Tal y como estaba previsto, durante la noche de ayer tuvo lugar la retransmisión del primer Nintendo Direct de 2022, centrado en ofrecernos un nuevo vistazo a las novedades que nos esperarán a lo largo de este 2022, con nuevos adelantos, la confirmación de algunas fechas pendientes, e incluso anuncios y juegos totalmente inesperados.

Sin duda los principales protagonistas de la noche fueron las nuevas entregas de Fire Emblem Warriors: Three Hopes y Xenoblade Chronicles 3; o las inesperadas vueltas de dos franquicias originales como Nintendo Switch Sports, un nuevo título de la serie Wii Sports adaptado a la nueva consola y sumando cualidades de juego en línea; y Mario Strikers: Battle League Football, el retorno de una de las IP’s más olvidadas del fontanero.

Aunque también ha destacado la gran cantidad de adaptaciones y remasterizaciones, con las ya anunciadas colecciones de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp y Assassin’s Creed: The Ezio Collection; los clásicos Chrono Cross, Klonoa y EarthBound; o los imprescindibles Portal y Portal 2 de Valve.

Comprimidos en unos «cortos» 40 minutos, la compañía japonesa ha conseguido recopilar un total de más de 30 juegos en este Nintendo Direct. Así pues, a continuación os dejamos un pequeño recopilatorio con los adelantos de los juegos más destacados, presentados de manera individual y más accesible:

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Kirby y la tierra olvidada

Splatoon 3

Mario Strikers: Battle League Football



Nintendo Switch Sports

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp



Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Klonoa Phantasy Reverie Series

LIVE A LIVE

Portal: Companion Collection

EarthBound y EarthBound Beginnings (Switch Online)

Mario Kart 8 Deluxe

Metroid Dread

No obstante, si bien muchos fans han tildado ya este como uno de los mejores Nintendo Direct en comparación con todos los del año pasado, tildando incluso este 2022 como «el mejor año de la historia de Nintendo», no podemos evitar habernos quedado con cierto sabor agridulce tras los anuncios de ayer.

Y es que si bien las novedades han estado a la altura de lo esperado, no podemos evitar notar algunas grandes ausencias como la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Bayonetta 3 o Metroid 4, tres de las entregas más esperadas de la compañía.

Aun así, se trata del primer directo de novedades presentado por la compañía en lo que va de año, por lo que todavía cabría esperar un nuevo Nintendo Direct en primavera, y otro para Verano, donde deberíamos terminar de salir de dudas sobre las fechas de los lanzamientos todavía pendientes, y quizás alguna que otra grata sorpresa.