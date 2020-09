‘Rocket League’ será gratuito a partir del 23 de septiembre

Tal y como se había anunciado, el fenómeno del fútbol motorizado Rocket League se pasa al modelo ‘free to play’ y ya hay fecha oficial para este cambio: será a partir del próximo 23 de septiembre cuando el título de Psyonix será, como decíamos, gratis para todas las plataformas.

Es curioso lo de para todas las plataformas, porque Rocket League llegó a tener una gran presencia en el espectro multiplataforma, estando disponible para las principales consolas de sobremesa, pero también para los principales sistemas operativos de PC, incluyendo Mac y Linux. Desde principios de año, sin embargo, ya no es así. Y también es curioso.

La razón es que desde que Rocket League salió en 2015, Psyonix fue ampliando poco a poco el terreno en el que se distribuía el juego, llegando en 2016 a Linux y Mac. Tres años más tarde, a mediados de 2019, la compañía que lo desarrolla fue comprada por Epic Games y unos meses después… ¡sorpresa!: se acabó el soporte para los usuarios de la periferia.

Es curioso, repito, porque en el conflicto que enfrenta estos días a Epic Games y Apple, la primera no ha dejado de acusar a la segunda de preocuparse solo por sus intereses, despreciando la libertad de elección del usuario… y, claro, que la firma de la manzana es el templo de la usura nadie lo duda, pero es que los de Tim Sweeney actúan igual, que es básicamente lo que hace casi cualquier empresa.

En todo caso, una cosa no tiene que ver con la otra y Epic Games hizo algo que cuesta imaginar que Apple hubiera hecho, y es ofrecer un reemboloso limitado a quienes adquirieron el juego para alguna de las dos plataformas defenestradas.

‘Rocket League’ gratis a partir del 23 de septiembre

Seguimos hablando de Rocket League, aunque a no ser que vivas en una cueva o no te interesen los videojuegos, seguro que lo conoces o, al menos, te suena: se trata de un título fuertemente enfocado en el multijugador, cuya mecánica podríamos resumir como fútbol sobre ruedas. Tal cual; y como muestra nada mejor que un tráiler.

Rocket League es, además, un fenómeno pujante en los e-sports, por lo que es evidente que pasar a un modelo gratuito es un buen acicate para atraer a más almas al redil, en el que al fin y al cabo no van a faltar los beneficios más allá de las competiciones. Porque decimos modelo gratuito, pero es ‘free to play’ puro y duro, que no es exactamente lo mismo.

Ergo, el Rocket League gratis estará sustentado por micropagos, una técnica odiosa para el jugador, pero que Epic Games ha convertido en arte con Fornite.

¿Y quienes ya habían pagado por el juego? Recibirán diversos ítems y mediante un actualización que se lanza hoy podrán centralizar sus datos en la cuenta de Epic Games Store, conservando los ítems que hubiesen acumulado jugando en diferentes plataformas. En Xbox One seguirá siendo imprescindible contar con Xbox Live Gold, mientras que en PlayStation 4 y Nintendo Switch todo sigue como hasta ahora.

Será dentro de una semana cuando Rocket League se ponga a disposición de los usuarios de Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch de manera gratuita, también -esto es igualmente curioso- cuando el juego debute en la Epic Games Store, donde se ofrecerá a los jugadores ya existentes un cupón de 10 dólares para gastar en complementos, siempre que estos cuesten como mínimo 14,99 dólares. Más información en el blog oficial.