Hace unos días se filtraron los requisitos de Elden Ring para PC, pero dicho listado fue retirado casi de inmediato, lo que nos hizo pensar que se habían publicado por error. Nuestra corazonada no pudo ser más acertada, ya que dicho listado resultó ser cierto, pero se hizo público antes de lo previsto, y por ello fue retirado.

Ahora, a tan solo 10 días de su lanzamiento, Bandai Namco ha decidido compartir, por fin, dos listados con los requisitos de Elden Ring que recogen tanto el nivel mínimo como el recomendado. Estos son los definitivos, es decir, no habrá cambios.

En general no hay sorpresas, ya que Elden Ring es un juego de transición intergeneracional que está pensado para funcionar en Xbox One y PS4, cosa que se deja notar en muchos de sus aspectos técnicos, al menos según lo que he visto en los vídeos más recientes, pero al mismo tiempo supone un claro incremento a nivel de requisitos en la versión para PC.

Que los requisitos mínimos de Elden Ring para PC sean más altos de lo habitual en un juego pensado para la «old gen» sugiere que, en general, la versión para compatibles debería venir con esas pequeñas mejoras que marcarán la diferencia entre la vieja generación y la nueva generación de consolas. Con todo, tendremos que esperar a ver comparativas entre ambas para poder identificar claramente esas diferencias.

Requisitos de Elden Ring para PC: Nivel mínimo

Windows 10 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i5-8400 (6 núcleos y 6 hilos) o AMD Ryzen 3 3300X (4 núcleos y 8 hilos).

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 580 de 4 GB.

Soporte de DirectX 12 con funciones 12_0. Las GeForce GTX 900 soportan funciones 12_1, las GTX 700 se limitan a 11_1. En el caso de AMD, las Radeon HD 7000 también se limitan a las funciones 11_1, así que necesitaríamos, al menos, una RX 200.

60 GB de espacio libre.

Las equivalencias CPU y GPU están mal, eso está clarísimo. Si fijamos el requisito mínimo en un Ryzen 3 3300X, la equivalencia más cercana sería un Core i7-7700K o un Intel Core i3-10100F. En el caso de la GPU, lo más cercano a la GTX 1060 de 3 GB sería una Radeon RX 570 de 4 GB.

Con esta configuración deberíamos poder jugar en 1080p en condiciones «aceptables» (calidad media y más de 30 FPS, probablemente).

Requisitos de Elden Ring para PC: Nivel recomendado

Windows 10/11 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i7-8700K (6 núcleos y 12 hilos) o AMD Ryzen 5 3600X (6 núcleos y 12 hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 con 8 GB o Radeon RX Vega 56 con 8 GB.

Soporte de DirectX 12 con funciones 12_0. Las GeForce GTX 900 soportan funciones 12_1, las GTX 700 se limitan a 11_1. En el caso de AMD, las Radeon HD 7000 también se limitan a las funciones 11_1, así que necesitaríamos, al menos, una RX 200.

60 GB de espacio libre.

En este caso, las equivalencias son mucho más acertadas, aunque es conveniente recordar el matiz de que el Core i7-8700K rinde un poco mejor que el Ryzen 5 3600X, y que la Radeon RX Vega 56 de 8 GB también supera ligeramente a la GTX 1070 de 8 GB.

Con esta configuración deberíamos poder jugar en 1080p con calidad máxima y una buena fluidez, o en 1440p ajustando un poco la configuración.

¿Y qué PC actual cumpliría con los requisitos recomendados?

No te voy a dejar con la duda. Antes de terminar este artículo os dejo una configuración tipo limitada a componentes actuales para que os hagáis una idea aproximada:

Procesador Intel Core i5-10600K o Ryzen 5 3600 XT (este rinde un poco menos que el anterior, pero es la equivalencia más cercana).

16 GB de DDR4.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 con 6 GB o Radeon RX 5600 XT con 6 GB (ambas más potentes que las GTX 1070 y Radeon RX Vega 56, pero son las equivalencias más cercanas).

Si tienes dudas, recuerda que puedes consultar nuestras guías de equivalencias de procesadores y de equivalencias de tarjetas gráficas.