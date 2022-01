EthereumMax a juicio, con celebridades como Kim Kardashian

Sé que puede dar la sensación de que me gusta dar malas noticias en relación con las criptomonedas, pero es que el caso de EthereumMax me parece bastante paradigmático, y no solo para inversores, también para personas que pueden tener otros intereses. Y es que un fraude (presunto, de momento) es un fraude, se cometa alrededor de una actividad milenaria o de una nueva propuesta tecnológica que solo conocemos desde hace unos pocos años.

Ocurre, además, que vemos esquemas de movimientos fraudulentos que se adaptan al signo de los tiempos, y que en todos los casos el engaño es la cara vista que oculta operativas de lo más diversas. Desde venderle la Torre Eiffel a un chatarrero o un título de propiedad de la Luna o el Sol a un incauto soñador, hasta manipular la opinión pública para modificar la percepción de muchos sobre una inversión en particular (como bien vivimos en España con Afinsa y Forum Filatélico), siempre es necesario que alguien de la cara, sea de manera intencionada o inconscientemente.

Y esto es lo que le ha ocurrido a celebridades como Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr. y Paul Pierce, que tendrán que sentarse en el banquillo por la trascendencia pública de sus acciones en relación con EthereumMax, una criptomoneda que, pese a lo que pretende aparentar con su nombre, no tiene más relación con Ethereum que la de que ambas son criptomonedas. En el proceso judicial también tendrán que sentarse en el banquillo los creadores de EthereumMax.

La causa, que tiene su origen en una demanda interpuesta por un grupo de inversores, afirma que los creadores de EthereumMax recurrieron a un esquema Pump and Dump, consistente en incremente artificialmente el valor de cualquier bien de inversión en base a información falsa o manipulada sobre el mismo, y aprovechar el pico de su popularidad y precio para venderlas, obteniendo de este modo un enorme beneficio, que pagarán los incautos que hayan acudido atraídos por dicha información falsa, y que sufrirán las consecuencias de la caída del precio.

En la demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito Central de California, se alega que «los ejecutivos de la empresa, en colaboración con varios promotores famosos» hicieron «declaraciones falsas o engañosas a los inversores sobre EthereumMax, a través de anuncios en las redes sociales«, según podemos leer en Yahoo! Finance. «En términos sencillos, todo el modelo de negocio de EthereumMax se basa en el uso de constantes actividades de marketing y promoción, a menudo de celebridades ‘de confianza’, para engañar a los inversores potenciales para que confíen en las oportunidades financieras«, leemos también.

Al parecer las tres celebridades habrían promovido activamente la inversión en EthereumMax entre sus seguidores. En el caso de Kardashian, habría identificado el mensaje en el que promocionaba la criptomoneda como un anuncio, si bien el contenido del mismo daría la sensación de ser un mensaje personal, con el texto «Esto no es un consejo financiero, sino que comparto lo que mis amigos me dicen sobre EthereumMax«. Un texto que, con la perspectiva actual, parece milimétricamente calculado ante la posible necesidad de eludir responsabilidades a posteriori.

Sea como fuere, el caso de Kim Kardashian con EthereumMax no es una excepción, cada vez son más las celebridades que han optado por convertirse en la imagen de criptomonedas, NFTs y derivados. Hace unos días, con el sarcasmo que le caracteriza, el creador de contenidos BaityBait (uno de mis favoritos en la actualidad) publicaba un hilo en Twitter en relación con dicha tendencia. Un hilo que expresa exactamente lo que yo mismo pienso:

Me habéis escrito muchos (muchísimos) sobre esto y no tengo problemas en reconocerlo: Si Serena Williams, Eminem o Justin Bieber (entre otros) se han puesto de avatar un dibujo pixelado NFT me tengo que comer mis palabras, el NFT es el futuro y esto es la prueba definitiva — BaityBait (@BaityBait) January 5, 2022

Quizá esto debería servir de advertencia por partida doble. Por una parte para los inversores, que deben dejar de caer en la trampa de vincular a celebridades con fiabilidad, pues ya hemos tenido muchas muestras, en el pasado, de que no siempre existe dicha relación. Y por otra parte, también precisamente para dichas celebridades, pues un paso mal dado a la hora de elegir que productos y servicios promocionar no solo puede ir en contra de su imagen, sino que incluso puede llevar a sentarlos en el banquillo.