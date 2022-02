Huawei MateBook D 15 se renueva con los nuevos procesadores AMD Ryzen 5500

Un año después de la llegada al mercado del MateBook D 15 con procesador Intel, Huawei acaba de anunciar la vuelta de este portátil ultraligero, actualizado para incorporar un procesador Ryzen 5 5500U para ofrecer una mejora de hasta el «123% más de rendimiento» frente a su modelo anterior.

Manteniendo las características principales de su predecesor, nos volvemos a encontrar ante un ordenador diseñado para mejorar la portabilidad para los usuarios, con un grosor de sólo 16,9 milímetros en su punto más grueso, y un peso de apenas 1,63 kilogramos que lo convierte en un portátil ideal para los usuarios que suelen trabajar o estudiar tanto fuera como dentro de casa. Y es que volviendo a contar con diseño sobrio con unas líneas concisas que recorren su chasis de aluminio destacando, este portátil pasará desapercibido en cualquier entorno.

Aunque esto no significa que no se trate de un portátil no apto para el juego. De hecho, el Huawei MateBook D 15 se presenta como un auténtico todoterreno, capaz de reproducir fielmente cualquier contenido gracias a su pantalla IPS de resolución Full HD de 15,6 pulgadas. Además, gracias a sus biseles superior y lateral extremadamente estrechos, el portátil alcanza una relación pantalla-cuerpo del 87%, ofreciendo una experiencia de visualización más envolvente.

Por otra parte, pensado para acompañarnos tanto el trabajo, estudio y juegos, este panel ha recibido las certificaciones TÜV Rheinland Low Blue Light de baja luz azul y la tecnología antiparpadeos Flicker Free, que avalan la eficacia de las funciones Eye Comfort del portátil para aliviar la fatiga ocular incluso en las sesiones de uso más largas.

Así pues, como bien decíamos la principal novedad de este ordenador reside en el salto al SoC AMD Ryzen 5500U de 7nm, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos acompañado de unos gráficos AMD Radeon integrados, que junto con la unidad SSD PCIe de alta velocidad, proporcionan fiabilidad y velocidad a la hora de realizar tareas que consumen muchos recursos.

Por otra parte, el nuevo Huawei MateBook D 15 incorpora un nuevo ventilador de doble aspa en forma de aleta de tiburón (bautizado como Huawei Shark Fin) que según afirma la compañía, mantiene un flujo de aire más alto mientras se reduce los niveles de ruido. En cuanto a la batería, también podremos encontrar una mejora notable, con un aumento hasta los 56 Wh que nos ofrecerá hasta 9,1 horas de autonomía en condiciones de trabajo y productividad.

Actualmente ya podemos encontrar este portátil disponible para su compra a través de la web de oficial y tiendas físicas de Huawei bajo un precio de lanzamiento de 799 euros para su única versión disponible de 8 y 512 GB.