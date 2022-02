Popularizado en Netflix y YouTube, y tras su llegada a otras plataformas como Twitch o incluso WhatsApp, ahora es Twitter la siguiente en unirse a la corriente de incluir una herramienta con la que podremos acelerar o decelerar la reproducción de todos los contenidos publicados en su red social, ya sean vídeos o audios, utilizando las velocidades de reproducción ya estandarizadas.

Si bien se trata de una función todavía en periodo de pruebas, la compañía ha asegurado ya que la herramienta estará disponible tanto para la aplicación de móviles Android como a través de la versión web de Twitter, eso sí, sin haber mencionado por el momento a los usuarios de iOS.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.

Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022