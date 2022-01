Meta: también en el punto de mira por Oculus

Me pregunto si en las oficinas de Meta ya habrán creado un nuevo grupo de trabajo para ir pensando en el próximo nombre que adoptará la compañía a medio plazo (aún sería demasiado pronto, claro). Y es que sí, es cierto que la razón alegada para el cambio de nombre, de Facebook a Meta, era una declaración de intenciones sobre la importancia que cobraba el metaverso en sus planes de futuro. Pero a muchos nos resulta evidente que, en realidad, la principal razón del cambio es intentar desvincular la marca, en la medida de lo posible, de todas las malas noticias protagonizadas por Facebook.

Sin embargo, parece que la medida no será especialmente efectiva en este sentido, y es que, ¿quién lo habría imaginado? Los problemas perduran aunque te cambies de nombre. Y, lo que es peor, pueden aparecer nuevos problemas asociados a tus antiguas acciones. El pasado prevalece, y ahora amenaza con manchar el nuevo nombre, que ha durado muy, muy poco tiempo sin mácula. Cada día se entiende mejor la salida voluntaria del máximo responsable de relaciones públicas de la compañía.

Y es que, según podemos leer en Bloomberg, la Comisión Federal de Comercio (FTC) estadounidense, así como varios estados, están llevando a cabo una investigación a Oculus, la división de realidad virtual de Meta, por posibles prácticas anticompetencia, según habrían informado al medio personas con acceso a dicha información. Una información según la cual, Meta podría estar actuando fuera de la ley para intentar consolidar su posición en dicho mercado.

La primera de las dudas surge por el precio de los dispositivos VR de Meta, sustancialmente más baratos que los de la competencia. Esto, por sí mismo, no sería un problema, claro, salvo que para hacerlo se estén adoptando técnicas de competencia desleal, como el dumping, que de una manera básica consiste en vender productos o servicios por debajo del precio de coste, asumiendo dichas pérdidas, para hacerse con el control del mercado y expulsar a la competencia. A corto plazo, claro, supone perder mucho dinero, pero si se puede mantener hasta que haya caído toda la competencia, nos habremos hecho con el control absoluto del mercado, y podremos hacer lo que nos plazca.

Dicho en otras palabras, hablamos de intentar «comprar» un monopolio a base de expulsar del mercado a toda la competencia. Este método, por supuesto, está perseguido por muchos países, y los reguladores vigilan para evitar que esto pueda ocurrir, pues va directamente en contra de la competencia.

El otro frente de la investigación a Meta por Oculus tiene que ver con su relación con los desarrolladores. Y es que hay desarrolladores que se han denunciado que Meta usa su posición de poder para ponerle la zancadilla a las empresas que ofrecen juegos y servicios de terceros en la plataforma de Oculus. Alegan que, al tiempo, la empresa copia las ideas más prometedoras y dificulta que algunas aplicaciones funcionen correctamente en el ecosistema de realidad virtual de Meta.

La investigación se encuentra en una fase inicial y, al menos de momento, no es pública. No obstante, el problema no es solo que a Meta se le abra otro frente en llamas, es que además este afecta de manera muy directa a sus planes de futuro con el metaverso, un concepto que teóricamente suena muy interesante, pero que en la práctica todavía está muy lejos de ser verdaderamente factible, como ya han afirmado otras tecnológicas como Intel.