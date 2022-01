PUBG Battlegrounds: ya es gratuito para todos

La espera ha terminado y, tras un mes desde el anuncio de este esperado cambio, PUBG Battlegrounds ya es un juego free to play y, por tanto, ya puede ser descargado de manera gratuitapara todas las plataformas en las que el juego está disponible, PC (en Steam), PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One y Google Stadia. Recordemos que, hasta ayer, el precio de PUBG Battlegrounds para PC, en Steam, era de 29,99 euros, por lo que el ahorro a parti de hoy es más que considerable.

El anuncio de su paso al modelo free to play llegó pocos meses después de que, durante el verano pasado, Tencent cambiara el nombre del juego, que anteriormente se denominaba PlayerUnknown’s Battlegrounds (de ahí su nombre, las siglas PUBG), en lo que ya en su momento entendimos como la primera señal de que venían cambios mayores, algo que se ha confirmado ahora con el paso a free to play, pero que con total seguridad no será la única novedad que vamos a ver alrededor del título.

Al igual que ya vimos en verano de 2020, cuando Rocket League dio este mismo paso, los usuarios que haya comprado el juego, como compensación, recibirán un conjunto de activos, parte de los cuales serán exclusivos para estos jugadores, mientras que otros estarán al alcance de cualquier jugador de PUBG Battlegrounds. Y es que, claro, que el propio juego pase a ser gratuito no significa, ni mucho menos que desaparezcan los pagos en el mismo.

De hecho, aunque ahora PUBG Battegrounds es gratuito, el modo ranked, así como algunas características adicionales, solo serán accesibles con el lote Battlegrounds Plus, un paquete adicional cuyo precio es de 12,99 euros. Un detalle importante, eso sí, es que este modo Plus es una compra única, no una suscripción. Así, si quieres participar en las ranked y no pagaste por el juego, el coste de hacerlo será inferior al que debían afrontar los jugadores hasta ayer.

Personalmente me parece un movimiento muy inteligente por parte de Tencent. PUBG Battlegrounds ya lleva mucho tiempo a la venta, por lo que cabe entender que la inmensa mayoría de las personas que estaban dispuestas a pagar por el juego ya lo han hecho. Con este cambio, se abre la puerta a jugadores más casuales que, en primera instancia, servirán para incrementar sustancialmente su base de usuarios, algo que por sí ya es positivo.

Pero es que, además, es bastante probable que muchos de esos jugadores casuales, con el tiempo, se «especialicen» un poco más y, con el tiempo, decidan adquirir el paquete Plus o, como mínimo, por hacer alguna otra compra in app. Así, no es que la compañía vaya a dejar de percibir dinero por cada copia de PUBG Battlegrounds, pues en realidad éstas no serían ventas reales. En su lugar, abre la plataforma a todo el mundo, con la posibilidad de que parte de esos usuarios sí que hagan algún tipo de gasto en el juego.

Más información