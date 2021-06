Hace un par de meses hablamos de AMD FidelityFX Super Resolution, y os dijimos que esta nueva tecnología estaba llamada a convertirse en la gran rival del DLSS de NVIDIA, y que podría llegar este mismo año, una previsión que al final ha sido totalmente acertada.

Aprovechando el marco del Computex 2021, la compañía que dirige Lisa Su ha mostrado, por fin, todas las claves de la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution. Durante el evento, hemos podido descubrir cómo funciona, qué tarjetas gráficas (y qué arquitecturas) serán compatibles con ella, qué podemos esperar y a partir de cuándo estará disponible.

Hay muchas cosas que contar, así que vamos a hacer un desglose ordenado para que tengáis más claro todo lo que hay detrás de la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution. Como siempre, si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios.

¿Qué es AMD FidelityFX Super Resolution?

La definición que nos da la propia AMD dice que estamos ante es una técnica de reescalado espacial que, partiendo de fotogramas de entrada con una resolución base inferior a la nativa, genera una nueva imagen de salida con «super resolución» a partir de cada fotograma de entrada. El concepto es, en general, el mismo que vimos en su momento al hablar de la patente de Gaming Super Resolution, y esto quiere decir que:

No se utilizan elementos temporales , algo importante ya que elimina, en teoría, los clásicos problemas de artefactos gráficos que se producen al utilizar procesos de reconstrucción temporal de la imagen, aunque esto no elimina por completo este tipo de problemas, ya que el reescalado espacial también puede producir este tipo de fallos.

, algo importante ya que elimina, en teoría, los clásicos problemas de artefactos gráficos que se producen al utilizar procesos de reconstrucción temporal de la imagen, aunque esto no elimina por completo este tipo de problemas, ya que el reescalado espacial también puede producir este tipo de fallos. Funciona de forma independiente, es decir, no necesita de ningún tipo de proceso de aprendizaje previo, y tampoco requiere ningún entrenamiento individualizado por juego, y en teoría es más fácil de implementar por parte de los desarrolladores.

En líneas generales, el enfoque ha seguido AMD es muy similar a lo que vimos con DLSS 1.0 de NVIDIA, y esto no es bueno. La tecnología AMD FidelityFX Super Resolution no se basa en búferes históricos o vectores de movimiento, lo que significa que al reescalar cada fotograma no tiene en cuenta la información previa asociada al movimiento, lo que hace que sea propensa a mostrar errores al reescalar objetos en movimiento, y que no puede aplicar un TAA temporal de alta calidad.

Precisamente ese fue uno de los saltos más importantes que dio NVIDIA cuando pasó del DLSS 1.0 al 2.0, la introducción de los vectores de movimiento, y todos sabemos el resultado, dicha tecnología pasó de estar condenada al fracaso por producir imágenes borrosas y con una calidad muy pobre a convertirse en una de las revoluciones más importantes del sector. Temo que, con la aproximación que adoptado la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution, la compañía de Sunnyvale repita los errores de NVIDIA, o que incluso acabe dando forma a algo inferior al DLSS original.

AMD FidelityFX Super Resolution es Open Source, fácil de integrar y funciona con DirectX 11, DirectX 12 y Vulkan.

AMD FidelityFX Super Resolution: Rendimiento, tarjetas gráficas disponibles y fecha de salida

AMD ha confirmado que esta tecnología funcionará sin problemas con las tarjetas gráficas Radeon RX 400, RX 500, Radeon RX Vega, RDNA de primera generación (RX 5000) y RDNA de segunda generación (RX 6000). En resume, funcionará con casi todas sus tarjetas gráficas actuales.

También funcionarán sin problemas con las soluciones gráficas de NVIDIA basadas en Pascal (GTX 10) y superiores, ya que la carga de trabajo que representa la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution se ejecuta a nivel de shaders, es decir, no utiliza hardware especializado.

Esta tecnología estará disponible a partir del 22 de junio de este mismo año. Por lo que respecta al rendimiento, los datos que ha dado AMD son prometedores, no en vano esta tecnología es capaz de triplicar el rendimiento en Godfall si activamos el modo «FSR Rendimiento». A continuación os dejo un resumen de todos los modos disponibles y de la mejora de rendimiento que consigue AMD FidelityFX Super Resolution en dicho juego configurado en 4K y funcionando con una RX 6800 XT:

Resolución nativa: 49 FPS.

FSR Ultra: 78 FPS, mejora un 59% el rendimiento.

FSR Calidad: 99 FPS, mejora un 102% el rendimiento.

FSR Equilibrado: 124 FPS, mejora un 153% el rendimiento.

FSR Rendimiento: 150 FPS, se triplica el rendimiento.

En cuanto a la calidad de imagen, debo decir que mis primeras impresiones no son buenas. He podido ver la imagen comparativa que ha publicado AMD, pero en una resolución muy elevada (8.333 x 4.687 píxeles), y la pérdida de calidad de imagen es tan grande en el modo calidad que me da miedo pensar en el resultado que ofrecerá el modo rendimiento. Podéis encontrar la imagen en alta resolución en Anandtech y juzgar por vosotros mismos, aunque la verdad es que ampliando la imagen adjunta también se aprecia de forma bastante clara esa pérdida de calidad de imagen.