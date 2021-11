Ayer mismo se cumplió un año desde que se lanzó la nueva generación de consolas PS5 y Xbox Series, que pese a lo accidentado de su lanzamiento, lograron alcanzar un hito en sus primeras ventas. Por desgracia, parece que el tiempo no está jugando a favor de estas consolas, que continúan enfrentándose a diversos problemas.

Aunque la PS5 se convirtió en la consola de Sony más rápida en alcanzar los 10 millones de unidades vendidas, el pasado mes de julio, parece ser que se ha quedado atrás en el ritmo de ventas frente a su predecesora desde entonces. Tal y como ha compartido la compañía en su informe de resultados, las ventas de PS5 en el último trimestre, fueron ligeramente más débiles de lo esperado. después de haber advertido previamente que cualquier resurgimiento en la propagación de Covid-19 podría afectar el suministro de componentes de la compañía.

Según explican desde Bloomberg, la compañía habría reducido ahora su pronóstico de producción anterior de 16 millones a 15 millones, poniendo en peligro su objetivo de alcanzar 14,8 millones de ventas de PS5 para el próximo mes de marzo para ser la consola más rápida en venderse dentro de la historia de la compañía, además de empeorar la situación de cara a los consumidores que buscan comprar una PS5 durante el inminente periodo de compras navideño.

Los problemas se deben en parte a la distribución desigual de vacunas en los países donde Sony fabrica chips, la escasez de piezas esenciales, y la actual crisis de semiconductores que ha comenzado ya a afectar a otros de los fabricantes de consolas principales como Nintendo, e incluso a la todavía inédita Steam Deck de Valve.

Aunque Sony supuestamente estaría teniendo problemas no solo con el suministro de piezas, sino también con la logística de envío, lo que de no ser solventado pronto, podría acabar llevando a una reducción de unidades todavía mayor. No obstante, marzo todavía está bastante lejos, por lo que Sony todavía podría lograr su objetivo de establecer un nuevo récord de ventas con la PS5.

Algo que sólo el tiempo nos dirá, aunque sin duda todas las previsiones actuales apuntan a un 2022 todavía bastante afectado por esta escasez de consolas.

Dicho esto, de igual manera que ya hemos hecho en el caso de las otras consolas, os recomendamos que estás buscando una PS5 como regalo para estas navidades, y tienes la oportunidad de obtener una, mejor no dejar esta compra para el último momento.