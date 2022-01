Próximos lanzamientos: juegos febrero 2022

Recién pasada la cuesta de enero, y con un mes de febrero que apunta a volver a traernos el frío, no es de extrañar que muchos estén pensando en pasar este mes con planes de sofá, peli y mantita, o en su defecto, consola y PC. Y qué mejor manera para completar estos planes que con un nuevo listado de próximos lanzamientos.

Y es que aunque nos encontramos ante un mes más ligeramente más corto que el resto, nos dejará un buen surtido de títulos desde el primer día, así como algunos de los lanzamientos más esperados de todo el año: Elden Ring y la Steam Deck de Valve, una combinación que sin duda no pasará desapercibida; así como grandes títulos como Horizon: Forbidden West y Total War: Warhammer 3.

Como ya es costumbre, a continuación podréis encontrar un pequeño resumen sobre los que consideramos son algunos de los próximos lanzamientos más relevantes de este mes de febrero, ordenados cronológicamente por su fecha de salida y disponibilidad:

1 de febrero

Life is Strange Remastered Collection

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia

Abriendo el listado de próximos lanzamientos de este mes, nos encontramos con este pequeño «déjà vu» que nos permitirá regresar a Arcadia Bay y disfrutar de las galardonadas primeras entregas de Life is Strange como nunca antes. Y es que esta colección compuesta por Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm llega con unos gráficos y animaciones completamente remasterizados para dar un toque todavía más realista e intenso a esta conmovedora historia.

4 de febrero

Dying Light 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

La Ciudad, uno de los últimos grandes asentamientos de la humanidad, está siendo destruida por las luchas internas. La civilización ha vuelto a la Edad Oscura. Pero queda esperanza.

Eres un vagabundo con el poder de cambiar el futuro de la Ciudad. Pero tus excepcionales habilidades tienen un alto coste. Te atormentan recuerdos que no puedes descifrar, por lo que partes en busca de la verdad… y acabas en medio de una zona de combate. Practica tus habilidades porque para derrotar a tus enemigos y hacer amigos necesitarás tanto maña como fuerza. Descubre los oscuros secretos de quienes tienen poder, elige tu bando y decide tu destino. Y, hagas lo que hagas, no pierdas tu humanidad.



8 de febrero

Sifu

PC, PS4, PS5

Este juego de acción en tercera persona con intensos combates cuerpo a cuerpo nos pondrá en la piel de un joven aprendiz de kung-fu que busca a los asesinos de su familia para cobrarse venganza. Por desgracia, carece de aliados y se enfrenta a un sinfín de enemigos sin más ayuda que su dominio del kung-fu y un misterioso colgante a los que tendrá que recurrir para preservar el legado de sus antepasados.

Para dar caza a tus enemigos tendrás que recorrer los rincones ocultos de la ciudad, desde los suburbios repletos de bandas hasta los fríos pasillos de las torres empresariales. Tienes un día y un sinfín de enemigos cortándote el paso. Cada vez que cometas un error, el tiempo será el precio a pagar.



OlliOlli World

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Tildado ya como uno de los próximos lanzamientos más destacados dentro de la escena indie, este vibrante juego de plataformas, acción y skateboard parece dispuesto a cautivarnos a todos con su gran personalidad.

Atraviesa el genial mundo de Radlandia y conoce a personajes memorables mientras haces todo tipo de trucos sobre tu tabla para descubrir a los dioses místicos del skate en busca de Gnarvana. Recorre un disparatado y asombroso mundo mientras afrontas misiones, desafíos y haces nuevos amigos. Personaliza el aspecto, los trucos y el estilo de tu personaje mientras exploras niveles con numerosos caminos que ofrecen abundantes oportunidades para expresarte.



9 de febrero

Diplomacy is Not an Option

PC

En este juego de Estrategia en Tiempo Real (más conocido por sus siglas RTS) te convertirás en un señor feudal medieval en plena crisis de los cuarenta. En virtud de tu cargo, tienes que tomar constantemente cientos de decisiones al día sobre la gestión de la ciudad y el desarrollo económico. Estás cansado de esta existencia monótona y aparentemente sin sentido. Pero las cosas están a punto de cambiar: hordas de enemigos sedientos de sangre, enjambres de monstruos aterradores y multitudes de campesinos rebeldes pueden añadir un poco de vida a tu agenda en cualquier momento.



10 de febrero

Kingdom Hearts

Switch (Cloud)

Otro de los grandes próximos lanzamientos de este mes nos llega bajo el polémico modelo de acceso exclusivo a través de la retransmisión en la nube. Los jugadores de Nintendo Switch pronto podrán comprar las últimas y más completas versiones de las tres primeras entregas de esta saga conunta de Square Enix y Disney, con acceso a los títulos Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, que incluye Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX; Kingdom Hearts JD 2.8 Final Chapter Prologue; y Kingdom Hearts 3 + Re Mind.

CrossfireX

PC, Xbox Series X/S

Ofreciendo una grata sorpresa entre los próximos lanzamientos, nos encontramos con la vuelta de esta legendaria franquicia para PC, que llega a Xbox en un frenético shooter en primera persona que ofrece una variedad de emocionantes experiencias multijugador y una campaña cinematográfica que explora el conflicto mundial entre las dos facciones militares privadas más formidables del mundo.



Edge of Eternity

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Tras su primer lanzamiento en PC, este título creado por un pequeño equipo de apasionados amantes de los JRPG hace su aterrizaje en consolas. Libra épicas batallas por turnos acompañando a Daryon y Selene durante su búsqueda por encontrar una cura que detenga la Corrosión que todo lo consume en esta gran historia de esperanza y sacrificio.

Hace años, la llegada de una misteriosa fuerza extraterrestre finalmente sumió al planeta en una interminable guerra cataclísmica donde tanto la magia como la tecnología se desataron hasta sus peores y más oscuros extremos.

Ahora ha surgido una amenaza aún mayor: en un despreciable acto de guerra, los invasores liberaron la Corrosión, una enfermedad mortal que convierte a las formas de vida de todo tipo en abominaciones deformes.



11 de febrero

Lost Ark

PC

Repitiendo presencia en nuestro listado de próximos lanzamientos, finalmente este título de rol y acción abandona su fase de acceso anticipado.

Embárcate en una odisea en este gigantesco y vibrante mundo de fantasía y explora lugares desconocidos, busca tesoros perdidos y ponte a prueba con su emocionante acción y combate. En este juego de rol gratuito repleto de acción, tu clase y clase avanzada definirán tu estilo de lucha, que además podrás personalizar con diversas habilidades, armas y equipo para desatar todo tu poder contra hordas de enemigos, jefes colosales y las fuerzas de la oscuridad que buscan el poder del Arca.

Not Tonight 2

PC

En una América rota y alternativa, donde el capitalismo y la avaricia política han tomado el protagonismo, tu amigo ha desaparecido. Secuestrado durante una protesta, Eduardo Suárez ha sido capturado por las autoridades, y ahora está listo para ser procesado en el gulag de Miami. Not Tonight 2 es un viaje por carreteras americanas mientras compruebas documentos, que fusiona un estilo de rol contrarreloj con una comedia negra de gran carga política en la que cada decisión importa.



14 de febrero

Infernax

PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Con una estética que nos recuerda a los juegos 2D lineales de la vieja escuela, esta aventura de acción y rol (con un toque bastante gore) nos presenta las aventuras de un gran caballero que regresa a su patria para encontrársela asolada por una magia impía.

Descubre los misterios de la maldición y encara las consecuencias de tus actos mientras machacas a todos los monstruos que puedas para conseguir dinero, y poder gastar tus ahorros en comprar mejores armas y equipo. Asalta el castillo y mata a sus jefes antes de que caigan más inocentes ante la misteriosa maldición que asola tu tierra. Al final, solo tú puedes librar a la tierra de Upel de estos monstruos, pero hazlo del modo que decidas. Tú a tu rollo.

15 de febrero

Dynasty Warriors 9 Empires

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Una nueva entrega de la serie Empires que combina acción emocionante y simulación de conquista de países, que nos permitirá vivir de primera mano los dramas personales de los Tres Reinos de la forma que solo Empires ofrece, con 94 oficiales Musou y más de 700 oficiales de Dynasty Warriors.

Todo ello con unas mecánicas mejoradas: un combate evolucionado, desde las «batallas» de los juegos anteriores pasamos al concepto de «Asalto al castillo»; un nuevo sistema de políticas en el que el carácter y la confianza de un oficial pueden reforzar el país; la inclusión de un modo edición, una de las características más populares de la serie.

17 de febrero

The King of Fighters 15

PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S

Sin duda uno de los próximos lanzamientos que no debes perderte si eres amante de las recreativas.

Desde su debut en 1994, la serie de juegos de lucha KOF ha hecho vibrar al mundo con sus fascinantes personajes y su sistema de juego único. Ahora, nada menos que seis años desde el lanzamiento del último título de la serie, esta nueva entrega se presenta para superar a todos sus predecesores en términos de gráficos, sistemas y experiencia online.

Total War: Warhammer 3

PC

Otro de los próximos lanzamientos más esperados nos llega de las manos de Creative Assembly, con esta nueva entrega de su saga Total War en colaboración con Warhammer. En el confín entre los mundos, dos poderosos reinos oponen resistencia: los adustos guerreros de Kislev y el vasto imperio de la Gran Catai. Aunque cada uno debe hacer frente a sus propios problemas, ahora ambos tienen motivos para cruzar la frontera y enviar a sus ejércitos al Reino del Caos. El mundo se encuentra al borde del abismo. Un solo empujón desatará un cataclismo.

Además de diversas mejoras y cambios, sin duda destaca el hecho de que por primera vez en Total War: Warhammer, podremos controlar el poder del monstruoso Príncipe Demonio, pudiendo incluso variar su apariencia con una amplia gama de opciones de personalización únicas que afectarán a sus estadísticas.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Switch

En exclusiva para la consola portátil de Nintendo, este pack nos permitirá revivir las tres entregas originales Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood y Assassin’s Creed Revelations para encarnar al famoso Ezio Auditore para aprender y revivir los secretos de los Asesinos en su búsqueda de venganza por la traición de tu familia.

Una historia que en la que veremos desde su juventud hasta su madurez como líder legendario de la Hermandad de los Assassins, así como en su última misión en busca del descubrimiento y la iluminación, a lo largo de todas las campañas y escenarios de la Italia renacentista del siglo XV, Roma, y la Constantinopla del siglo XVI.

18 de febrero

Horizon: Forbidden West

PS4, PS5

Sin duda uno de los próximos lanzamientos más esperados para este 2022 lo ostenta el retorno de Aloy y la vuelta a este mundo distópico entre el futuro y el pasado, al que sumaremos una buena cantidad de nuevos robots, armas, y nuevas regiones y zonas para explorar que incluirán monumentos y zonas fácilmente reconocibles, entre otras muchas cosas.

Las rugientes tormentas y una desolación imparable causan estragos entre lo que queda de la humanidad, unas cuantas tribus dispersas, mientras nuevas y temibles máquinas merodean por sus fronteras. La vida en la Tierra se enfrenta a una nueva extinción y nadie sabe por qué.

Solo Aloy es capaz de descubrir los secretos que hay detrás de estas amenazas, y restablecer el orden y el equilibrio en el mundo. Por el camino, se reunirá con viejos amigos, forjará alianzas con nuevas facciones en guerra y descubrirá la herencia de un antiguo pasado, al tiempo que intenta permanecer un paso por delante de un nuevo y aparentemente invencible enemigo.

22 de febrero

Destiny 2: La Reina Bruja

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Eterno repetidor en nuestro listado de próximos lanzamientos, el juego online de Bungie y Activision recibirá pronto un nuevo DLC cargado de nuevas armas, poderes y por supuesto, una nueva historia. Adéntrate en el mundo trono de Savathûn, un retorcido reino de corrupción y esplendor, y descubre cómo robó la Luz con su Colmena Lúcida. Destapa los secretos de la creación de armas nuevas, las gujas, y sobrevive a la verdad en su red de mentiras.

24 de febrero

Martha is Dead

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un oscuro thriller psicológico en primera persona ambientado en la Italia de 1944, que desdibuja los límites entre la realidad, la superstición y la tragedia de la guerra. Mientras el conflicto entre el bando alemán y el de los Aliados aumenta, aparece el cuerpo profanado de una mujer ahogada.

Martha está muerta y su hermana gemela Giulia, hija de un soldado alemán, debe lidiar en soledad con el gran trauma de la pérdida y las consecuencias de su asesinato. La búsqueda de la verdad se ve envuelta en un misterioso folclore y el horror extremo de la guerra que se acerca cada vez más.

25 de febrero

Steam Deck

Originalmente programada para comenzar a enviarse en diciembre de 2021, finalmente la Steam Deck está lista para comenzar a llegar a los primeros usuarios. Si bien somos conscientes de que no se trata de un juego en sí, su gran repercusión en el mercado de los videojuegos es razón más que suficiente para que no queramos dejarla fuera de este listado de próximos lanzamientos.

Lejos de buscar competir con la actual generación de consolas, pese a compartir una clara orientación y diseño con la Nintendo Swtich, este dispositivo se centra más en una experiencia de ordenador portátil que una consola propiamente dicha. Y es que no contaremos con un catálogo de juegos propio, ni ningún tipo de exclusivo, sino todo lo contrario.

Y es que el gran atractivo de la Steam Deck reside en brindarnos el acceso a nuestra biblioteca de Steam (con una compatibilidad en aumento), en una pequeña pantalla táctil LCD de siete pulgadas con una resolución de 1.280 x 800 puntos en una proporción de aspecto 16:10, con una frecuencia de refresco de 60 hercios, y una conectividad WiFi que nos permitirá jugar incluso a los juegos online.



Elden Ring

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

No nos cabe duda de que Elden Ring es no sólo el título más deseado de este mes, sino uno de los próximos lanzamientos más deseados de todo el año. Y es que la expectación por este juego de rol y acción ambientado en un mundo de fantasía creado por el desarrollador Hidetaka Miyazaki y el novelista George R. R. Martin, con una gran influencia de la trilogía Demon’s Souls y Bloodborne, apunta a ser la entrega más completa de este género.

Álzate, Sinluz, y que la gracia te guíe para abrazar el poder del Círculo de Elden y encumbrarte como señor del Círculo en las Tierras Intermedias en esta profunda historia contada en fragmentos. Un drama épico en el que las motivaciones de cada personaje se encuentran en las Tierras Intermedias.

Adéntrate en este vasto mundo abierto de grandes dimensiones creado desde cero, perfectamente conectado, en el que los territorios abiertos estarán repletos de situaciones y mazmorras enormes con diseños complejos y tridimensionales. Exploras y experimenta de primera mano el deleite de descubrir amenazas desconocidas y sobrecogedoras, y enfréntate al sinfín de de retos y desafíos que estos presentan.

Además, destaca el hecho de que podremos combinar libremente las armas, armaduras y la magia que te equipas, algo que nos permitirá desarrollar nuestro personaje en todo momento, según nuestro estilo de juego.

Por último, como no podía ser de otra manera con este tipo de entregas, volveremos a contar con un componente multijugador, esta vez no sólo centrado en el factor «competitivo». Y es que nos podremos conectar directamente con otros jugadores y viajar juntos para enfrentarnos a algunos de los retos más desafiantes. Aunque por supuesto, también podremos usar esta función para asaltar y ponerles las cosas todavía más difíciles al resto de jugadores.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

PC, PS4, Switch

Continuando la historia de su primera entrega, esta es la historia de una de las aventuras de la Alquimista Sophie tras dejar su ciudad natal, centrándose en la búsqueda de Plachta por parte de Sophie al separarse las dos en el mundo de ensueño de Erde Wiege y en los nuevos amigos que allí conocen.

Grid Legends

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Cerrando nuestro listado de próximos lanzamientos mensual, llegamos a este título de competición automovilística trepidante por todo el mundo. Crea tus eventos de ensueño, participa en carreras multijugador en directo, sumérgete en el drama de una historia de producción virtual inmersiva y disfruta de la sensación de las carreras con acción espectacular.