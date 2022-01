Microsoft acelera la actualización a Windows 21H2

Actualmente conviven varias versiones de Windows 10, sumadas, claro, a Windows 11, lo que sin duda supone un buen dolor de cabeza para Microsoft. Cada vez son más, como era previsible, los usuarios que van dando el salto a la última versión del sistema operativo de los de Redmond, pero claro, eso no significa, y menos a estas alturas, que haya que olvidarse de los que por las razones que sea, se mantienen todavía en alguna de las versiones de Windows 10.

Como ya te contamos entonces, Microsoft publicó la actualización Windows 10 21H2, también conocida como Sun Valley y como Windows 2110. Desde entonces han transcurrido dos meses, y parece que la tecnológica ha decidido que ya es el momento de que determinados usuarios se actualicen a la misma, según ha publicado la propia compañía. ¿Y qué significa esto? Pues que los usuarios con Windows 20H1 (Windows 2004) empezarán a recibir la actualización a 21H2 de manera automática, a través de las actualizaciones del sistema.

Hasta ahora, para dichos usuarios, la actualización se mostraba como opcional, al igual que ocurre actualmente con la actualización a Windows 11. ¿Y qué es lo que ha llevado a Microsoft a intentar acelerar la actualización a Sun Valley de este modo? Muy sencillo: que Windows 10 20H2 se está acercando al final de su ciclo de vida, previsto para mayo de este mismo año. Finalizado el mismo, todos los dispositivos que aún utilicen esta versión de Windows 10 ya no recibirán actualizaciones ni correcciones de seguridad.

Recordemos que, de todas las versiones de Windows 10 publicadas por Microsoft hasta hoy, las únicas cuyo ciclo de vida aún se mantiene son Windows 20H2 (10 de mayo de 2022), Windows 21H1 (13 de diciembre de 2022) y Windows 21H2 (13 de junio de 2023), pues el ciclo de vida de cada versión es de alrededor de 18 meses desde su lanzamiento hasta su fin.

Esto, además, nos cuenta que todavía podemos esperar grandes actualizaciones, como mínimo, hasta principios de 2024, pues Microsoft ya informó, y vuelve a confirmar, que el soporte para Windows 10 se mantendrá hasta el 14 de octubre de 2025. Es decir, que podemos esperar que la última gran actualización de Windows 10 llegue alrededor de abril de 2024. Esto, claro, si finalmente Microsoft no alarga el ciclo de vida de Windows 10, algo que parece probable, si tenemos en cuenta los precedentes.

Sea como fuere, A día de hoy Windows 21H2 ya es una actualización bastante pulida. Personalmente puedo afirmar que llevo ya un tiempo trabajando a diario con ella y, hasta el momento, no he tenido ninguno de los problema que se han descrito en la misma. Y saberme dentro del ciclo de actualizaciones, especialmente las de seguridad, me parece razón más que de sobra para haber llevado a cabo este cambio, y eso que venía de Windows 21H1.

Así, creo que es buen momento para dar el salto de Windows 20H2 a 21H2, y más aún para quienes se mantengan en 20H1 y anteriores, en las que el ciclo de vida ya ha finalizado, y que por lo tanto se encuentran expuestas a problemas de seguridad ya identificados o futuros, para los que no recibirán actualizaciones de seguridad, salvo casos excepcionales.