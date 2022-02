Como sabrán muchos de nuestros lectores, utilizar la herramienta de borrado de datos de Windows realiza, en teoría, una limpieza total de todos los datos, archivos y configuraciones de la unidad. Esto consigue, en teoría, que no queden restos que puedan acabar poniendo en peligro la seguridad del usuario, o de la empresa.

Si te preguntas por qué es importante utilizar la herramienta de borrado de Windows, no te preocupes, no te voy a dejar con la duda. Imagina, por ejemplo, que quieres vender una unidad de almacenamiento que ya no vas a necesitar, o un equipo completo. Al utilizar dicha herramienta, la unidad de almacenamiento debería quedar totalmente limpia, lo que significa que la persona que compre el equipo, o tu unidad de almacenamiento, no podrá encontrarse ningún fragmento de información personal del usuario anterior, es decir, de ti.

Imagino que ahora lo tendrás todo más claro, y entenderás mejor por qué es un problema que la herramienta de borrado de datos de Windows no cumpla correctamente con su función. Este problema ha sido descubierto por Rudy Ooms, reconocido por Microsoft como MVP, quien realizó pruebas utilizando las actualizaciones 21H1 y 21H2 de Windows, y descubrió que con la segunda dicha herramienta no solo no funcionaba correctamente, ya que dejaba restos de información, sino que además eliminaba la protección que ofrecía BitLocker.

Una solución temporal, y oficiosa, al problema del borrado de datos de Windows

Ooms creó un script en PowerShell para hacer frente a este problema hasta que Microsoft pueda solucionarlo con el lanzamiento de un parche oficial, y se puede descargar a través de su blog. Personalmente no me sorprende ya que, como hemos dicho, fue reconocido como MVP por Microsoft.

Volviendo al tema de la herramienta de borrado de datos de Windows, es curioso ver todo lo que se habla de la importancia que tienen las estrategias de protección de datos, centradas principalmente en la realización de copias de seguridad en diferentes medios y formatos, pero la poca relevancia que damos a la eliminación definitiva, y fiable, de esos datos.

Podríamos pensar que basta con un simple formateo, pero la verdad es que esto no es suficiente. Si queremos borrar, de verdad, todos los datos que contiene una unidad de almacenamiento, lo ideal es utilizar herramientas que han sido específicamente diseñadas para ello. En casos extremos, cuando hablamos de empresas o de entidades gubernamentales, la destrucción física de la unidad es una opción que se contempla en más de una ocasión.

Obviamente, para un usuario normal no es necesario llegar a la destrucción física de la unidad. Sería mejor no entregarla y darle una segunda vida pensando en un uso concreto. También podemos recurrir a la herramienta de borrado de datos de Windows, siempre que sepamos que esta va a funcionar correctamente, o a herramientas de terceros, como ya os hemos dicho.