Elden Ring confirma sus requisitos mínimos para PC

Fechado inicialmente para el 21 de enero de 2022, retrasado por última vez hasta finales de este mes, y recientemente confirmado en su fase ‘gold’ de desarrollo, apenas quedan unos días para la llegada de Elden Ring, uno de los títulos más esperados de febrero, y sin duda de todo 2022.

Aun así, desde Bandai Namco y FromSoftware parecen no querer dejar decaer ni un poco la expectación, habiendo echo público por fin los primeros detalles sobre los requisitos mínimos del juego en PC, que nos adelantan un juego realmente completo e impactante a nivel visual.

Requisitos mínimos Elden Ring

Sistema operativo: Windows 10 (64 bits)



Windows 10 (64 bits) Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X



Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB) o AMD Radeon RX 580 (4GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB) o AMD Radeon RX 580 (4GB) Almacenamiento: 60 GB de espacio libre en disco

60 GB de espacio libre en disco DirectX: Version 12

Por desgracia, los desarrolladores no han ofrecido ningún vistazo más profundo de cara a los requisitos recomendados, que se auguran ya de por sí por encima de la media de lo que estamos acostumbrados a ver. No obstante, seguramente sean muchos los jugadores que se alegran de saber que no será necesario disponer de un ordenador de alta gama para poder disfrutar de lo último de From Software.



Sobre Elden Ring

Todavía rodeado de algunas incógnitas, nos encontramos ante el próximo título Souls-like desarrollado de la mano de From Software, Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin, con fuertes influencias de la trilogía Demon’s Souls y Bloodborne, tal y como vimos en sus primeros avances. Así pues, actualmente podemos leer una pequeña descripción de su historia junto a su tráiler oficial:

‘Álzate, Sinluz, y que la gracia te guíe para abrazar el poder del Círculo de Elden y encumbrarte como señor del Círculo en las Tierras Intermedias. En las Tierras Intermedias gobernadas por la Reina Márika, la Eterna, el Círculo de Elden, origen del Árbol Áureo, ha sido destruido.

Los descendientes de Márika, todos semidioses, reclamaron los fragmentos del Círculo de Elden conocidos como Grandes Runas. Fue entonces cuando la demencial corrupción de su renovada fuerza provocó una guerra: la Devastación.

Una guerra que supuso el abandono de la Voluntad Mayor. Y ahora, la gracia que nos guía recaerá sobre el Sinluz desdeñado por la gracia del oro y exiliado de las Tierras Intermedias. Tú que has muerto, pero vives, con tu gracia tiempo ha perdida, recorre la senda hacia las Tierras Intermedias más allá del neblinoso mar para postrarte ante el Círculo de Elden‘.



De hecho, tal y como ha explicado el productor Yasuhiro Kitao, la campaña principal de Elden Ring podrá superarse en tan solo 30 horas. Sin embargo, eso solo será una parte del juego, ya que contará con «muchas docenas» de horas de contenido adicional. Además, ‘técnicamente será imposible llegar al 100% en la primera partida‘ por los distintos finales que ofrece el juego.

Adicionalmente, a esto hay que sumarle los cientos de horas de rejugabilidad de este tipo de juegos, con sus innumerables retos que, como otros títulos de FromSoftware, nos permitirán rejugar una vez completado el juego usando nuestro equipo desde el comienzo de una nueva partida con enemigos potenciados; y por supuesto su incesante PvP.

Por otra parte, durante las últimas semanas, Miyazaki ha ido ofreciéndonos algunos pequeños adelantos sobre lo que nos espera en las Tierras Intermedias, destacando por ejemplo la vuelta de algunos mapas como los pantanos venenosos que ya hemos visto en anteriores Souls (posiblemente una de las cosas que muchos jugadores preferirían haber no tenido que volver a ver), o el uso de los mismos servidores online de Dark Souls y Demon Souls, actualmente sin servicio hasta el lanzamiento del nuevo título.

Además, tal y como hemos podido ver en algunos de los primeros gameplays, sin duda el juego nos ofrecerá una enorme libertad de exploración, con uno basto mundo abierto que podremos recorrer no sólo a pie, sino al galope de nuestro caballo, una de las más interesantes adiciones de este título.

Dicho esto, ya sólo nos queda esperar los pocos días que restan para su lanzamiento el próximo 25 de febrero, disponible para para PC, PS4 y PS5, y Xbox One y Series X|S.