda, la GPU integrada, una Radeon Vega con 512 shaders, y a la derecha podemos ver la GeForce RTX 3070 Mobile. Tened en cuenta que la lectura que hace GPU-Z de esta última es parcialmente errónea, ya que la RTX 3070 Mobile no tiene 326 TMUs ni 96 ROPs. Ya os hemos dado anteriormente sus especificaciones correctas.

El rendimiento que ofrece el SSD es el propio de una unidad PCIE Gen3 x4 de alto rendimiento, y su capacidad de 1 TB es suficiente para cualquier usuario medio. No tendremos problemas para mantener instalados nuestros cinco o seis juegos favoritos, y todavía nos quedará bastante espacio libre para otros menesteres. Las temperaturas que registra se mantienen en valores muy razonables, incluso en un escenario de uso intensivo, así que no tenemos nada de lo que preocuparnos.

Las dos imágenes superiores nos muestran el rendimiento que consigue el Ryzen 7 5800H en Cinebench R23, y sí, son muy buenos. Los números hablan por sí mismos. En monohilo, dicho procesador es capaz de superar al Core i7 7700K, y queda solo un poco por debajo del Core i7 1165G7 (Tiger Lake). En multihilo, posiciona muy por encima del Core i9 9880H, que suma también 8 núcleos y 16 hilos.

Funcionando con un núcleo activo, el Ryzen 7 5800H ha sido capaz de mantenerse por encima de los 4,2 GHz sin problema, registrando una temperatura de 71 grados. En multihilo, y trabajando a plena carga (100% de uso de la CPU), la temperatura se ha mantenido en 100 grados, y las frecuencias de trabajo oscilaban entre los 3.905 y los 3.944 MHz. A pesar de lo elevada que resulta esa temperatura, el equipo no ha dado problemas de «thermal throttling» ni de estabilidad en ningún momento.

Pasamos ahora a ver el rendimiento en juegos. Antes de entrar en materia, quiero recordaros que la RTX 3070 Moble utiliza un sistema de frecuencia dinámica llamado Dynamic Boost 2.0, lo que le permite ajustar la frecuencia de trabajo en función de las necesidades del sistema, y de la situación térmica y de alimentación. Esto hace que la frecuencia de la GPU pueda variar de forma notable, y con ello el rendimiento. En mis pruebas, he llegado a ver picos de 2.000 MHz, pero también caídas a 1.545 MHz. Los valores medios de temperatura se han mantenido en unos 75 grados.

Como podemos ver en las gráficas adjuntas, el rendimiento es fantástico. El ASUS ROG Strix SCAR 17 es capaz de mover juegos exigentes en configuración máxima con una fluidez total, y gracias a su potente RTX 3070 Mobile no tiene problemas para mover Wolfenstein: Youngblood y Cyberpunk 2077 configurados al máximo, con trazado de rayos y DLSS 2.0 en modo calidad. En Shadow of the Tomb Raider no podíamos activar el DLSS en 1080p, pero a pesar de todo, la RTX 3070 Mobile pudo moverlo con medias de 63 FPS en calidad máxima y con trazado de rayos en ultra. En la galería inferior, podéis encontrar capturas de algunos de los juegos probados. Podéis ampliarlas haciendo clic en ellas.

He centrado mis pruebas en resolución 1080p porque esa es la resolución del ASUS ROG Strix SCAR 17 que he recibido, pero es pero poder ampliar mis resultados con una nueva ronda de pruebas a 1440p y 2160p que darán forma a un nuevo artículo que, si todo va según lo previsto, compartiré con vosotros dentro de unos días. Estad atentos si no os lo queréis perder.

ASUS ROG Strix SCAR 17: notas finales

El ASUS ROG Strix SCAR 17 es un portátil gaming de gama alta que destaca por contar con un diseño premium y una calidad de acabados sobresaliente, que logra marcar la diferencia yendo más allá de la potencia bruta.

No me entendáis mal, el ASUS ROG Strix SCAR 17 ha demostrado, en nuestras pruebas, que es capaz de mover cualquier juego actual en calidad máxima, está preparado para trabajar con trazado de rayos, y gracias a la tecnología DLSS 2.0 logra un buen nivel de fluidez incluso en Cyberpunk 2077 con trazado de rayos al máximo («demencial»).

Sin embargo, el ASUS ROG Strix SCAR 17 es algo más que potencia y diseño. ASUS ha integrado importantes añadidos que crear un valor claro. Entre ellos podemos destacar el teclado óptico-mecánico, que marca una gran diferencia tanto al escribir como al jugar, el sistema de iluminación LED RGB personalizable, que ofrece una calidad sobresaliente y le da un toque de distinción verdaderamente único, y un sistema de refrigeración cuidado al milímetro que permite que tanto la CPU como la GPU desarrollen su máximo potencial.

Obviamente, al tratarse de un portátil gaming de 17,3 pulgadas y 3 kilogramos, el ASUS ROG Strix SCAR 17 presenta sacrificios importantes en materia de movilidad y de autonomía, pero no resulta nada aparatoso, y compensa esos sacrificios con un rendimiento fantástico. Si buscas un portátil gaming con una estética sobresaliente, una alta calidad de construcción, prestaciones «premium» y un rendimiento «top» no lo dudes, el ASUS ROG Strix SCAR 17 es, sin duda, una de las mejores opciones que encontrarás en el mercado. De momento no conocemos el precio de venta del ASUS ROG Strix SCAR 17, pero lo pondremos en cuanto ASUS nos lo confirme.