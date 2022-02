Los requisitos de Windows 11 generaron una fuerte polémica, no solo porque estos dieron un salto muy grande frente a los requisitos de Windows 10, sino también por todas las dudas que generaron con respecto a la posible instalación de dicho sistema operativo en un equipo que no los cumpliera de forma exhaustiva.

Al final, la cosa tuvo un «final feliz», ya que pudimos confirmar que Windows 11 se puede instalar en un PC que no cumpla con todos los requisitos mínimos. Sin embargo, Microsoft se apresuró a decir que no lo recomienda, y que estas instalaciones pueden acabar dando problemas de seguridad y de estabilidad, y generar incompatibilidades de gravedad diversa e indeterminada.

Por otro lado, también quiero recordaros que en algunos escenarios, aunque cumplamos con los requisitos mínimos de Windows 11, esto no nos garantiza una experiencia de uso verdaderamente óptima. Ya lo vimos en su momento cuando se puso a prueba el rendimiento de Windows 11 en un PC con solo 4 GB de RAM, así que tenedlo en cuenta. Lo mínimo para disfrutar de una experiencia buena con dicho sistema operativo son 8 GB de RAM.

Microsoft quiere recordarte que usas Windows 11 sin cumplir sus requisitos

Cualquier persona que instale Windows 11 recibirá un aviso, en el momento de iniciar la instalación, de que su equipo no cumple con los requisitos mínimos, y será consciente de ello en todo momento. Esto representa, según Microsoft, esos riesgos que ya os hemos comentado al principio de este artículo, pero la verdad es que, de momento, no tengo constancia de que se haya registrado ningún incidente especialmente grave.

Con eso en mente, es decir, con el usuario siendo consciente de que su equipo no cumple con los requisitos para utilizar Windows 11, no puedo evitar preguntarme por qué Microsoft considera necesario introducir una marca de agua que se lo recuerde de forma constante. De momento, esta medida solo se está aplicando en el canal insider, donde aquellos que han decidido seguir utilizando Windows 11 a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos están viendo el aviso que os dejamos en la imagen adjunta.

En el texto se puede leer «No cumple con los requisitos del sistema», y justo debajo aparece el nombre de la versión del sistema operativo utilizado, la distinción de copia de evaluación y los datos de la build que está instalada. Dado que, de momento, se trata de un cambio que solo se ha aplicado al canal insider, cabe la posibilidad de que al final acabe siendo descartado y de que no llegue al canal general, pero también puede ocurrir lo contrario.

Personalmente, creo que este aviso no solo es innecesario, sino que además puede acabar molestando al usuario, especialmente si se acaba integrando como una marca de agua similar a la clásica «Windows no está activado». Veremos en qué queda todo esto, ya que al final es Microsoft quien tiene la última palabra.