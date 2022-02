Material You podría volverse obligatorio en Android 12

Desde que empezamos a ver las primeras imágenes de las betas de Android 12, su diseño fue protagonista. Era la primera toma de contacto con Material You y, con la llegada oficial del sistema operativo, hemos podido comprobarla importancia que le ha concedido Google a un cambio de interfaz muy bien pensado, y que plantea una experiencia de usuario realmente atractiva.

Material You es, como ya te contamos en su momento, la evolución de Material Design, probablemente el paradigma de diseño más exitoso de Google, y que no solo se extiende por todo el ecosistema de apps y servicios de la compañía, sino que ha influenciado significativamente el diseño de interfaces y elementos gráficos de otros muchos orígenes. Como ya recordamos en la publicación que he mencionado anteriormente, con Material Design Google se apuntó un tanto similar al logrado por Apple, en más de una ocasión, con algunos de sus diseños a lo largo de los años.

Con el éxito de Material Design, cabía esperar que su evolución mantuviera el nivel, y aunque a este respecto hay opiniones para todos los gustos, somos muchos quienes pensamos que Material You no solo ha mantenido el nivel de su predecesor, sino que lo ha mejorado. El problema es que, hasta ahora, solo los propietarios de los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro pueden disfrutar de todas sus virtudes. ¿Por qué? Porque son muchos los fabricantes que, aún instalando Android 12, ponen sobre el mismo una capa de personalización con la que se pierde el diseño del sistema operativo.

Esto, sin embargo, podría estar a punto de cambiar ya que, según publica Android Police, Google quiere imponer Material You a los fabricantes para, de este modo, unificar la experiencia de uso de Android 12. Así, según documentación interna de Google a la que habría tenido acceso este medio, todas las compilaciones de Android 12 personalizadas por los fabricantes que lleguen a Google a partir del 14 de marzo, deberán cumplir obligatoriamente con determinados requisitos relacionados con Material You.



¿Y qué control puede ejercer Google en este punto? Pues mucho, en realidad. Y es que cuando he mencionado que las compilaciones personalizadas de Android son enviadas a Google, no he mencionado que la razón de dicho envío es que la compañía del buscador debe validarlas para que puedan emplear los servicios de Google. Dicho de otra manera, si Google no aprueba el diseño, el fabricante podrá incluir Android 12 en sus dispoitivos… pero sin los servicios de Google, es decir, exactamente la misma situación de Huawei tras el veto de Estados Unidos.

En concreto, los desarrolladores deberán emplear Monet, el componente del sistema responsable del esquema de colores de Android 12, un elemento clave de Maerial You, y que es el responsable de generar varias paletas de color a partir de un solo color de origen. Estas paletas, generadas dinámicamente, son las empleadas en todos los elementos del sistema y de las apps que también emplean Material You (actualmente las de Google).

En su lanzamiento, Monet era exclusivo de los Google Pixel, pero de la mano de Android 12L este motor llegará a AOSP, la base de Android que emplean los desarrolladores para crear sus propias compilaciones del sistema operativo. Solo con este cambio, los fabricantes ya podrían aplicar diseños basados en Material You a las interfaces de sus desarrollos, pero con este cambio, si se confirma, esto ya no sería una elección, sino una obligación.