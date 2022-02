Apneas un par de semanas antes de la fecha rumoreada de su próximo gran evento de presentación, parece ser que Apple habría fichado hasta tres nuevos ordenadores Mac en sus archivos regulatorios internos. Algo que aparentemente, podría significar que la compañía tecnológica multinacional estadounidense lanzará nuevos productos durante su próxima presentación.

Y es que no sería sorprendente que estos rumores se tornasen ciertos, ya que coinciden con el modo de actuación usual de Apple. Y es que dado que la compañía está obligada por ley a presentar cualquier producto nuevo que pueda tener que utilice tecnología de encriptación en la base de datos económica euroasiática, normalmente (aparentemente para intentar evitar las filtraciones) ficha internamente sus nuevos productos en una fecha muy cercana a la celebración de su evento.

Así pues, la presentación de estos productos podría significar que la compañía organizará el evento en algún momento del próximo mes como se esperaba, aunque todavía no hay una garantía de que este sea el caso. Aunque no ocurren con frecuencia, hay algunos casos en los que Apple archiva productos en la base de datos pero no se lanzan durante casi un año.

Por desgracia, a pesar de todos estos rumores, Apple no ha confirmado ni negado ninguna noticia sobre el evento, de igual manera que tampoco conocemos nada sobre estos nuevos productos más allá de los rumores que afirman que ejecutarán macOS Monterey.

Según las últimas publicaciones compartidas por Bloomberg de principios de este mes, Apple planea realizar su primer evento virtual de 2022 durante el próximo día 8 de marzo. Los rumores que circulan afirman que el evento anunciará oficialmente el nuevo iPhone SE 3 5G económico y la iPad Air 5.

Por su parte, CNET ha estado monitoreando estos rumores desde hace un tiempo, asegurando que este evento será uno de los más grandes de la compañía. Y es que además del iPad y el iPhone SE, se espera que Apple lance diversos productos para este año como un Mac Mini más rápido, un nuevo iMac, una nueva pantalla, las actualizaciones de los MacBook Air y Mac Pro, el iPhone 14, los Apple Watch 8, y los AirPods Pro 2.