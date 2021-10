La iluminación LED de Corsair se convirtió, hace ya más de dos años, en una de mis grandes compañeras de aventuras. Estoy seguro de que aquellos que nos leéis a diario recordaréis este artículo que publicamos en su momento, donde hicimos un análisis de esta tecnología utilizada para crear un efecto inmersivo en tres juegos, y vimos, en vídeo, cómo mejoraba la experiencia en cada uno de ellos.

Mucho ha llovido desde entonces, pero la iluminación LED de Corsair se ha mantenido como una de las grandes apuestas de la compañía estadounidense para crear nuevas experiencias, y para ofrecer un valor diferencial en sus periféricos y componentes gaming. Durante esos dos años he seguido disfrutando de ella, y he ido ampliando mis componentes y periféricos centrándome en maximizar no solo sus posibilidades a nivel de rendimiento, sino también de cara a ampliar esa experiencia única que ofrece la iluminación LED de Corsair.

Cuando monté mi nuevo PC tuve claro los componentes que iba a utilizar, y Corsair se convirtió en mi elección principal para todo lo relacionado con la refrigeración, el chasis, el almacenamiento, la memoria RAM y la iluminación LED RGB. El resultado ya lo habéis visto en más de una ocasión, el equipo luce espectacular a pesar de que no entré en complicadas modificaciones para personalizarlo, ofrece un altísimo rendimiento y está preparado paratrabajando con la iluminación inmersiva de Corsair.

Qué puedo decir, la verdad es que estoy muy contento. Entiendo que, para algunos, la iluminación LED de Corsair pueda parecer algo superfluo a primera vista, pero lo cierto es que tiene multitud de aplicaciones prácticas y que, al final, en mi caso se ha acabado convirtiendo en algo imprescindible, en una parte más de mi equipo y de mi día a día, tanto en lo que respecta a mis ratos de ocio como en mis jornadas de trabajo. Por ello, en este artículo quiero compartir con vosotros cinco razones por las que me gusta la iluminación LED de Corsair, y que son, al final, las cinco claves que me han hecho enamorarme de esta tecnología.

1.-La iluminación LED de Corsair me permite crear un ambiente único

Esta es, sin duda, la razón principal por la que me animé a montar un PC nuevo equipado con todo lo necesario para disfrutar, al máximo, de la iluminación LED de Corsair, por las posibilidades que ofrece a la hora de crear diferentes ambientes que encajan no solo con mi estilo, sino también con el momento del día, la estación del año o incluso con mi situación personal.

Con la iluminación LED de Corsair he podido crear diferentes perfiles que utilizo en función de lo que esté haciendo delante del PC, y puedo adaptarlos, como dije, en función de cosas tan variopintas como el tiempo que haga o de mi propio estado de ánimo. Así, por ejemplo, tengo un perfil para trabajo con una suave iluminación azul y blanca que me ayuda a concentrarme, y también he creado y utilizado perfiles de iluminación para fechas concretas, como Navidad y Halloween, entre otros.

Mirad el vídeo que os he dejado justo encima de este apartado. Esa es la iluminación LED que utilizo cuando quiero desconectar un poco y disfrutar de un ratito de «buen rollo» delante del PC. Ocurre con frecuencia, así que es una de las configuraciones que más utilizo, aunque en ocasiones introduzco algunas variaciones utilizando efectos diversos que le dan un toque «de fantasía» que me ayuda a romper la rutina.

La iluminación LED RGB de Corsair es mucho más que un simple conjunto de «lucecitas», es una potente herramienta que, en las manos adecuadas, puede marcar una diferencia importante en la vida personal, e incluso profesional, de una persona. Yo soy, sin duda, uno de los mejores ejemplos, ya que se ha convertido en una parte más de mi vida, y tengo claro que me costaría mucho volver a aquella época en la que no la utilizaba.

2.-Se integra y escala a la perfección, y es muy fácil de utilizar

Son, de hecho, dos de los valores más importantes que diferencian a la iluminación LED de Corsair. Todos los periféricos, componentes y accesorios de la compañía estadounidense se integran sin problemas en iCUE, una herramienta totalmente gratuita que nos permite configurar numerosos aspectos relacionados con temas tan importantes como las acciones de las teclas, creación de macros y, como no, la intensidad, los efectos y los colores de la iluminación LED RGB.

A través de iCUE podemos crear diferentes perfiles y aplicarlos tanto de forma individual como general, y también tenemos la posibilidad de crear capas de efectos sobre perfiles de color concretos, diferenciar por zonas de iluminación y activar enlaces totales o parciales de iluminación. Las posibilidades son casi infinitas, y lo mejor es que no es nada complicado. La interfaz de iCUE es muy intuitiva, nos permite seleccionar con un simple clic las zonas de la iluminación de cada periférico que queremos configurar, y nos da la posibilidad de elegir entre diferentes efectos y perfiles que trae por defecto.

Si vas mal de tiempo, o si simplemente te da «flojera» ponerte a trabajar para crear un perfil de iluminación LED personalizado no te preocupes, la comunidad, y la propia Corsair, suelen compartir con frecuencia perfiles muy cuidados que son, en la mayoría de los casos, una auténtica pasada. Para utilizarlos solo tienes que descargarlos, importarlos y activarlos. No tardarás más de unos segundos. ¿Quieres algunos ejemplos? Pues echa un vistazo a este enlace.

También puedes bajarte perfiles y modificarlos hasta adaptarlos mejor a tus gustos. Es más cómodo, en muchos casos, que crear un perfil totalmente desde cero, ya que tendrás una base de iluminación LED con la que trabajar. Lo que te dije anteriormente, al final las posibilidades son casi infinitas y tú puedes decidir qué quieres hacer en todo momento, e introducir cambios notables sin esfuerzo.

3.-Permite disfrutar de efectos de iluminación inmersiva en juegos

La iluminación LED RGB de Corsair ha conseguido dotar a los juegos de un elemento 4D gracias a ese efecto inmersivo único que ofrece la adaptación, en tiempo real, de las luces y del color en función de lo que estemos viendo en pantalla, y de las acciones que realicemos. Sobre este tema ya tuvimos la oportunidad de hablar en profundidad en un análisis que publicamos hace tiempo, y que encontraréis enlazado justo al principio de este artículo.

Personalmente, las implementaciones de esa iluminación LED RGB inmersiva que más me han gustado han sido las de Metro Exodus (edición estándar y mejorada), The Division 2, Far Cry New Dawn y Chernobylite. En la imagen que encontraréis justo encima de estas líneas, podéis ver cómo se genera, mediante esa iluminación inmersiva, un paisaje nevado, y como tenemos, en la zona de control, un acabado más cálido que simboliza a al jugador, y a nuestro personaje.



El perfil de iluminación LED inmersiva que vemos en este vídeo es ideal para jugar a DOOM.

La implementación de esta tecnología es sobresaliente en Metro Exodus, gracias a detalles tan elaborados como la recreación de la iluminación del mechero, los tonos en rojo cuando recibimos daño o cuando nuestra salud está en niveles bajos, y el verde intenso cuando nos curamos con un botiquín. También tiene otros momentos fantásticos, como por ejemplo la recreación de las inmersiones en el agua radioactiva y fangosa.

Far Cry 6 será el próximo juego triple A que utilizará la iluminación LED RGB inmersiva de Corsair, y por lo que hemos podido ver hasta el momento resulta muy prometedor. Estoy deseando probarlo, y espero poder compartir con vosotros, muy pronto, un análisis completo de este nuevo título de Ubisoft, tocando tanto el plano técnico como todo lo relacionado con la iluminación inmersiva.



4.-Actúa como un elemento decorativo más, dando un toque único

La iluminación LED tiene un importante rol a nivel de estética, y esto lo convierte en una parte más de la decoración de nuestro despacho, sala de juegos o habitación. En mi caso, el sistema de iluminación LED RGB que tengo montado nunca pasa desapercibido, y de momento solo he recibido críticas positivas, incluso por parte de familiares que al verlo en fotos tenían algunas dudas, y que tras verlo en vivo quedaron encantados.

Cuando no estoy delante del PC, y no voy a estarlo durante varias horas, suelo apagarlo. Pero si voy a estar en esa misma habitación, utilizo los Corsair iCUE LT100 como lámparas para iluminarla con diferentes efectos y colores. Ofrecen todo un mundo de posibilidades, se pueden encender y apagar con un simple botón, y ofrecen una iluminación de alta calidad, tanto que si las dejo encendidas puedo ver el reflejo de la luz desde el salón.

También puedo utilizar los Corsair iCUE LS100 con fines decorativos, ya que aunque el PC esté apagado, puedo mantenerlos encendidos con tan solo pulsar un botón. La iluminación que proyectan sobre la pared genera una luz suave que se extiende por toda la habitación, y que suelo utilizar con frecuencia cuando estoy viendo una película o una serie, o cuando estoy dedicando un poco de tiempo a jugar con la consola.

5.-Puede monitorizar las temperaturas en tiempo real

Es una función muy interesante que, además, se ha implementado a la perfección, y que podemos personalizar sin problema y de una manera muy sencilla a través de la interfaz de iCUE.

Si decidimos utilizar la iluminación LED RGB de Corsair para esta función, también podremos establecer avisos y límites concretos, que harán que las luces cambien de color cuando se alcancen esos límites. Así, por ejemplo, si queremos recibir un aviso por exceso de temperatura en un componente, la iluminación cambiará de verde o amarillo a rojo.

Dado que podemos tener diferentes perfiles guardados, también podemos alternar entre el perfil de monitorización de temperaturas y otro que utilicemos normalmente en cuestión de segundos. De esta manera, cuando hagamos pruebas de rendimiento con determinados componentes, podríamos activar este perfil con un par clics, y cuando terminemos dichas pruebas podemos volver al perfil anterior. Muy útil, y muy cómodo.