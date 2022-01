Desde el primer anunció de la transición de Intel a Apple Silicon, muchos nos hemos preguntado por el futuro del Mac Pro, la estación de trabajo de los de Cupertino que, como ya intuimos desde el primer momento, sería el último sistema en dar el salto a los integrados de Apple. Y es que parece mentira, por lo rápido que pasa el tiempo, pero en pocos meses se cumplirán ya los dos años del anuncio de que la compañía empezaría a emplear sus propios encapsulados, con la presentación de los primeros sistemas basados en ARM en noviembre de 2020.

Desde entonces hemos ido viendo cómo las distintas familias de ordenadores de Apple realizaban su transición hacia los chips M1, con los que Apple ha demostrado haber hecho un gran trabajo, pues el rendimiento de sus sistemas ha brillado por luz propia durante el cerca de año y medio desde su debut en el mercado. Ahora bien, la gran prueba de fuego, la verificación final de que ARM puede jugar en las ligas mayores, llegará el último trimestre de este 2022.

Y es que el popular filtrador Dylan ha afirmado, en un tweet, que la llegada del primer Mac Pro basado en Apple Silicon se producirá a finales de año, frente a lo que afirmaba Mark Gurman, que databa dicho lanzamiento en junio de este mismo año. Así, se cumpla la predicción de uno o la del otro, lo que ya parece totalmente seguro es que no tendremos que esperar al año que viene para comprobar si los ingenieros de Apple han logrado crear un chip ARM capaz de enfrentarse, en rendimiento, al Intel Xeon W que monta el Mac Pro presentado por Apple en junio de 2019 y que terminó llegando al mercado en diciembre del mismo año.

The Apple Silicon transition will end by Q4 of 2022. The Mac Pro will be the last device to be replaced. The Mac Pro’s processor will not be an extension of the M2. The processor of the Mac Pro will instead be a further extension of the M1 beyond the cores of the M1 Max.

