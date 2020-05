Novedades VOD 20/20: Apple TV+ resucita a ‘Los Fraguel ¡A ritmo de Rock!’

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y el panorama es un tanto inconsistente, razón por la cuál no he podido resistirme a destacar Los Fraguel ¡A ritmo de Rock!, es decir, el regreso de los geniales Fraguel Rock que en los ochenta entusiasmaran a los niños de la época.

Apple TV+

Apple TV+ se lleva su tercera cabecera desde que el lanzamiento del servicio y dentro de lo que cabe tiene su mérito, porque apenas estrenan contenidos y cuando lo hacen no siempre es con una novedad original, como fue el caso de Mythic Quest. La llegada de Los Fraguel ¡A ritmo de Rock!, de hecho, es más del estilo de Cuentos asombrosos. Lo que viene siendo el reaprovechamiento de las exitosas franquicias que antaño.

Los Fraguel ¡A ritmo de Rock! es, en efecto, el reinicio de la serie del maestro de las marionetas Jim Henson, responsable de clásicos como Los teleñecos, cuya andadura continúa en Disney+; o de Cristal Oscuro, que también ha tenido su continuación en Netflix; entre otros. Pero no esperes de Los Fraguel ¡A ritmo de Rock! una secuela al uso: esta nueva serie consta de minicapítulos de cinco minutos con canciones. Aun así, no me he podido resistir a poner la imagen de estos simpáticos personajes. Cualquier niño de los ochenta lo habría hecho. ¡Fraguel Rock!

Nuevos capítulos:

Ciclos (T1)

Defender a Jacob (T1)

Netflix

Seguimos con Netflix, que sigue acusando el parón por el coronavirus, aunque se mantiene como la plataforma que más contenidos exclusivos estrena, de los cuales destacamos un par entre los que no cabe Magic for Humans, uno de los programas de magia más entretenidos que tienen. Ahí queda el dato.

De los lanzamientos originales de Netflix para esta semana, el más llamativo es White Lines, una nueva serie británica con mucho de española, incluyendo el trasfondo ibicenco en el que se plantea la historia, o la presencia de varios actores españoles bien conocidos. Lo más destacable, sin embargo, es que se trata de la nueva serie de Álex Pina, creador de La casa de papel.

Más contenidos exclusivos:

Buen viaje: Aventuras psicodélicas . «Este divertido documental sobre la historia de los alucinógenos se apoya en animaciones y recreaciones para ilustrar los alucinantes «viajes» de varios famosos.»

. «Este divertido documental sobre la historia de los alucinógenos se apoya en animaciones y recreaciones para ilustrar los alucinantes «viajes» de varios famosos.» Chichipatos (T1).»A un mago muy torpe le sale por fin el truco de su vida y hace desaparecer sin querer a un criminal perseguido por la policía. Ahora tendrá que asumir las consecuencias.»

(T1).»A un mago muy torpe le sale por fin el truco de su vida y hace desaparecer sin querer a un criminal perseguido por la policía. Ahora tendrá que asumir las consecuencias.» Juicios mediáticos (T1). «Esta docuserie sobre crímenes reales examina algunos de los juicios más impactantes de la historia y analiza cómo pudieron influir los medios en los veredictos.»

(T1). «Esta docuserie sobre crímenes reales examina algunos de los juicios más impactantes de la historia y analiza cómo pudieron influir los medios en los veredictos.» La otra Missy . «Tim cree que ha invitado a la mujer de sus sueños a un retiro de la empresa en Hawái. Pero, en realidad, le ha escrito a una chica con la que tuvo una cita desastrosa.»

. «Tim cree que ha invitado a la mujer de sus sueños a un retiro de la empresa en Hawái. Pero, en realidad, le ha escrito a una chica con la que tuvo una cita desastrosa.» Magic for Humans (T3). «Ya sea sorprendiendo a la gente en la calle o preparando números más complejos, Justin Willman mezcla la magia con bromas para adultos.»

(T3). «Ya sea sorprendiendo a la gente en la calle o preparando números más complejos, Justin Willman mezcla la magia con bromas para adultos.» Recursos inhumanos (T1). «Alain Delambre, con 57 años y en el paro, acepta una atractiva oferta laboral. Pero la cosa se pone fea cuando ve que solo es un peón en un cruel juego corporativo.»

(T1). «Alain Delambre, con 57 años y en el paro, acepta una atractiva oferta laboral. Pero la cosa se pone fea cuando ve que solo es un peón en un cruel juego corporativo.» Rust Valley Restorers (T2). «El coleccionista de coches clásicos Mike Hall, su amigo Avery Shoaf y su hijo Connor Hall hacen lo indecible para restaurar coches retro e intentar sacar un beneficio.»

(T2). «El coleccionista de coches clásicos Mike Hall, su amigo Avery Shoaf y su hijo Connor Hall hacen lo indecible para restaurar coches retro e intentar sacar un beneficio.» She-Ra y las princesas del poder (T5). «Adora encuentra una espada mágica y descubre así su identidad de She-Ra, la legendaria heroína. Al unirse a la Rebelión, su mejor amiga se queda con la Horda del terror.»

Entra en catálogo:

[REC]

[REC] 2

[REC] 3

[REC] 4

Blanca como la nieve

Bridget Jones’s Baby

Darling in the Franxx (T1)

Darkness

El segundo nombre

Elizabeth: La edad de oro

Empezar de nuevo

Fuego en la sangre

Frágiles

Human Nature

Iris (T1)

La canción de los nombres olvidados

Los 100 (T6)

(T6) Los sin nombre

Mal ejemplo

Mientras duermes

Monogamia (T2)

Plan oculto

Rencor tatuado

Romasanta: la caza de la bestia

Simplemente no te quiere

South Park (T22)

Up in the Air

HBO

HBO sigue a la suya -y parece que hace bien- y estrena nueva serie, pero mantiene en emisión unas cuantas más, tanto originales como exclusivas, que no es lo mismo.

La innegable verdad se estrena precedida por dos datos de los que atraen la atención: la serie se basa en la novela superventas de Wally Lamb y está protagonizada por Mark Ruffalo, que se dobla para dar vida a dos gemelos muy particulares. La crítica la ha recibido con bastante frialdad, pero solo lleva un capítulo, así que tiene margen para la remontada.

Nuevos capítulos:

Batwoman (T1)

Betty (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

El Ministerio Del Tiempo (T4)

Insecure (T4)

Katy Keene (T1)

Killing Eve (T3)

Lo que hacemos en las sombras (T2)

Mrs. America (T1)

Roswell, New Mexico (T2)

Run (T1)

Siren (T3)

Supergirl (T5)

We’re Here (T1)

Entra en catálogo:

Eagleheart (T2)

Snowden

Somewhere

Una noche fuera de control

Amazon Prime Video

Otra que sigue a la suya es Amazon Prime Video, esto es, llega una semana más sin lanzamiento exclusivos, pero lo amortiza con casi un centenar de entradas en su catálogo, incluyendo un poco de todo, de novedades recientes a clásicos inmortales, que se suele decir. Fíjate en los títulos resaltados, que hay sorpresas.

Entra en catálogo:

[REC]

7 diosas

About an Age

Al Sur de la Inocencia

Amanece en Edimburgo

Amar peligrosamente

American Ultra

Amigos de más

Así nos va

Atlantis High (T1)

¡Ay Jalisco… no te rajes!

Black

Blade Trinity (Blade 3)

Campo de estrellas (T3)

Cara a cara al desnudo

Carmen de Bizet

Cellular

Cien días en Palermo

Cinema Paradiso

Cuestión de actitud

Demencia 13

El americano

El amor no es lo que era

El benefactor

El chico del periódico

El ciclo Dreyer

El cuento de la criada (T1-T3)

(T1-T3) El delito de Giovanni Episcopo

El extranjero

El gran golpe

El jefe

El libro de las sombras

El malvado zorro feroz

El precio de la ambición

En cuerpo y alma

Encantado por la oscuridad

Endgame 2050

Etienne!

F** Your Hair

Fanny y Alexander

Free Birds (Vaya pavos)

Garbo, el espía

Hipócrates

Hitler S.S.: El Retrato del Mal

Hondar 2050

Inmersión de emergencia

Inspector Wallander: La leona blanca

Jeepers Creepers

Kolya

La cinta blanca

La conexión de los niños pijos

La historia de Jan

La maldición de la marioneta II

La noche de Halloween

La profesora

La sal de la Tierra

Las nieves del Kilimanjaro

Lola

Los crímenes de Fjällbacka

Los locos del Cannonball 3

Los últimos años del artista: Afterimage

Made in USA

Más allá del odio

Más allá del tiempo

Mi Vida es una Ruina

Mr Bones 2: Hechicero del pasado

Mr.Toilet: The World’s #2 Man

Ocho sentencias de muerte

¡Oh, que miércoles!

Pánico en la granja

People

Piel de asno

Presión

¿Qué hacemos con Maisie?

Rams (El valle de los carneros)

Rendezvous

Scanners 2: El nuevo orden

Scanners 3

Side B

Sister

¡Socorro, soy un pez!

Steve McQueen: The Man & Le Mans

Symphony on skis

The Collector

The Royals (T4)

Tierra de Dios

Todos la Querían Muerta

Todos lo saben

TrustWHO

Una razón brillante

Viviendo y muriendo (Living & Dying)

White Wedding

Yatterman

ZoZo el demonio de la tabla Ouija

Disney+

Por último, Disney+ descansa más de la cuenta y a la espera de que sus series originales comiencen a fluir, sus estrenos de cine es lo que más se suele notar. La semana que viene caerá otro.

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings (T2)

El increíble Dr. Pol (T1)

El mundo según Jeff Goldblum (T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

The Imagineering Story (T1)

Tron: Uprising (T1)

