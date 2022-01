Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y la oferta es tan floja en lo que a estrenos puros y duros se refiere, que he optado por darle un toque de color a la portada con Los Fraguel: La diversión continúa, así que no te asustes. Eso sí, floja no significa escasa: hay bastante material, tal y como puedes ver a continuación.

Apple TV+

Comenzamos el repaso semanal, pues, con lo que trae Apple TV+, que como es habitual es muy poco, pero no se reduce solo a Los Fraguel: llega también la tercera temporada de Servant, una de las series más escalofriantes del momento.

Cabe señalar que salvo hecatombe aquí en Novedades VOD primamos los lanzamientos de estreno y Servant no lo es, al contrario de Los Fraguel: La diversión continúa, que sí se asemeja más a un reinicio de la popular serie de marionetas de Jim Henson, si bien hay que recordar que Apple ya hizo lo propio hace un par de años con Los Fraguel ¡A ritmo de Rock!. Algo de nostalgia hay en poner arriba del todo una serie infantil como esta, lo admito, aunque después de ver el tráiler y no reconocer el doblaje original de la época -era obvio, no lo esperaba, pero…- he basado mi elección en lo dicho arriba: aportar un toque de color -y de alegría- que los Fraguel clavan. Si tienes peques por casa y estás suscrito a Apple TV+… ¡A cantar y bailar con los Fraguel Rock!

Más contenidos exclusivos:

Servant (T3). «Servant de M. Night Shyamalan se centra en una pareja en duelo tras una tragedia indescriptible. Esta situación provoca un distanciamiento en el matrimonio, al mismo tiempo que abre las puertas de su casa a una fuerza misteriosa.»

HBO Max

Continuamos con HBO Max, que no trae mucho max (¡chiste malo!), pero sí la mejor incorporación a catálogo que te vas a encontrar en toda la sección… Y no, no me refiero al contenido destacado, que es justo lo contrario: me refiero a Fringe, serie que el servicio añade a su catálogo. ¿Te gusta el misterio, la ciencia ficción y aún no la has visto? Olvídate de todo lo demás y ve a por ella de inmediato.

Claro que si lo que te interesa son los estrenos, HBO Max estrena Space Jam: Nuevas leyendas, la nueva versión del clásico de Warner de los años noventa, que como todo a día de hoy, no pasó por lo cines sin polémica. Es una peli para todos los públicos, que se suele decir… y un bodrio del quince, pero ahí la tienes, si es que estás suscrito a HBO Max.

Más contenidos exclusivos:

Somebody Somewhere (T1). «A pesar de sus inmensas llanuras y sus interminables praderas, Kansas puede resultar agobiante para alguien como Sam Miller. Esta comedia nos cuenta la vida de Sam, una kanseña que se esfuerza para encajar en su pueblo natal.»

Entra en catálogo:

Contraataque (T5-T7)

Fringe (Serie completa)

(Serie completa) It

Largo domingo de noviazgo

Maricón perdido (T1)

Obama: Por una América mejor (Miniserie)

Return To Epipo

Sam y Cat (T1)

Shrek, felices para siempre

Amazon Prime Video

También hay novedades en Amazon Prime Video, aunque de nuevo son las menos; lo más, en catálogo.

El estreno más destacado de la semana en Prime Video es As We See It, una nueva serie original en la que «tres compañeros de piso con espectro autista viven el comienzo de su veintena con alegría, lágrimas y risas», una serie de estas megainclusivas y superguais que además está gustando mucho a la crítica, pero para la que Amazon prime España ni se ha dignado en lanzar un tráiler, así que…

Más contenidos exclusivos:

Ice Road. «Una remota mina de diamantes ha colapsado dejando atrapados a un grupo de mineros en una región lejana y helada de Canadá. Como parte de un equipo contratado para rescatarlos, el experimentado conductor de una quitahielos emprende un rescate imposible.»

Entra en catálogo:

3 pequeños ninjas

Ágora

Alatriste

Amor a quemarropa

Cargo

Corazones afines

CSI: Las Vegas (T11-T16)

Cuéntame cómo pasó (T22)

Herida

La consejera del amor

Ocho apellidos vascos

Periodistas (Serie completa)

Personal Assistant

Planeta Calleja (T1)

Sin tetas no hay paraíso (Serie completa)

V6 – Colección en directo

Netflix

Seguimos con Netflix, que no falla y nos llena la parrilla de contenidos exclusivos y un tanto rancios entre los que siempre se puede encontrar algo interesante, no lo dudes: ahí está la cuarta y última temporada de Ozark… y la peli que destacamos.

¿Te gustan las pelis de la Segunda Guerra Mundial? Entonces ya puedes ir apuntando Múnich en vísperas de una guerra a tu lista, porque esta producción británica acerca de los primeros compases del conflicto está gustando bastante. El contexto te lo pone el tráiler

Más contenidos exclusivos:

Amandla . «Años después de sobrevivir a una tragedia en su niñez, dos hermanos acaban en lados opuestos de la ley mientras un crimen vinculado a una banda pone a prueba su lealtad.»

. «Años después de sobrevivir a una tragedia en su niñez, dos hermanos acaban en lados opuestos de la ley mientras un crimen vinculado a una banda pone a prueba su lealtad.» El marginal (T4). «Mientras investiga un secuestro, un expolicía se infiltra en una cárcel, donde deberá evitar que los peligrosos criminales descubran su verdadera identidad.»

(T4). «Mientras investiga un secuestro, un expolicía se infiltra en una cárcel, donde deberá evitar que los peligrosos criminales descubran su verdadera identidad.» El violín de mi padre . «Una niña huérfana forja un vínculo con su exitoso (aunque emocionalmente retraído) tío violinista a través de la pena y la conexión con la música que ambos comparten.»

. «Una niña huérfana forja un vínculo con su exitoso (aunque emocionalmente retraído) tío violinista a través de la pena y la conexión con la música que ambos comparten.» Jugando con fuego (T3). «Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar un jugosísimo gran premio, tendrán que renunciar al sexo.»

(T3). «Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar un jugosísimo gran premio, tendrán que renunciar al sexo.» La divina gula (T1). «Un poema visual dedicado al ingenio gastronómico de México, así como a los peculiares y deliciosos sabores por los que bien merece la pena sufrir algún dolor de estómago.»

(T1). «Un poema visual dedicado al ingenio gastronómico de México, así como a los peculiares y deliciosos sabores por los que bien merece la pena sufrir algún dolor de estómago.» Medianoche en Asia: Comer · bailar · soñar (T1). «La noche revela el lado más travieso de las metrópolis asiáticas. Esta docuserie retrata la comida, la bebida, la música… y a los trasnochadores más deslumbrantes.»

(T1). «La noche revela el lado más travieso de las metrópolis asiáticas. Esta docuserie retrata la comida, la bebida, la música… y a los trasnochadores más deslumbrantes.» Mighty Express: Alboroto en Villa Férrea . «Un par de malotes ha engañado a los trenes para apoderarse de la estación de misiones. ¿Podrá Chispa rescatar a sus amigos y salvar la situación usando sus habilidades?»

. «Un par de malotes ha engañado a los trenes para apoderarse de la estación de misiones. ¿Podrá Chispa rescatar a sus amigos y salvar la situación usando sus habilidades?» Ozark (T4). «Un asesor financiero arrastra a su familia de Chicago hasta Misuri con la misión de lavar 500 millones de dólares en cinco años para apaciguar a un capo de la droga.»

(T4). «Un asesor financiero arrastra a su familia de Chicago hasta Misuri con la misión de lavar 500 millones de dólares en cinco años para apaciguar a un capo de la droga.» Perfectos desconocidos en el Líbano . «En una cena de amigos, todos dejan los móviles desbloqueados sobre la mesa. Ahora, tendrán que enfrentarse a los turbios secretos (e interacciones) que salen a la luz.»

. «En una cena de amigos, todos dejan los móviles desbloqueados sobre la mesa. Ahora, tendrán que enfrentarse a los turbios secretos (e interacciones) que salen a la luz.» Quién maneja los hilos: Tras la pista de los mayores impostores (T1). «En esta docuserie desgarradora, un cruel estafador que finge ser un espía británico manipula y roba a sus víctimas, dejando familias arruinadas a su paso.»

(T1). «En esta docuserie desgarradora, un cruel estafador que finge ser un espía británico manipula y roba a sus víctimas, dejando familias arruinadas a su paso.» Tratamiento real . «Izzy aprovecha la oportunidad de trabajar como peluquera en la boda de un príncipe encantador. Cuando salta la chispa entre ellos, ¿prevalecerá el amor… o el deber?»

. «Izzy aprovecha la oportunidad de trabajar como peluquera en la boda de un príncipe encantador. Cuando salta la chispa entre ellos, ¿prevalecerá el amor… o el deber?» Temporada de verano (T1). «Unos veinteañeros que trabajan en un paradisiaco complejo hotelero viven un verano inolvidable mientras descubren el amor, la verdadera amistad y secretos devastadores.»

(T1). «Unos veinteañeros que trabajan en un paradisiaco complejo hotelero viven un verano inolvidable mientras descubren el amor, la verdadera amistad y secretos devastadores.» That Girl Lay Lay (T1). «La singular Sadie compagina ir al instituto con guardar un enorme secreto: ¡su avatar ha cobrado vida y se trata nada menos que de su aguerrida amiga Lay Lay!»

Entra en catálogo:

Thomas Y Sus Amigos (T1)

Disney+

Por último, Disney+, que trae poco, pero bien avenido…

Contenidos exclusivos:

El mundo según Jeff Goldblum (T2). «En cada uno de estos 12 episodios, Jeff Goldblum tira del hilo de un objeto sorprendentemente familiar para descubrir un mundo de conexiones sorprendentes y de ciencia e historia fascinantes.»

(T2). «En cada uno de estos 12 episodios, Jeff Goldblum tira del hilo de un objeto sorprendentemente familiar para descubrir un mundo de conexiones sorprendentes y de ciencia e historia fascinantes.» Queens (T1). «Esta es la historia de cuatro mujeres entradas en los cuarenta que vuelven a reunirse para intentar recuperar la fama y el rollazo que tenían en los noventa, cuando eran estrellas del mundo del hiphop.»

Entra en catálogo: