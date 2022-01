Netflix vuelve a subir sus precios en EEUU y Canadá

Parece que Netflix quiere unirse a esa tradición en la que, de la mano de un cambio de año, vienen también subidas de precios en productos y servicios de todo tipo y condición. Y es que, según podemos leer en Engadget, los usuarios del servicio en Estados Unidos y en Canadá tendrán que asumir subidas de precio de entre uno y dos dólares en sus cuotas mensuales para poder seguir haciendo uso del servicio de streaming.

Como ya estamos acostumbrados y en una buena aplicación de ese dicho de «Cuando las barbas de tu vecino veas cortar…», por lo que cabe la posibilidad de que a no mucho tardar, veamos un movimiento similar entre otros países. Ahora bien, esperemos que en España tarde mucho en ocurrir, y no solo porque una subida de precio sea siempre una mala noticia, es que aquí ya tuvimos una subida de precio de Netflix hace tan solo tres meses.

«Entendemos que la gente tiene más opciones de entretenimiento que nunca y estamos comprometidos a ofrecer una experiencia aún mejor para nuestros miembros«, afirmó un portavoz de Netflix. «Estamos actualizando nuestros precios para poder seguir ofreciendo una amplia variedad de opciones de entretenimiento de calidad. Como siempre, ofrecemos una gama de planes para que los miembros puedan elegir un precio que se ajuste a su presupuesto«.

Es cierto que, en los últimos tiempos, Netflix se enfrenta a más competencia que nunca, y esta situación no es exclusiva de Norteamérica. En España, por analizar nuestro mercado local, actualmente se enfrenta a HBO Max, Disney+ y Prime Video, de Amazon, todos ellos con precios más bajos que Netflix. Y evidentemente competir en la liga de los contenidos tiene todo el sentido, especialmente si tenemos en cuenta que los catálogos de sus alternativas no paran de crecer.

Ahora bien, con estas subidas de precio se lo puede estar poniendo más sencillo a la competencia. Es cierto que si hablamos de streaming de películas y series, Netflix es el primer nombre que nos viene a muchos a la cabeza, pero no es menos cierto que en los últimos años se ha notado claramente la salida del servicio de muchas películas y series que ahora se encuentran en otras plataformas. Dicho de otra manera, para no pocos usuarios Netflix ha ido perdiendo prestigio de un tiempo a esta parte, y no parece que esta tendencia se vaya a revertir en un futuro inmediato.

Así, probablemente no sea el mejor momento para una subida de precio. Es cierto que la compañía necesita liquidez para poder asumir nuevas producciones y la compra de derechos de más contenidos, pero quizá tendría más sentido que buscara otras vías para financiar dicha apuesta por los contenidos, y que fuera entonces, con una oferta ganadora de los mismos, cuando procediera a subir el precio de las suscripciones.

Sea como fuere, quiero pensar que en España podemos estar tranquilos y no esperar que esta nueva subida llegue, como mínimo, hasta mitades de 2023. No obstante, no hay ninguna certeza que nos permita afirmarlo, más allá del propio sentido común. Esperemos que éste impere en esta ocasión.