Ubisoft culpa a los jugadores de la mala recepción de sus NFT

Hace ya unos meses que conocimos por primera vez la noticia de la llegada de Ubisoft Quartz, la futura plataforma de la desarrolladora para implementar los NFT en sus juegos. Sin embargo, de igual manera que ya vimos con S.T.A.L.K.E.R. 2, la comunidad no tardó en mostrar su fuerte rechazo.

Un rechazo que según han explicado los ejecutivos de Ubisoft en una entrevista para la web Finder, resulta injustificado, llegando incluso a defender su propuesta «menospreciando» a los jugadores asegurando que su reacción negativa se debe simplemente a que «no entienden» los NFT.

“Creo que los jugadores no entienden lo que un mercado secundario digital puede brindarles”, dijo Nicolas Pouard, vicepresidente de Ubisoft Strategic Innovations Lab. “Por ahora, debido a la situación actual y el contexto de las NFT, los jugadores realmente creen que, en primer lugar, está destruyendo el planeta y, en segundo lugar, solo es una herramienta para la especulación. Pero lo que nosotros [en Ubisoft] estamos viendo primero es el final del juego. El juego final se trata de dar a los jugadores la oportunidad de revender sus artículos una vez que hayan terminado con ellos o hayan terminado de jugar el juego en sí”.

“Es realmente beneficioso para ellos”, continuaba Pouard, “Pero no lo entienden por ahora. Además, esto es parte de un cambio de paradigma en los juegos. Pasar de un sistema económico a otro no es fácil de manejar. Hay muchos hábitos a los que debes ir en contra y mucha de tu mentalidad arraigada que tienes que cambiar. Toma tiempo. Lo sabemos.»



No obstante, los jugadores no son los únicos que no comparten esta visión de futuro de Ubisoft Quartz, tal y como mostró Kotaku, compartiendo la reacción negativa de algunos empleados de la propia compañía tras el anuncio oficial en diciembre.

Así pues, por el momento Ubisoft sigue con sus planes originales, y lanzará estos Digits en una fase beta exclusiva para Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint en Ubisoft Connect para Windows PC, con tres ediciones limitadas compuestas por una cantidad fija de objetos cosméticos in-game que irán desde vehículos a armas, pasando por piezas de equipamiento.

Aunque la compañía ya ha adelantado que sus planes irán mucho más allá apuntando a un mercado secundario completo.