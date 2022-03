Microsoft Flight Simulator llega a Xbox Cloud

Ya ha pasado alrededor de un año y medio desde la llegada de Microsoft Flight Simulator, tras el parón de varios años desde que Microsoft anunciara que daba por finalizada la vida de su histórico simulador de vuelo. Los que éramos aficionados a Flight Simulator desde tiempo atrás lamentamos profundamente aquel anuncio, y recibimos con una enorme alegría la noticia de que en Redmond se lo habían pensado mejor, y que una nueva entrega ya estaba en camino.

Sobre el debut de la nueva entrega de Flight Simulator, hay poco que no se haya dicho ya. Desde el primer día la crítica fue unánime en calificarlo con un trabajo excepcional. Y sí, es cierto que tiene muchos aspectos mejorables, pero a la hora de valorarlo no debemos olvidar que el trabajo partía de cero, y que a lo largo de estos meses ya se han publicado varias actualizaciones que, al tiempo, añaden nuevo contenido, mejoran el ya existente y optimizan el juego de una manera considerable.

Ahora bien, aunque el trabajo de optimización llevado a cabo por el estudio fue una gran noticia para muchos usuarios, no nos podemos engañar, Flight Simulator sigue siendo muy exigente en lo referido a recursos, especialmente si quieres disfrutar de sus espectaculares gráficos. Esto no es algo negativo, ojo, es más, cumple una función vital, como ya te contamos en su momento. Pero eso no es consuelo para quienes desean disfrutarlo en todo su esplendor, pero no pueden hacerlo por limitaciones de hardware.

Y en este punto hablo por experiencia propia. Aunque mi PC ofrece un rendimiento más que adecuado tanto para trabajar como para disfrutar de algunos juegos, Microsoft Flight Simulator se le atraganta habitualmente, lo que en más de una ocasión se ha traducido en tirones y lag en la fase final de un aterrizaje VFR con el Airbus A320-NEO y con el Boeing 787. Las consecuencias no hace falta que te las cuente, ¿verdad?

Este problema, sin embargo, puede llegar a su fin para muchos usuarios. Y es que, como ha anunciado Microsoft, ya es posible jugar a Microsoft Flight Simulator en Xbox Cloud, el servicio de juego en la nube de los de Redmond incluido en Xbox Game Pass Ultimate, y que delega toda la carga de trabajo en los servidores de la compañía, permitiendo así que los jugadores puedan disfrutar de títulos de última generación en ordenadores cuyas especificaciones técnicas se quedan muy por debajo de los requisitos mínimos de esos juegos.

Nada más saberlo, evidentemente lo primero que he hecho ha sido probarlo. De momento solo le he dedicado una media hora, pero mi primera impresión es que el rendimiento es sensacional, ni un solo tirón ni siquiera sobrevolando escenarios particularmente densos como el de Madrid. Como ya he contado en alguna ocasión anteriormente, mis experiencias con Xbox Cloud son muy buenas, y en este caso, con Flight Simulator, esa tónica se ha mantenido.

Solo tengo un «pero», que aclaro previamente que es tremendamente personal, y es que sigo echando de menos una mayor integración de teclado y ratón en los juegos de Xbox Cloud. Esto es algo que no suele afectar demasiado a mi experiencia de juego con otros títulos, pero hoy sí que lo ha hecho con Flight Simulator. El teclado es, para muchos jugadores del simulador de Microsoft, un elemento clave de la experiencia de juego, pero de momento solo se puede utilizar en momentos muy puntuales para escribir.

Así, la experiencia de Microsoft Flight Simulator que ofrece Xbox Cloud es la que ya conocen los usuarios de Xbox Series S|X, que me parece una perfecta adaptación de los controles de un simulador a una consola. Sin embargo, y para ponerle la guinda al pastel, creo que Microsoft debería dar un paso más en este sentido y habilitar el control mediante teclado en Xbox Cloud. Sin duda, sería una medida más que bienvenida.