Desde que Microsoft nos sorprendiera con el anuncio de compra de Activision Blizzard, muchos jugadores de PlayStation han estado preguntándose por el futuro de Call of Duty en la plataforma de juegos de Sony. Esto no es algo nuevo, ya vimos muchos temores similares cuando los de Redmond se hicieron con Zenimax, allá por octubre de 2020. Sin embargo, al menos de momento, no hemos visto que Microsoft haya excluido a Sony de los planes de Bethesda, id Software y Obsidian.

Microsoft dio, hace un par de semanas, una primera respuesta a dichos temores, confirmando que al menos tres nuevos Call of Duty llegarían a PlayStation, un primer balón de oxígeno que, no obstante, tampoco suponía una gran sorpresa. Y es que no olvidemos que, antes del anuncio de la operación de compra, Activision Blizzard tenía contratos suscritos con Sony a este respecto. Lo que hizo Microsoft, en primera instancia, fue confirmar que respetarían dichos contratos, dejando en el aire lo que ocurrirá cuando dichas entregas se hayan completado, y las obligaciones contractuales de Activision Blizzard con Sony hayan concluido.

Pues bien, si eres uno de los flamantes poseedores de una PlayStation 5, y hasta ahora te ha preocupado qué planes tenían los de Redmond con CoD, tenemos buenas noticias. Y es que en uno de los blogs de la compañía, Brad Smith, presidente de Microsoft, ha publicado una entrada que te interesará. No es un texto específico sobre Call of Duty, ni sobre la adquisición de Activision Blizzard, en realidad es una reflexión sobre hacia dónde se dirige el mercado de las tiendas de apps, un asunto sobre el que ya se ha pronunciado anteriormente.

Sin embargo, dentro del mismo encontramos una referencia explícita al tema del que estamos hablando, este es el texto:

«En primer lugar, algunos comentaristas se han preguntado si se seguirán ofreciendo contenidos populares como Call of Duty de Activision en plataformas competidoras como la PlayStation de Sony. La preocupación obvia es que Microsoft podría hacer que este título estuviera disponible exclusivamente en la consola Xbox, restando opciones a los usuarios de la PlayStation de Sony.

Para que quede claro, Microsoft seguirá haciendo que Call of Duty y otros títulos populares de Activision Blizzard estén disponibles en PlayStation durante la vigencia de cualquier acuerdo existente con Activision. Y nos hemos comprometido con Sony a que también los haremos disponibles en PlayStation más allá del acuerdo existente y en el futuro, para que los fans de Sony puedan seguir disfrutando de los juegos que les gustan. También estamos interesados en tomar medidas similares para apoyar la exitosa plataforma de Nintendo. Creemos que es lo correcto para la industria, para los jugadores y para nuestro negocio.»

Toda una declaración de intenciones, por parte de Microsoft, que debería tranquilizar a todos los seguidores de la franquicia que, durante las últimas semanas, ha albergado dudas (legítimas, sin ninguna duda) sobre qué posición adoptaría Microsoft a este respecto. Y es que, claro, un primer y rápido análisis de la situación, nos invita a pensar que podría intentar aprovechar todos los estudios que ha adquirido no ya para reforzar el catálogo de Xbox, sino también para mermar el de PlayStation.

Sin embargo, no parece muy factible que un usuario de una determinada plataforma, sea A o sea B, vaya a cambiar a la otra en la siguiente generación por un solo título, por lo que de actuar así, Microsoft se expondría a perder un gigantesco volumen de clientes (los que lo eran de Activision Blizzard), sin terminar de tener claro si la tasa de conversión de PlayStation a Xbox compensaría dichas pérdidas. Y es que, no lo olvidemos, Call of Duty, con sus luces y sus sombras, sigue siendo una gran máquina de hacer dinero.

Pero aún hay más, y por eso no sorprende en absoluto esta declaración pública de Brad Smith. Por una parte, tenemos el claro posicionamiento, por parte de Microsoft, en el enfrentamiento entre Apple y Epic Games, del lado de esta última. Y aunque la relación no es totalmente directa, es innegable que dicha posición no encajaría demasiado con una política de impedir el acceso de los jugadores de PlayStation a los títulos de Activision Blizzard.

Y la otra gran razón es que, seguramente, a estas alturas los reguladores ya han comenzado a ponerse un tanto nerviosos con las adquisiciones de estudios por parte de las tecnológicas. De momento parecen razonablemente permisivos, pero lo más probable es que estén esperando un movimiento en falso por cualquiera de estas compañías (y dejar de llevar Call of Duty a PlayStation lo sería) para adoptar posiciones bastante más duras, que en el caso de Microsoft irían en contra de su apuesta por seguir sumando títulos de primera línea a Xbox Game Pass.

Es pronto para saber lo que nos deparará el futuro, pero tenemos bastantes razones para pensar que Call of Duty seguirá en PlayStation mucho tiempo. Y en mi caso, como persona que no ve los títulos exclusivos como una ventaja estratégica de las plataformas, sino como una limitación para los jugadores, que Microsoft se haya posicionado de esta manera me parece, sin ninguna duda, una excelente noticia. Claro, que a mí me encantaría poder jugar a Gran Turismo en Xbox y a Halo en PlayStation, seguramente soy demasiado idealista.

Call of Duty es, sin lugar a dudas, una de las franquicias más exitosas en la actualidad, de hecho puedes encontrar Call of Duty: Warzone, su Battle Royale, en la selección de los mejores 30 juegos gratuitos para PC. Microsoft es, sin duda, muy consciente de ello, y me cuesta pensar que pudiera ser tan torpe como para dar un paso en falso en ese sentido, y reducir de manera consciente e intencionada dicho alcance.