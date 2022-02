La gente quiere comprar una PS5, pero no puede

Durante su último evento de resultados financieros, Sony ha reconocido que la gente quiere comprar una PS5, pero que siguen sin poder hacerlo porque se mantienen los problemas de suministros en la cadena de producción, y también la escasez de semiconductores. Esto es algo que ya habíamos visto en ocasiones anteriores, pero el reconocimiento de Sony ha venido acompañado de una información muy interesante, y es que la compañía nipona cree que la situación empezará a mejorar antes de lo previsto, concretamente a mediados de 2022.

Obviamente, eso no quiere decir que vayas a poder comprar una PS5 sin problemas, y a su precio normal, a partir de esa fecha. Simplemente marcará el inicio de una lenta recuperación que desembocará, lentamente, en una disponibilidad cada vez mayor, y en unos precios más cercanos al nivel recomendado de la consola (499,99 euros en su versión estándar, y 399,99 euros en su versión sin unidad óptica).

El CFO de Sony, Hiroki Totoki, ha sido el que ha ofrecido toda esa información. No ha sido casualidad, era necesario para explicar por qué solo se han vendido 3,9 millones de consolas PS5 en el último trimestre de 2021, una cifra que representa una caída considerable frente a las ventas del mismo periodo de 2020, y que ha quedado incluso por debajo de las previsiones de la compañía, pero que trae causa de lo que anticipamos en esta noticia. Teniendo en cuenta que la división móvil de la compañía nipona se hunde cada vez más, y que su dependencia de la división PlayStation es cada vez mayor, os podéis hacer una idea de lo que supone esto para Sony.

Comprar una PS5 seguirá siendo una odisea digna de Homero durante este año

Aunque el CFO de Sony ha dicho que la situación empezará a mejorar a partir de la segunda mitad de 2022, lo cierto es que la recuperación dentro del mercado de los semiconductores se ha fijado para 2023. Esto quiere decir que las palabras de Hiroki Totoki estarían haciendo referencia al inicio de una tímida recuperación, y que su impacto real para el consumidor que quiera comprar una PS5 sería, en realidad, prácticamente inapreciable. Con esto quiero decir que sí, que comprar una PS5 continuará siendo casi imposible durante todo 2022, al menos a su precio normal.

Pero no debemos olvidarnos de que, más allá del problema de la cadena de suministros y de la escasez de semiconductores, tendremos que seguir lidiando con el tema de la reventa y la especulación. La reventa de PS5 a precios inflados lleva tiempo siendo un negocio muy lucrativo, tanto que algunos han podido amasar grandes sumas de dinero, y están reinvirtiendo una parte en seguir drenando las reposiciones de stock y mantener, de esa manera, una disponibilidad nula y unos precios muy elevados.

Es obvio que estos sujetos no van a tirar la toalla fácilmente, y que intentarán alargar la situación tanto como les sea posible. No obstante, una vez que ya no puedan drenar el mercado puede que tengan que liquidar las unidades que tengan almacenadas, y si esto genera un exceso de oferta quizá se vean obligados a bajar los precios. Me parece poco probable, porque estoy seguro de que se ocuparán de manipular todo lo que puedan para no tener que llegar a ese punto, pero sería un caso de «justicia poética».