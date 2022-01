Humble Bundle, la conocida plataforma de juegos, da un giro a su promoción mensual para hacerla más atractiva, aunque lo hace cargándose el soporte para Linux y Mac que mantenía hasta el momento.

Una pena, y es que hubo un tiempo en el que Humble Bundle era sinónimo de juegos para Linux. Juegos indie, para ser más exactos, de ahí el nombre original de esta «promoción itinerante», Humble Indie Bundle. Todo esto sucedió durante y después, pero sobre todo antes de que Valve posase su interés sobre la plataforma del pingüino y lanzase el cliente de Steam para Ubuntu.

Por aquel entonces una edición de Humble Indie Bundle significaba unos cuantos juegos nuevos para Linux, pues a través a esta iniciativa se estrenaron juegos para Linux, que no es lo mismo que hacer un paquete en oferta. Su curiosos modelo de «paga lo que quieras» también fue innovador en su momento, como lo fue el enfoque filántropo de donar parte de los ingresos a diferentes ONG y proyectos.

Con el tiempo, como suele pasar, el proyecto evolucionó y el «paga lo que quieras» se fraccionó por tramos, de manera que cuanto más pagases, más juegos te llevabas; pero el ímpetu solidario se conserva, no sin que la comunidad lo haya peleado. Con el tiempo, también, esa «promoción itinerante» -¡pero itinerante en el tiempo!- se amplió y nació la Humble Store, una tienda de juegos al uso; y más tarde llegó Humble Choice, una suerte de suscripción con su intríngulis.

A grandes rasgos, el Humble Choice consiste en pagar una cantidad de manera previa, pongámosle 12 o 15 euros, para recibir a cambio un paquete de juegos ‘sorpresa’ cuyo valor siempre iba a ser muy superior al monto aportado. Para que te hagas una idea, el Humble Choice de este mes cuesta 12 euros e incluye Mafia: Definitive Edition, Iron Harvest, Project Winter, Rebel Cops, Rustler, The Henry Stickmin Collection, Farmer’s Dynasty, Between the Stars, Retrowave y Midnight Protocol.

Por supuesto, con el tiempo el Humble Choice también evolucionó, o se hizo más complicado, según se entienda. Así es, al menos, como lo entienden sus responsables, que a partir de ahora lo endulzarán, añadiendo una colección de juegos exclusiva solo para suscriptores; y lo simplificarán, redondeando el precio a 10 euros al mes. La pega es que los usuarios de Linux y Mac se quedan fuera de juego, y nunca mejor dicho.

Es evidente que no todos los juegos que se incluían en el Humble Choice estaban disponibles para Linux o Mac, pero muchos solían estarlo. Sin embargo, aunque el Humble Choice variará poco en este sentido y los juegos que se adquiera a través de esta promoción serán propiedad de por vida por parte de su comprador, todo se hará ahora usando una aplicación específica que solo está disponibles para Windows.

No solo eso: la Humble Games Collection, una colección con 70 juegos disponible para los suscriptores de Humble Choice siempre y cuando mantengan activa la suscripción, se queda fuera del alcance de linuxeros y maqueros, quienes tienen hasta finales de mes para descargar lo que quieran… o perderán la oportunidad de hacerlo, según está informando la compañía a sus usuarios mediante mensajes de correo electrónico.

Más datos acerca de estos cambios en el blog de Humble Bundle y la wiki oficial.