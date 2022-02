Cada vez son las mas desarrolladoras y compañías del mundo de los videojuegos que tratan de adentrarse en el mundo de los NFT, y cada vez son más los usuarios que se oponen a ellas. Y es que apenas dos días desde que Team17 revelase por primera vez su proyecto MetaWorms, la compañía ha anunciado su retirada de este mundo de tokens.

A diferencia de las oleadas habituales de reacciones negativas lideradas por los fans, en esta ocasión el groso de los detractores hacia esta decisión de Team17 provino de los propios socios de desarrollo de la compañía, con estudios como Playtonic y Aggro Crab, así como de los propios trabajadores dentro de la compañía. Dos campos que, sumados a la presión de los jugadores, lograron que Team17 publicase un pequeño comunicado en sus redes sociales anunciando la retirada de su corta andadura en los NFT.

Team17 is today announcing an end to the MetaWorms NFT project.

We have listened to our Teamsters, development partners, and our games’ communities, and the concerns they’ve expressed, and have therefore taken the decision to step back from the NFT space.

— Team17 (@Team17) February 1, 2022