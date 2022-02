Desde el lanzamiento de Cyberpunk 2077, quedó cristalinamente claro que todavía quedaba bastante trabajo por hacer para que el juego fuera capaz de aprovechar todo lo que tenía que ofrecer la nueva generación de consolas. Con el fin de maximizar las ventas, el estudio apostó por la versión para la generación anterior (recordemos que su llegada al mercado coincidió en el tiempo con la de PS5 y Xbox One), dejando una versión optimizada para PS5 y Xbox Series en la lista de tareas pendientes.

Ha pasado algo más de un año desde entonces y, tras el tiempo que tuvo que dedicar CD Projekt Red para solucionar el inabarcable conjunto de problemas de las versiones publicadas, finalmente llegó el momento de ponerse manos a la obra con las esperadas versiones de Cyberpunk 2077 para la nueva generación. Y tras la espera, hoy la compañía ha anunciado que el reloj ha finalizado la cuenta atrás y, en consecuencia, las versiones de Cyberpunk 2077 para la nueva generación de consolas ya está disponible.

La lista de novedades de este parche 1.5, con el que Cyberpunk 2077 por fin se pone a la altura de lo que merecen los jugadores de la actual generación, no llega a ser tan extensa como la de la recordada actualización 1.2, que incluía más de 500 modificaciones, pero tampoco se queda corta. Y en esta ocasión hay que reconocer que la compañía ha actuado con bastante más transparencia que en el lanzamiento original del juego. Parece que podemos dar esa lección por aprendida, sin duda una buena noticia.

Así, no vamos a repasar todas las novedades que llegan con el parchee, pero sí que prestaremos atención a las más importantes, empezando sin duda por la llegada a Cyberpunk 2077 para consolas, por fin, del trazado de rayos, si bien éste solo se aplicará a la iluminación local de las sombras. Es un gran avance pero, claro, no llega al nivel que hemos visto en la versión de PC, en la que, con la combinación de raytracing y DLSS, daba resultados tan espectaculares como el que te mostramos en su momento. A partir de ahora los jugadores contarán con dos nuevos modos gráficos: trazado de rayos y rendimiento.

También encontramos diversas mejoras en la calidad visual, algunas de ellas sin especificar, ajustes en el modo de rango dinámico amplio (HDR) para ecualizar el modo en el que se ve Cyberpunk 2077 en las distintas plataformas en las que está disponible y, para los usuarios de PS5, se ha añadido soporte para sonido espacial (3D) de los auriculares de PS5 y algunas funciones específicas del mando DualSense.

Para todos, se han añadido mejoras relacionadas con la conducción, la ciudad y los NPC , así como algunas modificaciones en relación con la jugabilidad, como hacer que el modo fácil ahora sea un poco menos fácil e introducir variaciones en la economía del juego. Además,

Pero posiblemente te estés preguntando pro lo que comenté anteriormente, de que parece que ahora CD Projekt Red pretende ser más transparente, y quieras saber a qué me refiero. Bien, en primer lugar, junto con el anuncio del lanzamiento de Cyberpunk 2077 1.5 y la versión nativa para la generación actual de consolas, el estudio ha publicado sendos vídeos en los que podemos ver el juego en funcionamiento en ambas consolas:

Cyberpunk 2077 1.5 en PlayStation 5

Cyberpunk 2077 1.5 en Xbox Series



Sin duda la evolución resulta evidente y, aunque algunas funciones como el trazado de rayos podrían llegar a más, es evidente que si comparamos con lo que había hasta ahora, es como hablar de la noche y el día.

Pero eso no es todo. Para que los jugadores no se tengan que fiar de los vídeos publicados por ellos, la desarrolladora ha puesto a disposición de todos los usuarios una versión de prueba gratuita que, con una duración de hora y media, permitirá a los jugadores valorar por sí mismos el funcionamiento del juego en sus consolas.

Obviamente (o quizá no tanto, pero personalmente me parece lo más lógico) los usuarios que tengan la versión de Cyberpunk 2077 para PlayStation 4 y/o para Xbox One podrán actualizarse a este parche y, por lo tanto, a la versión específica para la generación actual, de manera totalmente gratuita. Y para quienes estaban esperando a que llegara este momento para adquirirlo, la noticia es aún mejor, ya que para celebrar el lanzamiento ambas versiones cuentan, por unos días, con un 50% de descuento sobre su precio original, de modo que podrás adquirir Cyberpunk 2077 para PS5 por 24,99 euros, mientras que el precio de la versión para Xbox es de 34,99 euros.