Han tenido que pasar nada menos que 5 meses para que por fin volvamos a tener un nuevo Nintendo Direct. Y es que la gran N parece haber querido esperar al comienzo de este año para ofrecernos un nuevo vistazo a las novedades que nos esperarán a lo largo de este 2022, con un evento que se celebrará hoy mismo durante la noche.

Como ya es costumbre, la propia compañía ha adelantado ya que la presentación repetirá con su habitual formato de sólo 40 minutos, en el que se aglutinarán una gran cantidad de vídeos sobre los próximos lanzamientos y actualizaciones de los títulos actualmente disponibles. Aunque también siguiendo su costumbre, no se ha revelado ningún detalle sobre el contenido del directo.

No te pierdas el 9 de febrero a las 23:00 (hora peninsular) una nueva presentación #NintendoDirect, con unos 40 minutos de información centrada en juegos que llegarán a #NintendoSwitch en la primera mitad de 2022. Síguela aquí 🎥: https://t.co/fSAvk3n7TB pic.twitter.com/G26oH0cHYW — Nintendo España (@NintendoES) February 8, 2022

Sin embargo, esto no implica que no tengamos una idea bastante clara de lo que esperar. Lo más probable es que la retransmisión se centre principalmente en los exclusivos más cercanos, tales como Triangle Strategy, fechado para el 4 de marzo; Kirby y la tierra olvidada, fechado para su lanzamiento el próximo 25 de marzo, así como otros títulos previstos para los próximos meses como Lego Star Wars: The Skywalker Saga, fechado para el 5 de abril; o Life is Strange: Remastered Collection, con una fecha todavía por confirmar para esta primavera.

Y es que de hecho este Nintendo Direct podría ser una oportunidad perfecta para revelarnos nuevos detalles sobre algunos de los juegos de Nintendo Switch más esperados del año, como Splatoon 3, Bayonetta 3 o la secuela de Legend of Zelda: Breath of the Wild, y otros títulos que actualmente sólo cuentan con una ventana de lanzamiento genérica dentro de 2022, como Mario + Rabbids: Sparks of Hope o la vuelta del clásico Advance Wars 1+2: Re-boot Camp.

Por otra parte, también se esperan nuevos adelantos de la película live action de Super Mario, que podría presentar su primer tráiler con escenas del film. Aunque muchas miradas se centran también en los rumores (ya recurrentes desde los últimos Nintendo Direct) sobre un posible adelanto y fecha para Hollow Knight: Silksong, la esperada secuela de este indie.

Así pues, podrás seguir el evento en directo desde este mismo artículo, a través del siguiente vídeo que comenzará a emitir en directo esta noche a partir de las 23:00 (hora de la península española). Aunque como siempre, mañana podrás encontrar las principales novedades en nuestro resumen.