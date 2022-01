Este 2022 será el año de los Chromebook gaming con teclados RGB

No te lo tomes a broma porque sí, hay espacio para los Chromebook gaming y la idea no viene de ahora. Ni mucho menos. De hecho, hace años que Google está potenciando a Chrome OS -el SO basado en Linux que gobiernos estos portátiles conocidos como Chromebook- con funciones más allá de lo que puede dar de sí un sistema que gira en torno al navegador web.

Y no es que, a día de hoy, hacerlo todo a través del navegador sepa a poco: la web ha experimentado una evolución sustancial en la última década y en gran parte, ha sido gracias a Google y su Chrome, que en la forma de Chrome OS y los Chromebook ha elevado la apuesta como no cabía esperar. Los Chromebook gaming son solo una consecuencia más de ello.

Así, tras el soporte de aplicaciones Android y aplicaciones de Linux y antes de hacer lo propio con aplicaciones de Windows vía Wine, Google ya trabajaba en llevar -o cuando menos, favorecer la aproximación– de Steam para Chrome OS. Este fue el primer ‘asalto’ a lo que podríamos denominar como la fase de Chromebook gaming que está por completarse.

Por supuesto, la falta de potencia de los Chromebook, con pocas excepciones, es un hándicap para quienes desean convertir a estos equipos en un terreno de juego factible: a lo limitado del potencial catálogo se le suma -o más bien, se le resta- todo lo que se queda fuera por falta de hardware que lo mueva. Pero también para eso ha habido solución.

Actualmente solo necesitas una buena conexión a Internet para disfrutar de juegos de primer nivel sin el hardware adecuado, gracias a servicios como GeForce Now o el mismo Google Stadia, que la compañía promociona con la venta de cada Chromebook. ¿Cuál es la guinda que faltaba, entonces, para ofrecer una experiencia plena de Chromebook gaming? Dispositivos que hicieran honor a la coletilla, claro.

Alguno había ya: el Flip CX5 de ASUS es uno de los que se podría considerar como Chromebook gaming, con reservas. Sin embargo, el término gaming va asociado en dispositivos electrónicos a otros detalles al margen del hardware puro y duro y la iluminación RGB es uno de ellos. Que sea un detalle con gusto o no, ese ya es otro cantar.

La cuestión es que han cazado un cambio reciente en el código de Chrome OS que permitirá al sistema ofrecer soporte para teclados con iluminación RGB, algo un poco extraño a priori pues ningún periférico de este tipo necesita del sistema para funcionar, por lo que se entiende que se trataría de una novedad dirigida a los Chromebook gaming que estén por aparecer.

En resumidas cuentas, Google no hace las cosas sin un porqué detrás y si ya hay Chromebook con teclados retroiluminados, todavía no los hay con iluminación RGB. Así que dale un tiempo si es que te interesa el invento, porque se va a hacer realidad más pronto que tarde.