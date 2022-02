Comprar una PS4 en 2022, ¿vale la pena o es un error?

La nula disponibilidad que tiene PS5 ha hecho que comprar una PS4 sea, en pleno 2022, una opción que cada vez se están planteando más usuarios, especialmente tras la noticia de que Sony iba a afrontar la escasez de PS5 fabricando más unidades de PS4. Dicha información confirmaba dos cosas: que iba a seguir siendo casi imposible conseguir una PS5 en 2022, y que PS4 todavía tendrá una vida útil «considerable».

Sigo pensando lo mismo que cuando surgió dicha información, producir una consola de la anterior generación y plantearlo como una «solución» a la escasez de PS5 no tiene ni pies ni cabeza porque, al final, no soluciona nada, simplemente se mantiene la posibilidad de ofrecer dicha consola al usuario como una alternativa, no como una solución real a un problema que, por desgracia, no tiene pinta de que se vaya a solucionar hasta 2023, y en el mejor de los casos.

No obstante, con esto no quiero decir que comprar una PS4 sea, directamente, un error. Tengo dicha consola desde hace unos cinco años, esperé para comprarla porque quería adquirir la revisión «Slim», ya que esta normalmente resuelve problemas a nivel de hardware y errores de diseño que se suelen «escapar» con el primer modelo, y la verdad es que mi experiencia con ella ha sido perfecta. No he tenido ningún problema, ni a nivel de hardware ni de software, aunque también es cierto que tampoco le he dado muchísima caña, ya que mi plataforma principal de juego es el PC.

En esos cinco años, he acumulado una experiencia considerable, y no solo he podido ver cómo iba envejeciendo, sino que también he tenido la oportunidad de comparar su evolución, y su estado actual, con la experiencia que podemos esperar de una consola de nueva generación. Dicha experiencia gira alrededor del uso de componentes más potentes, y del SSD, claves que, como sabemos, son las que han definido a PS5 y Xbox Series X-Series S.

Hoy quiero utilizar toda mi experiencia para ayudar, a todos los que tenéis dudas sobre si merece la pena comprar una PS4 este año, a que toméis la decisión adecuada, y a que tengáis claro qué es lo mejor que podéis hacer ahora mismo en función de vuestra situación personal, ya que esta es, al final, la clave más importante sobre la que debe partir cualquier decisión de compra.

Cinco razones por las que vale la pena comprar una PS4 en 2022

1.-PS4 tiene todavía más vida por delante de lo que parece

La primera razón es que hablamos de una consola que ha sido la ganadora de la guerra de la generación anterior de consolas, y que tiene una base de usuarios enorme. Esto significa que sigue siendo un caramelo para los desarrolladores, y también para Sony, y que por tanto no va a quedar abandonada de la noche a la mañana.

En su momento se dijo que su ciclo de vida podría finalizar en 2023, pero viendo el panorama actual yo creo que al final se va a ir a 2024, es decir, que todavía le quedan por lo menos unos dos años de vida. Sí, es muy probable que a lo largo de esos dos años no reciba lo mismos juegos que PS5, y que esta se quede con algunos exclusivos de primer nivel, pero lo importante es que comprar una PS4 nos permitirá seguir disfrutando de grandes juegos, y de los principales triple A, entre 2022 y (probablemente) 2024.

2.-Ofrece un catálogo de juegos envidiable

Esto no admite discusión. En sus casi nueve años de vida, PS4 ha acumulado un catálogo de juegos formidable, con exclusivos de primer nivel tan deseados que, incluso años después de su llegada a dicha consola, han sido portados a PC y han tenido un éxito enorme. Uno de los ejemplos más claros, y más recientes, ha sido God of War.

Comprar una PS4 nos permitirá disfrutar de todos esos juegos exclusivos, y también de los triple A multiplataforma más populares que existen a día de hoy, incluyendo las franquicias Call of Duty, Battlefield y Resident Evil, entre otras, y sin tener que preocuparte por los requisitos ni por la compatibilidad. Sí, es una de las ventajas clásicas de las consolas, y esto no cambia con el paso del tiempo.

3.-El paso del tiempo ha abaratado los juegos

Y muchísimo. Esto es algo que yo mismo aproveché cuando me decidí a comprar una PS4, ya que poco después de recibirla me hice con algunos imprescindibles a precio de saldo, como por ejemplo Bloodborne, que adquirí en una edición especial junto a la expansión «The Old Hunters» por unos 30 euros. Este es, sin duda, uno de los juegos que más he disfrutado en mi PS4.

También supe esperar para poder comprar otras obras maestras como The Last of Us y The Last of Us Part II, e incluso God of War, por menos de 20 euros. Además de las numerosas ofertas que podemos encontrar hoy en día en muchos títulos imprescindibles para PS4, también podemos encontrar juegos que siempre están disponibles a bajo precio dentro de la serie «PlayStation Hits» es muy amplia.

4.-Podrás volver a disfrutar de tus juegos en PS5

Es una ventaja de la retrocompatibilidad que ha introducido Sony en dicha consola, y lo mejor es que podrás volver a disfrutarlos con mejoras técnicas que, en muchos casos, son notables, como por ejemplo una tasa de fotogramas por segundo superior, mayor resolución y tiempos de carga reducidos, gracias a la mayor potencia de PS5 y a su unidad SSD de alto rendimiento.

Comprar una PS4, y hacerte con una colección de juegos, no sería una mala idea si tienes claro que te vas a comprar una PS5 más adelante. Con todo, ten en cuenta que están llegando también juegos desarrollados con un enfoque exclusivo para PS5, lo que significa que, para acceder a las mejoras que incluyen para dicha consola, puede que tengas que pagar un extra aunque ya tengas el título original de PS4.

5.-Sigue siendo la base mínima de los desarrolladores

Junto con Xbox One, obviamente. Con esto quiero decir que podrás estar tranquilo, ya que cualquier juego que llegue a PS4 deberá estar debidamente optimizado para funcionar bien sobre dicha consola, y gracias a la optimización y a los ajustes que se hacen desde el principio del desarrollo, podrás jugar en tu PS4 a juegos que no funcionarían igual en un PC equivalente, o que directamente ni arrancarían.

A pesar de sus limitaciones a nivel de hardware, PS4 ha seguido recibiendo juegos espectaculares que exprimen hasta la última gota de potencia de la consola, como The Last of Us Part II o Spider-Man Miles Morales, y próximamente recibirá nuevos títulos de gran calibre, como el esperado Horizon Forbidden West.

Tres razones por las que no vale la pena comprar una PS4 en 2022

1.-Xbox Series S ofrece un valor mucho más interesante

Piensa, por un momento, en el hardware que monta PS4. Hablamos de una consola que utiliza una CPU AMD Jaguar de ocho núcleos con un IPC similar al de un procesador Intel Atom de 2013 funcionando, además, a solo 1,6 GHz. Su GPU es una solución personalizada basada en la arquitectura GCN 2.0 de AMD, que suma 1.152 shaders, y que queda entre una Radeon HD 7850 y una Radeon HD 7870. Dispone de 8 GB de GDDR5 unificada, de los cuales los desarrolladores solo tienen 5 GB disponibles para juegos, y monta un HDD con una velocidad de 100 MB/s.

Ahora vamos a ver qué ofrece Xbox Series S: un procesador de 8 núcleos y 16 hilos basado en una revisión recortada de Zen 2 (su rendimiento real está más cerca de Zen+ que de Zen 2) a 3,4 GHz (3,6 GHz sin SMT), cuenta con una GPU Radeon RDNA2 con 1.280 shaders equipada con hardware para acelerar trazado de rayos, dispone de 10 GB de GDDR6 unificada (unos 7,5 GB quedan libres para desarrolladores) y tiene un SSD de 512 GB a una velocidad de 2.400 MB/s.

La diferencia que hay entre ambas consolas en términos de hardware es, como vemos, enorme, pero no debemos olvidarnos de que Xbox Series S es retrocompatible con Xbox One, Xbox 360 y Xbox, y que además nos permite disfrutar de una enorme cantidad de juegos por una pequeña cuota mensual, gracias al Xbox Game Pass. Por otro lado, también hay que tener presente que esta consola no solo ofrece una experiencia superior con cualquier juego actual, sino que además tendrá una vida útil mucho mayor.

2.-Comprar una PS4 nueva supone pagar un precio demasiado alto

La llegada de PS5, su inmediata escasez y la reducción de la producción de PS4, hizo que el stock de esta última disminuyera de forma considerable durante finales de 2020 y mediados de 2021, una realidad que nos ha llevado a una situación bastante ridícula, ya que para comprar una PS4 nueva tenemos que estar dispuestos a pagar precios absurdos, y en algunos minoristas importantes, como Amazon, ni siquiera hay stock.

El precio normal de PS4 antes de la llegada de la nueva generación rondaba entre los 249 y los 280 euros, dependiendo de la versión que quisiéramos comprar y de los añadidos que esta trajera. Ahora, hay tiendas donde la venden reacondicionada por precios mucho más altos al que tenía la consola anteriormente, y también se ha intentado inflar el precio en el mercado de segunda mano, algo que no hay funcionado porque hay mucha oferta y menos interés.

Comprar una PS4 nueva es algo que debemos evitar salvo que podamos encontrarla a un precio razonable, algo muy complicado teniendo a Xbox Series S disponible, nueva, desde 299 euros. Bajo mi punto de vista, lo ideal sería comprar una PS4 de segunda mano, o reacondicionada, pero sin pagar más de 150-180 euros. Si incluye juegos o mandos, debemos sopesar el valor añadido que estos representan, algo que no es complicado, ya que la mayoría de sus títulos más relevantes llevan tiempo rebajados a precios de entre 15 y 30 euros.

3.-La optimización tampoco hace milagros: PS4 flojea cada vez más

Una de las razones por las que vale la pena comprar una PS4 es, precisamente, que esta sigue siendo la base de los desarrolladores. Eso es cierto, pero hay un problema importante, y es que dicha base está muy anticuada, tanto que ya ni siquiera es posible hacer milagros optimizando y reduciendo la calidad gráfica. Los juegos de nueva hornada, desarrollados con un enfoque multiplataforma pero orientados ya un poco más a la nueva generación, están dejando patente esa realidad, y Cyberpunk 2077 ha sido uno de los mejores ejemplos.

PS4 lleva tiempo teniendo problemas para mover juegos en 1080p con un nivel de calidad aceptable y 30 FPS, de hecho ni siquiera lo consigue en muchos exclusivos que están totalmente centrados en ella, como Days Gone, Horizon Zero Dawn o God of War. Como os dije, tengo una PS4, y he jugado a esos tres juegos en dicha consola, pero solo pude terminar Days Gone echándole mucha paciencia, porque en los otros dos las caídas de FPS y el «stuttering» hacían que la experiencia no fuese nada agradable.

También hay excepciones, de hecho Spider-Man Miles Morales funciona muy bien en PS4, pero esto no cambia el hecho de que comprar una PS4 nos obligará a aceptar todas las carencias de un hardware de 2013. Obviamente, seguiremos viendo juegos muy optimizados que se mantendrán cerca de los 30 FPS estables, esa no será la norma general, sino más bien todo lo contrario.

Notas finales: ¿Qué haría yo?

Si me encontrara en la situación de dudar entre comprar una PS4 o no hacerlo, valoraría antes de nada mi situación personal, y mis intereses. Digamos que no tengo ninguna plataforma para jugar, y que mi presupuesto es de 300 euros. Me gustan mucho las franquicias exclusivas de Sony, ¿pero estoy dispuesto a aceptar las carencias técnicas de esta consola de 2013? En mi caso, y tras haber disfrutado tanto de Bloodborne, intentaría comprar una PS4 de segunda mano lo más barata posible, y guardaría una parte de ese presupuesto de 300 euros para seguir ahorrando hasta que pudiese comprar una PS5.

No obstante, un usuario que no tenga tanto interés en las franquicias de Sony, y que no pueda esperar más, debería irse directamente a por una Xbox Series S, ya que esta consola le permitirá disfrutar de una experiencia de nueva generación y superar, por poco dinero, las limitaciones de PS4. También podrá acceder a un enorme catálogo de juegos por una pequeña cuota mensual, gracias al Xbox Game Pass.

Ahora os toca hablar a vosotros, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Estaríais dispuestos a comprar una PS4 en pleno 2022, por qué? Nos leemos en los comentarios.